Colombia

Abelardo de la Espriella se rebeló nuevamente contra críticas por haber caminado entre cadáveres en bolsas: “Más lo voy a hacer”

El jefe de Estado habló de su estrategia de seguridad, destacando la importancia de luchar contra el narcoterrorismo en Colombia

El jefe de Estado señaló que buscará reforzar la seguridad en el país - crédito EDUARDO BOLSONARO/YouTube
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dialogó el 7 de octubre de 2026 con Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de Brasil que ganó la primera vuelta en el país sudamericano.

Durante la conversación, el también abogado defendió su política contra el narcoterrorismo y planteó una coordinación entre ambos países para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado.

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El mandatario aseguró que el Estado colombiano puede derrotar a los grupos criminales cuando decide enfrentarlos. “Cuando el Estado se decide, nunca pierde. Cuando el Estado decide enfrentar al narcoterrorismo, lo derrota porque el Estado nunca pierde”, afirmó.

De la Espriella aprovechó para responder a las críticas de la oposición colombiana que recibió por caminar entre cadáveres de presuntos criminales dentro de bolsas. “Mientras más deje de gustarle eso a la izquierda, pues más lo voy a hacer, porque a mí lo que me interesa es proteger a la ciudadanía de bien y caerle con todo a los narcoterroristas”, declaró.

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Abelardo de la Espriella salió al paso de las críticas de la oposición por haber caminado entre cuerpos de criminales en bolsas - crédito Reuters
Abelardo de la Espriella salió al paso de las críticas de la oposición por haber caminado entre cuerpos de criminales en bolsas - crédito Reuters

Sobre su estrategia de seguridad, dijo que ordenó a la fuerza pública y a sus ministros agrupar bajo la categoría de narcoterroristas a quienes trafican drogas, realizan minería ilegal, extorsionan, asesinan o secuestran. Según sostuvo, los recursos de esas actividades financian los ataques contra policías, soldados y ciudadanos.

“Lo primero es catalogarlos como lo que son: terroristas, narcoterroristas”, dijo el primer mandatario, que defendió aplicar “toda la fuerza legítima del Estado” dentro del Estado de derecho. También sostuvo que los criminales deben ser derrotados cuando el Gobierno no mantiene alianzas con ellos.

Y agregó: “Cuando el Estado se decide, nunca pierde. Cuando el Estado decide enfrentar al narcoterrorismo, lo derrota porque el Estado nunca pierde. Cuando ganan los criminales, es porque el Estado está asociado con los criminales. Pero cuando el Estado no tiene una alianza con los criminales, los derrota porque la fuerza del Estado es más grande que la de los criminales”.

De la Espriella confirmó que, en caso de que Bolsonaro gane las elecciones en segunda vuelta, no asistirá a su ceremonia de posesión - créditos Evaristo SA/AFP | captura de pantalla EDUARDO BOLSONARO/YouTube
De la Espriella confirmó que, en caso de que Bolsonaro gane las elecciones en segunda vuelta, no asistirá a su ceremonia de posesión - créditos Evaristo SA/AFP | captura de pantalla EDUARDO BOLSONARO/YouTube

De la Espriella afirmó que Colombia produce entre 75% y 80% de la droga y señaló que Brasil también tiene una producción importante. En ese sentido, insistió en que ambos países deben enfrentar juntos el narcotráfico.

“Lo he dicho de manera clara: delincuente, narcoterrorista que no se someta, lo voy a dar de baja, como en derecho corresponde. Y siempre voy a estar defendiendo y del lado de la gente de bien y jamás voy a permitir que retorne esa alianza criminal entre los narcoterroristas y el Gobierno” resaltó. “

Recordó que su promesa de campaña estaba enfocada en: “Vine a enfrentarlos, a derrotarlos, y ese tiene que ser un compromiso de todo el hemisferio, porque el problema de la droga es un problema global ya; ya Brasil también produce mucho, nosotros producimos el 75%, 80%, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos fronteras comunes, y eso se hace de manera articulada. Nadie, Flávio, se equivoca cuando hace lo correcto”.

Seguridad, puertos y fronteras estuvieron entre los temas centrales

Bolsonaro y De la Espriella hablaron sobre la importancia de tener mayor control en la zonas fronterizas - crédito Ejército Nacional
Bolsonaro y De la Espriella hablaron sobre la importancia de tener mayor control en la zonas fronterizas - crédito Ejército Nacional

Uno de los puntos centrales del diálogo fue el control de los puertos. Bolsonaro aseguró que reforzaría la vigilancia del puerto de Santos, mientras De la Espriella afirmó que su administración adoptó medidas en terminales marítimas colombianas.

El presidente colombiano indicó que integró capacidades de inteligencia de la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Sumado a esto, De la Espriella expresó que se fortalecieron controles en los puertos, que describió como corredores relevantes para la salida de droga.

Además, dijo que algunas direcciones de aduanas quedaron en manos de mujeres vinculadas con la Armada, sometidas a controles periódicos con polígrafo.

El mandatario planteó que cerrar los puertos a las redes criminales permitiría reducir su capacidad para exportar cocaína, una modalidad que cada vez más toma fuerza y a la que las redes de narcotráfico pulen detalles técnicos en pro de evadir los controles por parte de las autoridades.

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