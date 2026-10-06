La semana de receso pone a prueba al turismo colombiano: viajar se encarece y hoteles y agencias piden soluciones; por qué Cartagena y San Andrés compiten con Miami o España

La ocupación prevista para octubre impulsa expectativas en alojamiento, gastronomía y transporte, bajo un escenario de consumo cauteloso y conectividad desigual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La semana de receso escolar llega en octubre (del 4 al 12) como una prueba para el turismo colombiano: la industria espera que los viajes familiares distribuyan gasto entre regiones, pero enfrenta una demanda interna debilitada, mayores costos de algunos servicios y una competencia más intensa con los destinos internacionales. La temporada de receso se perfila como una oportunidad de recuperación para el turismo nacional, con una proyección de ocupación hotelera de 61,7%, según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).

La expectativa se concentra en los días previos al puente festivo y en el fin de semana largo, cuando las reservas suelen acelerarse. Dirigentes gremiales y empresarios coinciden en que el impacto no se restringe a los hoteles: cada desplazamiento puede activar restaurantes, agencias de viajes, transporte terrestre y aéreo, guías, operadores, comercio y actividades culturales de los municipios receptores.

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El panorama, sin embargo, está lejos de ser uniforme. Los datos expuestos por los voceros muestran que el sector llega a la temporada después de meses de resultados dispares. Mientras la hotelería busca elevar sus niveles de ocupación y las agencias ajustan sus ofertas a presupuestos más limitados, la reactivación también depende de la conectividad, la seguridad, los servicios públicos y la capacidad de las familias para coordinar sus vacaciones laborales con el calendario escolar.

Cada destino enfrenta condiciones distintas

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) estima que los establecimientos de alojamiento y hospedaje del país alcanzarán una ocupación promedio nacional de 61,7% durante la semana de receso de octubre. La asociación pidió a los viajeros priorizar el turismo interno y señaló que varias regiones cuentan con condiciones para recibir visitantes, entre ellas el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Santa Marta, Norte de Santander, Cauca y Huila.

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Tolima y Alto Magdalena serían los destinos preferidos en Colombia para la semana de receso de 2026 - crédito Cotelco

La proyección adquiere relevancia después de un periodo de menor dinamismo. Empresarios consultados por Infobae Colombia como el director general de Faranda Hoteles & Resorts, Ramón Hernández, recordaron que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó una caída anual de 7,4% en los ingresos reales del alojamiento en julio de 2026 y una ocupación nacional de 50,6%, frente al 51,9% de julio de 2025. Para el ejecutivo, esa situación convierte el receso en una fecha determinante para recomponer la demanda.

“La Semana de Receso continúa siendo una de las ventanas más importantes del año para el turismo familiar en Colombia”, afirmó. El directivo sostuvo que el gasto de los viajeros alcanza a diversos eslabones de la cadena y que una habitación ocupada genera consumos adicionales en alimentación, traslados, compras y experiencias locales.

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La estimación nacional tampoco implica que todas las zonas tendrán el mismo comportamiento. Cotelco anticipó mayores crecimientos en Tolima y Alto Magdalena, San Andrés y Providencia y Atlántico. El gremio que preside José Andrés Duarte presentó estos departamentos como alternativas para redistribuir los flujos de viajeros y aliviar la concentración en los destinos de mayor demanda.

En el Golfo de Morrosquillo, por ejemplo, los empresarios esperan una semana de arranque pausado y un repunte hacia el puente de octubre. El presidente delegado de la Confederación Nacional de la Industria Turística de Colombia (Confetur), Henry Valencia Alzate, calculó que los primeros días podrían transcurrir con una ocupación de entre 30% y 40%, antes de que lleguen los visitantes de mayor volumen.

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“El gran despegue será entonces el viernes 9 y el sábado 10, en donde va a llegar la masa más importante de turistas”, dijo el empresario hotelero. Su previsión para esos días se ubica entre 85% y 90% de ocupación hotelera en Tolú y Coveñas, una zona donde el cierre de la temporada depende en buena medida de la tradición del puente festivo.

Recordó que la semana se creó durante el gobierno de Álvaro Uribe y que, en sus primeros años, permitía llenar con mayor facilidad los alojamientos durante varios días. Tras la pandemia del covid-19 hubo una recuperación parcial, pero afirmó que la demanda se concentra de nuevo en el fin de semana largo. “Lo que sí tenemos seguro es que el puente de octubre, que es el final de la semana, sí va a funcionar”, añadió.

