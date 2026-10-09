Cierres viales en Bogotá: anuncian cambios en la movilidad por Rock al Parque, Iron Maiden y el Sofa

La Secretaría Distrital de Movilidad desplegará personal en Bogotá para regular el tránsito durante la realización de tres grandes eventos en Teusaquillo.

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Bogotá tendrá cierres viales y ajustes en el transporte público entre el 8 y el 12 de octubre por el Sofa, Rock al Parque y el concierto de Iron Maiden, tres eventos que concentrarán asistentes principalmente en la localidad de Teusaquillo.

La Secretaría Distrital de Movilidad desplegará personal para regular el tránsito y recomienda planear los recorridos, priorizar el transporte público y salir con tiempo adicional.

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Rock al Parque cerrará la calle 63 durante tres jornadas

La edición número 30 de Rock al Parque se realizará del sábado 10 al lunes festivo 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Como parte del plan de manejo de tránsito, se cerrará la calle 63 en ambos sentidos, entre la avenida 68 y la carrera 60. La ciclorruta de ese mismo tramo tampoco estará habilitada.

La ciclorruta del tramo afectado en la calle 63 estará inhabilitada durante los tres días del festival Rock al Parque - Secretaría de Movilidad

El sábado 10 y el domingo 11, la medida funcionará entre las 10:30 a. m. y las 11:59 p. m. El lunes 12, el cierre empezará a las 10:30 a. m. y terminará a las 10:30 p. m. La Secretaría Distrital de Movilidad dispondrá de personal en los puntos de acceso y salida del festival para orientar a los asistentes y hacer ajustes según las condiciones de circulación.

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Quienes necesiten movilizarse por los alrededores del parque deberán buscar rutas alternas, en especial durante los horarios de ingreso y salida del público. La entidad también pidió respetar las indicaciones de los Agentes Civiles de Tránsito, el Grupo Guía y la Policía de Tránsito.

Iron Maiden tendrá restricciones en la calle 53 y la carrera 60

El concierto de Iron Maiden, previsto para el domingo 11 de octubre en Vive Claro, tendrá dos cierres desde las 6:00 a. m. de ese día hasta las 2:00 a. m. del lunes 12. Las restricciones se aplicarán en la calzada sur de la calle 53, en sentido occidente-oriente, entre las carreras 66 y 60.

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También estará cerrada la calzada occidental de la carrera 60, en sentido norte-sur, entre las calles 53 y 42. La recomendación para quienes asistan al espectáculo y para los conductores que circulen habitualmente por el sector es definir el trayecto antes de salir y prever demoras.

El concierto de Iron Maiden generará restricciones en la calzada sur de la calle 53 desde la mañana del domingo hasta la madrugada del lunes - Imagen Ilustrativa Infobae

Para el regreso desde Vive Claro, TransMilenio mantendrá servicios troncales habituales en las estaciones CAN-British Council y Salitre-Greco-Vive Claro. Además, se programarán despachos especiales desde Salitre-Greco-Vive Claro hacia los portales El Dorado, Usme, Sur y 20 de Julio; desde CAN-British Council habrá servicios hacia los portales Suba, 80, Américas y Norte.

El sistema precisó que los despachos dependerán de la demanda de usuarios y que no habrá extensión en el servicio de alimentación. Entre las rutas TransMiZonales que conectan con el escenario figuran F410 y F427 hacia Chicó Norte, 4410 y 4427 hacia Centro Andino, C156 y G156 hacia Bilbao, así como D21 y L199 hacia Engativá Centro. En total, habrá 33 servicios TransMiZonales disponibles.

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Sofa tendrá acompañamiento de tránsito cerca de Corferias

El Sofa se llevará a cabo del jueves 8 al lunes 12 de octubre en Corferias. Durante los cinco días, la Secretaría Distrital de Movilidad ubicará Agentes Civiles de Tránsito, integrantes del Grupo Guía y Policía de Tránsito en los alrededores del recinto para apoyar la circulación de peatones, vehículos y usuarios del transporte público.

El evento Sofa en Corferias contará con acompañamiento de agentes de tránsito ante la reducción de un carril en la carrera 40 por obras - crédito Prensa

En esta zona se mantiene la restricción de un carril en la carrera 40, en sentido norte-sur, por una obra que también ocupa parte del separador vial. Por esa razón, los visitantes deben revisar el estado de las vías antes de iniciar el viaje y evitar estacionar sobre la vía pública.

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TransMilenio ampliará su operación en estaciones cercanas

El Sistema Integrado de Transporte Público extenderá la operación de 17 rutas TransMiZonales en las jornadas de mayor demanda. También habrá horarios especiales en estaciones próximas a los escenarios, aunque su aplicación dependerá del comportamiento de cada evento.

El sábado 10 tendrán operación ampliada las estaciones 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN-British Council y Salitre-Greco-Vive Claro. El domingo 11, la ampliación se concentrará en 7 de Agosto y Movistar Arena. Para el lunes 12 volverán a operar con horario extendido 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN-British Council y Salitre-Greco-Vive Claro.

Las estaciones 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN-British Council y Salitre-Greco-Vive Claro operarán con horario ampliado en las fechas de mayor afluencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los asistentes deben llevar la tarjeta tullave recargada, combinar las opciones de transporte según el origen y el destino, y evitar maniobras que obstruyan la circulación. La Secretaría también recomendó a los residentes y conductores que no participen en los eventos considerar trayectos alternos en las zonas de influencia.

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