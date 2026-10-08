Colombia

Esta es la verdadera razón por la que las personas deciden dejar visibles sus canas, según la psicología

No todas las personas se tiñen el cabello cuando, con la edad, comienza a ponerse gris o blanco: esta elección tendría relación con un rasgo marcado de su personalidad

Hombre maduro con cabello gris, actitud segura, apariencia elegante y natural mostrando confianza y sofisticación - (Imagen Ilustrativa Infobae).
La psicología dice que aquellos que se dejan un cabello con canas reflejan confianza y seguridad en sí mismos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Dejar las canas visibles puede reflejar una autoestima menos atada a la aprobación externa, según lo expuesto por la reconocida psicóloga estadounidense Vivian Diller, autora de Face It: What Women Really Feel as Their Looks Change.

De acuerdo con su planteamiento, la decisión no implica desinterés por la imagen, sino una forma de valorar la apariencia sin convertirla en la medida principal del propio valor de cada persona.

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Cabe mencionar que las canas no aparecen únicamente en la vejez, puesto que todo depende de la predisposición genética, ciertos hábitos cotidianos y factores vinculados al estilo de vida, como el estrés crónico, pueden favorecer o adelantar la pérdida de pigmentación del cabello.

Mujer con cabello canoso en una silla de peluquería. Estilista le aplica tinte con brocha. Otros clientes, espejos y equipo de salón.
Elegir taparse las canas tampoco debe ser motivo de críticas, puesto que ayuda a sentirse mejor a algunas personas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre las alternativas más elegidas para cubrir o disimular el cabello blanco sigue estando en tendencia la coloración, que se ha convertido en uno de los procedimientos más pedidos en algunos salones por aquellos que no desean mantener su cabello natural.

En contraste, también ha tomado espacio la aceptación de las canas como parte de los cambios naturales del cuerpo y del paso del tiempo. Incluso, a través de redes sociales se pueden encontrar muchas personas que decidieron dejar su cabello intacto y la forma en cómo se muestran es valorada por los internautas, puesto que se ven con mucha autoestima y determinación.

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La diferencia, de acuerdo con la explicación psicológica expuesta por la psicóloga Vivian Diller, no se encuentra en que una opción sea superior a la otra, teniendo en cuenta que teñirse o conservar el pelo gris puede responder a motivaciones personales distintas, sin que ninguna decisión defina por sí sola la personalidad de alguien.

Ilustración acuarelada de una mano de tono piel claro tocando suavemente la cabeza de una persona con cabello gris y blanco, sobre un fondo azul claro.
Es normal que la coloración del pelo cambie con los años u otros factores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La aceptación de las canas se asocia con una valoración más interna

Pese a que no se considera una verdad absoluta, los estudios de psicología evolutiva citados por la profesional en sus obras relacionan la decisión de no teñirse con una autoestima enfocada más en elementos internos que externos.

Así, estas personas pueden cuidar su aspecto, pero no basan su valoración personal exclusivamente en su apariencia física y están convencidos de que tienen mucho más para ofrecer que un cabello siempre de tonalidades negras, rubias, cobrizas, entre otros.

Diller vincula la elección de lucir las canas con una mayor tolerancia a la crítica social y con una personalidad auténtica. Desde esa mirada, aceptar el cabello blanco supone apartarse de la necesidad de ajustarse a determinados estereotipos estéticos que se encuentran tan marcados en esta era de las redes sociales.

Además, la psicóloga aclaró que esta posición puede expresar una disposición a no ocultar rasgos propios para complacer a los demás. Las canas pasan a ser consideradas una modificación natural de la apariencia, igual que otros cambios asociados al tiempo, como los cambios en la piel y el cuerpo, pero no necesariamente deben considerarse como un motivo de vergüenza o preocupación.

Un hombre y una mujer de cabello gris se miran sonriendo y tomados de la mano, con árboles de follaje otoñal y luz solar detrás.
La confianza que irradia cada persona está relacionada directamente con sus gustos para pintarse el pelo o dejarlo al natural - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Teñirse el cabello también puede responder al bienestar personal

Cubrir las canas no implica necesariamente temor a la opinión ajena. Para algunas personas, el tinte es una elección estética ligada al deseo de verse mejor y sentirse más cómodas con su imagen.

En esos casos, según el planteamiento de la especialista, teñirse el cabello puede ser una forma de cuidado personal y de expresión de la propia preferencia con toda la libertad de que puede hacerlo porque es su decisión y esto le dará más tranquilidad al relacionarse con las demás personas o salir en fotografías.

En ese orden de ideas, la elección entre conservar o modificar el color natural del pelo depende de cómo cada persona quiera relacionarse con su apariencia y no determina que ninguno sea mejor que el otro, debido a que todas las personas son libres de decidir si van a modificar o no algo de su apariencia.

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