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La apreciación del peso frente al dólar derivó en un incremento del 11,5 % en la salida de colombianos al exterior hasta agosto de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El turismo interno movilizó 1,48 millones de personas en el último trimestre de 2024

La semana de receso fue institucionalizada en 2007 mediante el Decreto 1373, con el objetivo de abrir una fecha adicional para los viajes de las familias fuera de las vacaciones de mitad y final de año. La presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, afirmó que la iniciativa se consolidó como un periodo relevante para extender la actividad turística a lo largo del calendario.

Aclaró que las variaciones del último trimestre no se pueden atribuir de manera exclusiva a esa semana, debido a que las decisiones de viaje responden a condiciones económicas, de consumo y de oferta. Sin embargo, las cifras trimestrales permiten dimensionar el tamaño del mercado interno durante el periodo en el que ocurre la temporada.

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En el cuarto trimestre de 2019, cerca de 1,8 millones de personas hicieron turismo interno, equivalente al 8,4% de la población, según los datos citados por Anato. Después de la caída asociada a la pandemia, el número pasó de 1,35 millones en 2021 a 1,66 millones en 2023, un aumento de 26% frente a 2022. En 2024, el indicador descendió a alrededor de 1,48 millones de turistas internos, 11,1% menos que un año antes, con una participación de 6,6% de la población.

Ese grupo tuvo un gasto promedio diario cercano a $132.000 en 2024. La cifra ilustra por qué los gremios ven el receso como una fecha con efectos que trascienden a los hoteles o a los tiquetes. El desembolso diario se reparte entre alojamiento, comidas, transporte, compras y servicios de recreación, aunque su composición depende de la duración de la estadía y del destino elegido.

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“Más que concentrarnos únicamente en el volumen de viajeros, es importante entender esta temporada como una oportunidad para distribuir el gasto turístico entre las regiones”, explicó Cortés Calle. Desde esa perspectiva, el objetivo también es ampliar el beneficio para municipios y empresas que reciben la demanda.

Las expectativas de 2026 se inscriben además en un mercado de mayor escala. Anato proyectó que las divisas generadas por el turismo podrían alcanzar USD12.000 millones al cierre del año, 5% más que en 2025. El tráfico aéreo, por su parte, cerraría alrededor de 60,3 millones de pasajeros, también con un alza cercana a 5%, de acuerdo con la Asociación.

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Pero esas previsiones agregadas no eliminan las dificultades de las agencias. Entre enero y junio de 2026, los ingresos nominales del segmento se mantuvieron prácticamente estables, con una variación de -0,05%, mientras el personal ocupado cayó 2,9%. El gremio indicó que el gasto asociado a agencias dentro del turismo receptivo llegó a $302.000 millones en 2025, con un crecimiento de 12%, y que en turismo interno alcanzó $200.000 millones, 16,8% más.

José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, invitó a los colombianos que aún no definieron un destino a recorrer distintas regiones del país. El gremio también pidió considerar los territorios afectados por el terremoto, que, según la asociación, cuentan con condiciones de operación y seguridad para recibir visitantes - crédito Cotelco

La inflación encarece la experiencia turística, aunque los paquetes suben menos que el costo de vida

El precio sigue siendo una de las variables que define si un hogar viaja, cuántos días permanece fuera de su ciudad y qué servicios contrata. A agosto de 2026, la inflación anual del país fue de 6,24%, mientras que el componente de restaurantes y hoteles registró una variación anual aproximada de 9,36%, de acuerdo con las cifras citadas por el empresario Ramón Hernández. Esto presiona costos que forman parte de la experiencia de viaje, desde las comidas hasta el alojamiento.

No obstante, el comportamiento de los paquetes turísticos ha sido más moderado. Paula Cortés Calle anotó que el índice de precios de esos paquetes aumentó 5,14% anual a agosto, por debajo de la inflación general, y tuvo una variación acumulada de -0,01% en lo corrido del año. El transporte aéreo de pasajeros mostró una variación anual de 4,53%.

