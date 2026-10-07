Por usar bermudas, chanclas y gafas de sol, representante del Pacto Histórico será investigado en la Cámara en la Comisión de Ética del Congreso

La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes remitió a la Comisión Legal de Ética el caso del representante Hernán Muriel Pérez por una protesta realizada durante una sesión plenaria - crédito @Hernan_MurielP/X

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La mesa directiva de la Cámara de Representantes remitió formalmente al legislador Hernán Muriel Pérez, del Pacto Histórico, ante la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista, debido a una indagación abierta por presentarse a trabajar usando bermudas, chanclas y gafas de sol durante una sesión plenaria del Congreso de la República.

La medida busca determinar si el atuendo utilizado por el legislador y la puesta en escena desplegada en el Salón Elíptico constituyen una falta disciplinaria contra los deberes de decoro, respeto institucional y el reglamento interno que rige a los miembros de la corporación.

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El hecho que motivó el trámite disciplinario se registró durante la sesión ordinaria del 15 de septiembre de 2026, fecha en la que la Cámara de Representantes adelantaba el debate de moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

El congresista del Pacto Histórico participó en la jornada utilizando bermudas, chanclas y gafas de sol, además de elementos como flotadores y balones inflables - crédito @Hernan_MurielP/X

En el desarrollo de la jornada legislativa, el representante Hernán Muriel y otros miembros de la bancada del Pacto Histórico ingresaron al recinto luciendo indumentaria de playa, acompañada de elementos festivos como flotadores y balones inflables.

Los congresistas involucrados en la manifestación explicaron que la acción constituyó una protesta simbólica y satírica para criticar las constantes ausencias del ministro a los debates de control político en el Congreso, al señalar de forma irónica que el funcionario asumía las responsabilidades del Estado como si se tratara de un periodo de vacaciones.

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La acción política se presentó tras conocerse que el funcionario viajó a Santa Marta con su familia al fin de semana siguiente de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto.

Ante los señalamientos, Beltrán negó haber abandonado sus responsabilidades y afirmó que durante los primeros días de la emergencia recorrió las zonas afectadas para atender la situación, pero las fotos de él y su esposa en traje de baño y de vacaciones no fueron perdonadas por los líderes políticos.

El ministro Jaime Andrés Beltrán fue cuestionado después de que circularan imágenes suyas y de su esposa durante un viaje a Santa Marta tras el terremoto - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X

Pese a la “protesta performática”, los legisladores de diversas bancadas de oposición e independientes rechazaron la actuación dentro del recinto, bajo el argumento de que la escena desdibujó la solemnidad del debate legislativo y convirtió un trámite constitucional oficial en un espectáculo para redes sociales.

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Frente a los constantes reclamos sobre el incumplimiento de las normas de etiqueta e indumentaria dentro del Salón Elíptico, la mesa directiva de la corporación trasladó el reporte a la Comisión de Ética para que evalúe la gravedad de los hechos.

El caso del líder del Pacto Histórico se suma a otro por altercado físico en la corporación

La investigación disciplinaria contra el representante Muriel fue enviada a la comisión en un paquete conjunto que incluye la revisión del expediente de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, integrante del mismo sector político.

Estrada fue remitida a la misma instancia por un incidente ocurrido dentro del recinto del Capitolio Nacional durante la sesión plenaria del 30 de septiembre de 2026, jornada en la que los legisladores discutían el proyecto de ley relacionado con la eliminación de las áreas de protección para la producción de alimentos.

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Da representante Luz Verónica Estrada se acerca a Daniel Briceño y lo sujeta de la chaqueta durante una discusión en medio de una sesión del Congreso. - crédito Canal del Congreso

En medio de una acalorada discusión verbal en el recinto, la representante Estrada fue registrada en video al momento de confrontar de manera directa y sujetar con fuerza de la chaqueta al representante Daniel Briceño, perteneciente a la bancada del Centro Democrático.

Posterior a la confrontación, la legisladora publicó un mensaje en sus redes sociales ofreciendo disculpas públicas por su conducta dentro de la plenaria, las cuales fueron aceptadas de forma explícita por el representante Briceño.

Pese al intercambio de excusas entre los congresistas, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes determinó enviar ambos expedientes ante la Comisión Legal de Ética para sentar un precedente sobre el mantenimiento de la compostura y el respeto protocolario.

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Las competencias de la Comisión de Ética y los pasos a seguir

La Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista es el órgano interno encargado de tramitar, evaluar y sancionar las conductas que afecten el decoro y el cumplimiento del Estatuto del Congresista dentro y fuera de las instalaciones del Capitolio.

Las decisiones de la comisión pueden derivar desde amonestaciones privadas y públicas hasta suspensiones temporales en el ejercicio de la labor parlamentaria, dependiendo de la calificación de la falta que otorguen los magistrados instructores del proceso.