Colombia

Revelan detalles del atentado con camión bomba contra base aérea en Cali: así habrían operado las disidencias de las Farc

Las autoridades atribuyen a los dos nuevos procesados seguimientos a rutinas, servicios y desplazamientos de militares, además de verificaciones de seguridad en infraestructuras estratégicas de la región durante sus actividades en Cali

Atentado frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali - crédito captura de pantalla redes sociales/X
El atentado contra la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali dejó seis personas muertas y más de 70 heridas en agosto de 2025 - crédito captura de pantalla redes sociales/X
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La operación contra la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, habría requerido una red de apoyo que vigiló las rutas de ingreso, trasladó los camiones bomba desde el norte del Cauca y preparó la salida de quienes los dejaron frente a la guarnición.

Esa es la hipótesis de la investigación por el atentado del 21 de agosto de 2025, que dejó seis personas muertas y más de 70 heridas, según el expediente revelado por El Tiempo.

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Uno de los dos vehículos cargados con explosivos detonó cerca de la instalación militar. Entre las víctimas fatales hubo un adolescente de 17 años, mientras que la Fiscalía General de la Nación registró lesiones en más de 58 personas. La explosión también causó daños en viviendas de los sectores aledaños.

Las autoridades atribuyen la acción a la red urbana del frente Jaime Martínez, una estructura disidente de las Farc vinculada al Estado Mayor Central comandada por alias Iván Mordisco. De acuerdo con la investigación, la operación incluyó tareas de transporte, vigilancia de las vías, reconocimiento de los controles de seguridad y una ruta de escape para los conductores.

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Los camiones salieron de Corinto y llegaron hasta Cali

Las autoridades atribuyeron la acción terrorista a la red urbana del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc - crédito AP Foto/Santiago Saldarriaga
Las autoridades atribuyeron la acción terrorista a la red urbana del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc - crédito AP Foto/Santiago Saldarriaga

Los dos furgones con artefactos explosivos improvisados habrían partido de la zona rural de Corinto, en el norte del Cauca, con destino a Cali. La investigación señala a Carlos Steven Obando, alias El Mono, y a Walter Esteban Yonda Ipía como coordinadores de ese traslado.

Yonda Ipía habría conducido uno de los vehículos hasta el perímetro de la base aérea. Tras la detonación, intentó huir, pero habitantes de la zona lo retuvieron. Las autoridades también señalan a alias Gramo como determinador del ataque; fue capturado después en Risaralda cuando, según el expediente, pretendía viajar a España.

Según la Policía, Sebastián Torres Caicedo, conocido como alias Sebastián Torres o Black Woob, tenía la presunta misión de recoger a los conductores después de que estacionaran los camiones y activaran las mechas.

El plan contemplaba llevarlos a un apartamento que habría sido dispuesto con antelación en Cali para mantenerlos ocultos mientras disminuía la presión de las autoridades.

La Fiscalía asume la investigación del atentado terrorista en la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali - crédito X
La Fiscalía asumió la investigación del atentado terrorista en la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali - crédito X

El otro implicado, Sebastián Rojas Becerra, alias Rojas o Shaggy, presuntamente recorría en motocicleta los sectores por los que circularían los furgones. La Fiscalía le atribuye labores de observación para alertar sobre patrullas, retenes militares y otros controles que pudieran impedir el desplazamiento.

La investigación sostiene además que ambos usaban el cobro ilegal conocido como gota a gota como fachada. Bajo esa actividad, habrían realizado seguimientos a rutinas, desplazamientos y servicios de integrantes de la Fuerza Pública, así como verificaciones sobre los esquemas de seguridad de infraestructuras estratégicas de la región.

Dos capturas se sumaron a los judicializados por el atentado

Las capturas de Torres Caicedo y Rojas Becerra se realizaron durante allanamientos de la Sijín de la Policía Nacional en dos inmuebles de Cali. La Policía Metropolitana indicó que los detenidos harían parte del frente Jaime Martínez, estructura que, de acuerdo con esa institución, recibe órdenes de alias Iván Mordisco.

Los furgones cargados con artefactos explosivos partieron de la zona rural de Corinto en el Cauca hacia la capital vallecaucana - crédito AP Foto/Santiago Saldarriaga
Los furgones cargados con artefactos explosivos partieron de la zona rural de Corinto en el Cauca hacia la capital vallecaucana - crédito AP Foto/Santiago Saldarriaga

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo, terrorismo, homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte agravado de explosivos o armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas.

Los procesados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantías ordenó que permanezcan en prisión preventiva.

Durante uno de los procedimientos también fue detenida en flagrancia Erly Tatiana Montoya Quintero, compañera sentimental de Torres Caicedo, a quien las autoridades le hallaron dosis de estupefacientes. Fue imputada por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad.

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