“No podemos afirmar que el precio de los paquetes esté creciendo al mismo ritmo que el costo de vida general”, sostuvo la dirigente. Las agencias, explicó, combinan tarifas de transporte, alojamiento y otros servicios para ofrecer opciones dirigidas a diferentes niveles de gasto. El dato no significa que el viaje resulte más fácil de pagar para todos los hogares, debido a que la inflación puede reducir el ingreso disponible aun cuando el paquete se encarezca a un ritmo menor.

La limitación económica aparece con claridad en la Encuesta de Gasto Interno en Turismo (Egit) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Durante el primer trimestre de 2026, 52,1% de las personas que no hicieron turismo interno mencionó razones económicas como la causa principal. Un 21% dijo que no contaba con tiempo para hacerlo.

Los empresarios perciben la misma tensión. En un sondeo de la Asociación:

36,8% señaló la incertidumbre económica nacional e internacional como el factor que más afectaba las decisiones de viaje.

33,5% ubicó en segundo lugar la inflación y el costo de vida.

32% indicó que los viajeros buscan opciones más económicas.

Para Hernández, el viajero ya no compara solamente la tarifa de una habitación o el valor inicial de un paquete. “La decisión del viajero depende cada vez más del valor total de la experiencia: tiquetes, alojamiento, alimentación, traslados, actividades y beneficios incluidos”, afirmó. Esa cuenta completa determina la conveniencia de un viaje nacional frente a una salida internacional.

Paula Cortés Calle es la presidenta ejecutiva de Anato - crédito Anato

Un peso más fuerte amplía la competencia entre los destinos nacionales y el exterior

La apreciación del peso colombiano frente al dólar añadió un elemento central a la comparación de precios. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) del 15 de septiembre de 2026 fue de $3.109,30 por dólar, frente a $3.906,24 en la misma fecha de 2025, según Hernández. El movimiento equivale a una apreciación cercana a 20% en 12 meses.

Cortés Calle recordó que la TRM promedio de agosto fue de $3.202,79, un 20,3% inferior a la de agosto de 2025. Para los colombianos que pagan servicios en dólares, el fortalecimiento de la moneda puede incrementar su poder adquisitivo fuera del país. Para las empresas del mercado doméstico, en cambio, plantea una competencia más directa por el mismo presupuesto familiar.

“Cartagena, San Andrés, Santa Marta, el Eje Cafetero o cualquier destino colombiano ya no compiten solamente entre ellos; compiten con Miami, Cancún, Punta Cana, Panamá o España”, advirtió Hernández. La comparación abarca el valor de los pasajes, las noches de hotel, la alimentación, los traslados y los servicios incluidos, no solo un rubro aislado.

Asimismo, los flujos de viajeros muestran la importancia de esa discusión. Entre enero y agosto de 2026, la salida de colombianos al exterior aumentó 11,5%, mientras los visitantes extranjeros disminuyeron 4,1%, de acuerdo con Anato. La asociación considera que una moneda más fuerte puede hacer que Colombia resulte relativamente más costosa para algunos visitantes internacionales, si los precios en pesos se mantienen.

La presión también está relacionada con los gravámenes sobre el transporte aéreo. Hernández recordó que los tiquetes tienen un IVA de 19% y que en junio de 2026 se reglamentó la aplicación del impuesto de salida aérea equivalente a un dólar por pasajero internacional, mediante el Decreto 0625. El ejecutivo precisó que el tributo tenía fundamento legal previo y que la norma definió su aplicación.

Los gremios ya plantearon reducir el IVA de los tiquetes aéreos a 5% como una alternativa para estimular la demanda y mejorar la competitividad. “Una mayor carga tributaria sobre componentes básicos del viaje, como el transporte aéreo, puede restarle competitividad al turismo nacional”, indicó Cortés Calle. Para el turismo receptivo, la normativa contempla exenciones de IVA para determinados servicios turísticos y hoteleros utilizados en Colombia por residentes en el exterior, siempre que se cumplan los requisitos y el prestador esté inscrito en el Registro Nacional de Turismo (RNT).

