Colombia

Germán Miranda, director de Bomberos declarado insubsistente por De la Espriella, no descarta “manipulación” en polémicos audios en su contra: “Nunca hubo objeción”

El capitán dijo que respeta la decisión del Gobierno y que la administración resolvió actuar ante cualquier situación que pudiera apartarse de sus lineamientos

Abelardo de la Espriella - Germán Miranda
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, declaró como insubisitente a Germán Miranda de la dirección nacional de Bomberos tras conocerse procesos contra el funcionario - crédito Presidencia
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó el 3 de octubre de 2026 declarar insubsistente al capitán Germán Miranda, entonces director de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), después de la divulgación de audios en los que se alude a la revisión de un proceso penal y a gestiones relacionadas con documentos de esa entidad. El mandatario pidió que las autoridades competentes determinen el alcance de los hechos.

En uno de los audios, revelados por El Tiempo, se escucha a una persona identificada como Miranda conversar con el capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado, sobre un expediente que, de acuerdo con el contenido de la llamada, podría afectar la situación jurídica de ese organismo de socorro.

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Otro registro atribuido al exdirector contiene una conversación con una colaboradora sobre la búsqueda y recopilación de carpetas. En ese diálogo, la voz le pide que el asunto se mantenga en reserva: “Ayúdame con eso pero súper secreto, ¿listo? (...) Con calma, no vaya a comentar a nadie”.

Según los fragmentos difundidos, las conversaciones hacen referencia a la obtención de copias de un proceso, a contactos que podrían intervenir en un trámite ante la Fiscalía General de la Nación y a un eventual pago vinculado con el manejo del caso. “Primero tenemos que ver el monto, capi... y dependiendo del monto, arreglar eso”, se escucha en una de las grabaciones.

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Miranda pidió que los organismos de control determinen qué ocurrió

Salieron a la luz los audios que salpican al director de Bomberos, Germán Miranda en una supuesta en proceso de la Fiscalía - crédito Reuters/Ministerio del Interior
Miranda pidió que los organismos de control determinen qué ocurrió - crédito Reuters/Ministerio del Interior

En una entrevista con Caracol Radio, Germán Miranda dijo que respeta la decisión del Gobierno y sostuvo que la administración resolvió actuar ante cualquier situación que pudiera apartarse de sus lineamientos. “Hasta que los entes de control no verifiquen la veracidad de los hechos, no podemos dar un criterio específico de lo que pasó”, afirmó.

El exdirector defendió además la documentación que presentó para acceder al cargo. Señaló que la verificación incluyó requisitos ante el Departamento Administrativo de la Función Pública y recordó que había ocupado previamente la dirección de Bomberos y la coordinación general de la entidad durante cerca de diez años.

“Curioso que en mis dos primeros periodos nunca hubo ninguna objeción a mi grado y experiencia”, manifestó Miranda al medio ctiado, que cuestionó que esos aspectos hayan surgido durante su último paso por la DNBC.

El exdirector también habló de irregularidades halladas en el empalme

crédito @DNBomberosCol/X
Miranda señaló que hubo irregularidades halladas en el empalme - crédito @DNBomberosCol/X

Germán Miranda afirmó que, al recibir la entidad, el equipo de empalme detectó posibles anomalías en procesos de contratación. Dijo que esos hallazgos fueron remitidos a las entidades de control para que establezcan si existieron faltas.

Entre los asuntos que mencionó figuran presunto direccionamiento en los plazos para publicar pliegos y presentar ofertas, estudios de mercado que calificó como defectuosos, acceso a información reservada que habría facilitado sobrecostos y la división de licitaciones por lotes.

También aludió a pólizas de seriedad de oferta emitidas por el mismo intermediario. “Dos de las pólizas de seriedad de oferta son consecutivas. Eso quiere decir que las mismas empresas compraron consecutivas las pólizas”, aseguró. Esos señalamientos, al igual que los audios que motivaron su salida, permanecen sujetos a la revisión de las autoridades competentes.

Ministerio del Interior habló sobre la salida de Miranda

El líder de la cartera se refirió también a la decisión por partel presidente Abelardo de la Espriella, luego de declarar la insubsistencia del capitán Germán Miranda, que solo estuvo tres semanas al frente de la entidad, y salió después de que se conocieron "audios sobre presuntas prácticas indebidas anteriores a esta administración para frenar investigaciones judiciales, hecho que motivó la pérdida de confianza institucional" - crédito @infopresidencia/X

Tras las declaraciones de Germán Miranda , el ministro del Interior, Rodrigo Lara afirmó en una alocución que la salida del exdirector de Bomberos se dio por la pérdida de confianza por parte del Ejecutivo tras la divulgación de los audios.

A su vez, sostuvo que las revelaciones permitieron a la cartera recopilar pruebas para radicar “denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tras detectar, mediante auditoría forense, presuntos actos de corrupción en contrataciones directas de la Dirección Nacional de Bomberos durante el gobierno anterior”.

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