Padre contó la millonada que pagó por una boleta revendida para el concierto de BTS en Bogotá: fue un regalo para su hija

El caso se presentó el 2 de octubre de 2026 - créditos @cambiamoscolombia/TT | Lina Gasca/Colprensa

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Un padre de familia que viajó desde Cúcuta (Norte de Santander) a Bogotá contó que pagó $1.600.000 por una entrada de reventa para que su hija de 18 años pudiera asistir a uno de los conciertos de la banda surcoreana de k-pop BTS en el estadio El Campín, programados para el 2 y 3 de octubre de 2026.

El hombre relató que su hija intentó conseguir una boleta desde abril, cuando se habilitó la venta de entradas, pero no pudo completar la compra.

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Según lo que explicó el progenitor, la fila virtual la ubicaba de forma repetida a la joven en puestos que superaban las 16.000 y hasta las 20.000 personas.

Ante la imposibilidad de acceder a una entrada por los canales iniciales, ambos viajaron a Bogotá sin tener asegurado el ingreso al concierto. La decisión de buscar una boleta de reventa la tomaron después de llegar a la capital.

El padre afirmó que arribaron a Bogotá el día anterior al evento. Hacia las 12:30 del mediodía, ya en inmediaciones del estadio El Campín, lograron conseguir una localidad en occidental alta.

“$1.600.000 acabo de pagar una entrada por occidental alta”, relató mientras permanecía fuera del escenario deportivo.

El hombre señaló que, a sus 41 años, nunca había pagado una cifra similar por una boleta. En medio de su declaración, una mujer que estaba cerca intervino para decirle que “siempre hay una primera vez”.

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El padre respondió que el gasto había sido excepcional, pero sostuvo que la emoción de su hija justificó el esfuerzo económico y el viaje que realizaron desde la capital de Norte de Santander.

Las cámaras del concierto enfocaron a los seguidores de BTS en distintos sectores de El Campín. Entre canciones, las pantallas mostraron rostros emocionados, carteles preparados para la ocasión, banderas y mensajes dirigidos a los siete integrantes - crédito Juan David Botia, Katherina Lancheros / Infobae Colombia

La sonrisa de su hija fue su forma de retribución

El momento que, según explicó el hombre, compensó el valor de la entrada ocurrió cuando la joven pasó los filtros de acceso al estadio.

El padre contó que la vio entrar feliz y que esa reacción le permitió dar por bien invertido el dinero.

“Con esa sonrisa que ella me dio, con eso quedó pago”, aseguró el progenitor en medio de la emoción, pero también del asombro por los precios de la reventa. Luego, reiteró que se sentía “cien por ciento satisfecho” tras lograr que su hija ingresara a la presentación.

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El padre esperó afuera del estadio hasta el final del concierto

Tras el ingreso de su hija, el padre decidió permanecer en los alrededores de El Campín hasta que terminara el espectáculo. Aunque la joven tiene 18 años, explicó que prefería esperarla afuera para acompañarla en su regreso.

“Ahora me toca quedarme aquí esperando afuera del estadio a que ella salga, porque tiene 18 años, pero para mí es una niña”, dijo el papá.

El hombre calculó que tendría que permanecer en el sector hasta las 11:00 p. m. o más de la medianoche, cuando concluyera la presentación. Su plan era recorrer las inmediaciones mientras esperaba la salida de su hija.

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Padre e hija se salvaron de grupo de cosquilleros detenidos en la previa del concierto de BTS en Bogotá

Autoridades detuvieron a cinco hombres por robos en medio de la multitud que acudió a BTS -crédito @PasaenBogota/X

Al día siguiente, sábado 2 de octubre de 2026, se confirmó que cinco personas fueron capturadas en las inmediaciones del estadio El Campín, en Bogotá, durante la segunda presentación de la banda surcoreana BTS en la capital.

Las autoridades investigan si los detenidos aprovecharon la llegada y salida de miles de asistentes para robar celulares, billeteras y otros objetos personales.

El operativo se realizó de noche y en medio de la concentración de más de 50.000 espectadores que acudieron al segundo concierto del grupo de K-pop. La Policía había reforzado los controles en accesos, vías cercanas y puntos de encuentro debido a la afluencia prevista para las dos fechas.

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Los cinco capturados serán investigados por hurtos mediante la modalidad de cosquilleo, una práctica que consiste en sustraer pertenencias durante aglomeraciones mediante empujones, contactos físicos o distracciones.

Un radio de comunicación quedó bajo análisis de las autoridades

Este fue el radio incautado luego de la captura de cinco personas por presuntos hurtos a asistentes de BTS mediante la modalidad de 'cosquilleo' - crédito @PasaenBogota/X

Durante uno de los procedimientos, los uniformados encontraron un radio de comunicación en poder de uno de los detenidos. Ese elemento será analizado para establecer si habría sido utilizado para coordinar acciones con otros integrantes de una posible red dedicada al hurto.

Una de las hipótesis plantea que algunas personas podían identificar a las víctimas en medio de la multitud, mientras otras se acercaban para tomar los objetos y retirarlos del lugar.

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Las indagaciones también buscan determinar si el equipo permitía comunicarse con personas ubicadas fuera del área en la que se produjeron las capturas.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir su situación judicial.