Colombia

Fuertes lluvias provocaron la caída de un árbol en la vía Bogotá-Girardot: hay paso restringido

La emergencia se presenta en el kilómetro 41, sector Vía Antigua, donde está afectada la movilidad en la zona

Los conductores afectados por la cámara de Silvania pueden impugnar el comparendo invocando la falta de autorización y los conceptos técnicos del Ministerio de Transporte - crédito Google Maps
Imagen de referencia - Las fuertes lluvias causaron la emergencia vial en la jurisdicción del municipio de Melgar - crédito Google Maps
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La caída de un árbol complicó la circulación en la mañana del jueves 8 de octubre en la vía Bogotá-Girardot, a la altura del kilómetro 41, en el sector Vía Antigua de Melgar, Tolima.

El incidente ocurrió tras las fuertes lluvias en la zona y obligó a restringir el tránsito a un solo carril en dirección Bogotá- Girardot. Los conductores que viajan por este corredor enfrentan una reducción de la capacidad vial debido a la emergencia en Melgar.

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La Concesión Vía Sumapaz informó que sus equipos trabajan en el despeje del área y que la Policía de Tránsito apoya un plan para permitir el tránsito alternado por el túnel Sumapaz.

A través de sus redes sociales, la entidad señaló a las 7:46 a. m.: “Se presenta cierre de la vía en el km 41, sector Vía Antigua en Boqueron, sentido Bogotá-Girardot debido a la caída de un árbol por las fuertes lluvias presentadas en el sector”.

La Concesión Vía Sumapaz y la Policía de Tránsito coordinan pasos alternados por el túnel Sumapaz - crédito @ViaSumapaz/X
La Concesión Vía Sumapaz y la Policía de Tránsito coordinan pasos alternados por el túnel Sumapaz - crédito @ViaSumapaz/X

El árbol afectó además el cableado de la red eléctrica, una situación que dificultó las condiciones de movilidad en el punto afectado.

La Concesión Vía Sumapaz desplazó personal de mantenimiento para retirar el material caído y recuperar las condiciones de circulación. Las tareas incluyen la limpieza de la calzada y la atención de las estructuras comprometidas.

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Minutos más tarde, la entidad indicó que “se habilita paso a un carril en la calzada Bogotá-Girardot sector Via Antigua en Melgar, a la altura del km41 por atención y limpieza de la vía debido caída de árbol”.

El equipo de operaciones de la concesión coordina con la Policía de Tránsito la habilitación de pasos alternados a través del túnel Sumapaz. La medida apunta a distribuir el flujo vehicular en ambos sentidos mientras continúan las labores en el kilómetro 41.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas reducir la velocidad y conducir con precaución - crédito @ViaSumapaz/X

Cerca de las 8:17 a. m., Vía Sumapaz resaltó que los pasos alternados que se estaban reallizando por el túnel Sumapaz, era con el objetivo de mantener la movilidad en la zona, “mientras se adelantan las labores de despeje y limpieza de la vía debido a caída de árbol en el sector de la Nariz del Diablo”.

De igual manera, la entidad afirmó que estos cambios de sentido podrían durar entre 30 y 45 minutos aproximadamente.

A las 9:23 a. m., la concesión informó sobre el avance de las medidas de movilidad implementadas entre Boquerón y Chinauta, para facilitar el tráfico con reversible por la calzada Girardot-Bogotá y el túnel Sumapaz.

Razón por que la que Vía Sumapaz recomendó reducir la velocidad al aproximarse a la zona de la emergencia y seguir las instrucciones del personal operativo y de las autoridades de tránsito. “¡Si te mueves por la zona mantente atento a las recomendaciones de las autoridades y el equipo de Vía Sumapaz!“,señaló la entidad.

También pidió paciencia a los usuarios mientras se completa el despeje y se aplican las medidas necesarias para garantizar un tránsito seguro.

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