En 2026, el peso colombiano se ha consolidado como una de las monedas emergentes más fortalecidas del mundo, acumulando una revaluación cercana al 17% – 19% frente al dólar - crédito Reuters

Las promociones buscan sostener la demanda sin convertir al sector en una competencia permanente de descuentos

Así las cosas, las campañas comerciales adquieren un valor que va más allá de recortar una tarifa. Los gremios no cuentan con una medición específica sobre el ahorro que logra una familia por cada promoción, pero coinciden en que las ofertas pueden acercar el viaje a hogares con presupuestos restringidos y orientar la demanda hacia regiones que requieren mayor movimiento.

Para Anato, una campaña puede facilitar el acceso a alternativas ajustadas a la capacidad de pago del visitante. Una vez que el viaje se concreta, el efecto económico se extiende a los servicios contratados a lo largo de la ruta. El descuento inicial, por lo tanto, puede movilizar una cadena de gasto que no se limita al intermediario que vende el paquete.

Hernández propuso que las empresas se enfoquen en beneficios que mejoren el valor integral de la experiencia. “Las campañas con desayuno incluido, alimentación, experiencias, traslados, beneficios familiares o ventajas por estadías más largas pueden tener más impacto que una reducción indiscriminada de precio”, afirmó.

Advirtió que la hotelería debe cuidar el valor del destino. A su juicio, las promociones cumplen una función saludable cuando generan una demanda que no habría ocurrido sin ese incentivo, protegen la sostenibilidad del servicio y dan al consumidor una razón concreta para decidir el viaje. Dicho planteamiento busca evitar que la reacción ante la competencia internacional sea una reducción generalizada de tarifas.

La recomendación de elegir establecimientos formales también forma parte de la campaña de la hotelería. Cotelco pidió a los viajeros verificar que los alojamientos estén habilitados y sostuvo que la formalidad da mayor respaldo al visitante y a las comunidades que dependen de la actividad. Situó la seguridad y el bienestar de los turistas entre las prioridades para la temporada.

El presidnte del gremio, José Andrés Duarte, señaló que la confianza es un componente de la recuperación. “Queremos que los viajeros tengan confianza en viajar por el país y elegir establecimientos de alojamiento y hospedaje formales”, manifestó. Añadió que se trabaja con el Gobierno nacional y las autoridades territoriales en asuntos de seguridad, movilidad y conectividad.

El gasto de Bogotá, Medellín y Cali se traslada temporalmente hacia los destinos receptores

La salida de habitantes de las grandes capitales suele abrir el debate sobre el efecto para los restaurantes, comercios y negocios de entretenimiento urbanos. Los voceros consultados prefieren hablar de una redistribución temporal del consumo, antes que de una fuga de recursos. Durante el receso, una familia que viaja destina en otro lugar parte del dinero que normalmente gastaría en su ciudad de residencia. El restaurante del destino, el hospedaje, el operador de una actividad y el transporte local captan consumos que en otra semana podrían haber ido a establecimientos de Bogotá, Medellín o Cali.

Paula Cortés Calle señaló que estas tres ciudades concentran cerca de 70% de los turistas internos del país, por lo que el desplazamiento de sus habitantes puede reducir de manera puntual la demanda de negocios cuya clientela depende principalmente de residentes. Sin embargo, las capitales también reciben viajeros. En conjunto, concentran 64% de los visitantes extranjeros, un factor que atenúa o cambia el comportamiento de algunos sectores.

“El impacto sobre el comercio y la gastronomía urbana no es uniforme”, explicó la líder gremial. Algunos establecimientos pueden registrar una menor afluencia de sus clientes habituales, mientras otros se benefician de los turistas nacionales e internacionales que llegan a esas mismas ciudades. La magnitud depende de la zona, del tipo de negocio y de la composición de su clientela.

Hernández subrayó que no es correcto plantear una caída generalizada del comercio en las principales ciudades sin información local de alta frecuencia. Su lectura es que la semana modifica la geografía del consumo durante algunos días y lleva una parte de ese gasto a las regiones.

El director de Faranda mencionó que Anato estimó cerca de 777.000 viajeros en los flujos migratorios de entrada y salida del país durante la semana de receso de 2025. El Aeropuerto Internacional El Dorado concentró 61% de esos movimientos, seguido por José María Córdova, con 17%, y Cartagena, con 7%. Aclaró que se trata de movimientos internacionales, por lo que el dato no puede usarse como una medición exclusiva del turismo doméstico.

El terremoto, la conectividad y los servicios públicos condicionan la recuperación de algunas regiones

La temporada de octubre tiene además el desafío de reactivar zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El hecho produjo afectaciones en infraestructura y conectividad en distintas áreas del país, de acuerdo con la información entregada por los entrevistados.

Hernández señaló que aún no existe una cifra oficial para medir el turismo que se perdió de manera directa a causa del sismo. Por ello pidió cautela al calcular su impacto. Sí sostuvo que la recuperación de rutas y la confianza de los visitantes serán decisivas para las regiones que dependen de los desplazamientos turísticos.

El Eje Cafetero es una de las zonas donde la conectividad aérea se convirtió en un punto de atención. Según explicó el directivo, el Gobierno considera estratégica la reapertura gradual del aeropuerto Matecaña para recuperar llegadas de turistas y apoyar la economía regional. Cotelco incluyó al Eje Cafetero y al Valle del Cauca entre las regiones para las que promovió viajes durante el receso.

“Viajar por Colombia durante esta semana de receso también puede convertirse en una forma de contribuir a la recuperación económica de los destinos afectados”, afirmó Hernández. El planteamiento se basa en que el consumo turístico puede apoyar a empresas, trabajadores y comercios locales mientras se restablecen las condiciones operativas.

El terremoto del 10 de agosto de 2026 afectó gran parte de Cali, una de las ciudades más turísticas del suroccidente de Colombia - crédito @alejoeder/X

Los retos de infraestructura no se limitan a los territorios afectados por el terremoto. Henry Valencia Alzate describió avances en Tolú y Coveñas, como la culminación del parque de Tolú, el avance de 80% del malecón del municipio y el hospital regional en Coveñas que, según indicó, tiene 88% de ejecución. También resaltó el desarrollo del malecón de la segunda ensenada de Coveñas.

Aun así, el empresario enumeró deficiencias en los servicios públicos y las vías internas del Golfo de Morrosquillo. “Seguimos sin agua en el municipio de Coveñas”, aseguró. También mencionó problemas en la recolección de residuos, interrupciones de energía y limitaciones para la movilidad entre San Onofre, Tolú y Coveñas.

Dentro de las prioridades que planteó para el nuevo gobierno figuran terminar el aeropuerto de Santiago de Tolú, continuar el malecón de la segunda ensenada, iniciar el acueducto de Coveñas y revisar las condiciones de formalidad en Rincón del Mar, corregimiento de San Onofre.

Para Valencia Alzate, una infraestructura turística atractiva pierde capacidad de respuesta si no cuenta con servicios básicos y accesos internos suficientes en las temporadas de mayor ocupación.

Tolú y Coveñas son los principales destinos turísticos de Sucre. En temporadas altas pueden recibir hasta 80.000 visitantes - crédito Alcaldía de Coveñas

La falta de coincidencia entre el calendario escolar y el laboral reduce la duración posible de los viajes familiares

El último límite para el crecimiento de la semana de receso está dentro de los obstáculos de los hogares y las empresas. La pausa escolar no implicade manera automática que los padres tengan vacaciones, una coincidencia que restringe la duración de las salidas y obliga a muchas familias a combinar permisos, trabajo flexible, días de descanso y apoyo de familiares.

Ramón Hernández indicó que no existe una medición oficial que permita cuantificar el costo de esta situación para la productividad nacional o para las pequeñas y medianas empresas. Por esa razón, considera que no sería responsable asignar una cifra. Sí afirmó que la disponibilidad de tiempo puede ser tan determinante como el presupuesto.

“Una familia puede tener intención y presupuesto para viajar durante siete días, pero si los padres solamente disponen de tres o cuatro, la duración de la estadía y su gasto total se reducen”, explicó el director de Faranda. Para las pequeñas y medianas empresas (pymes), añadió, la coordinación puede ser más compleja cuando varios trabajadores solicitan vacaciones de forma simultánea y hay menos margen para redistribuir funciones.

Cortés Calle coincidió en que la falta de sincronía crea retos de organización tanto para las compañías como para los hogares. La presidenta de Anato señaló que pueden aumentar las solicitudes de vacaciones, permisos, cambios de horario o modalidades flexibles durante esa semana. Una planeación anticipada puede reducir esas tensiones y facilitar que más familias conviertan el receso en vacaciones completas.

La cifra de la Egit sobre falta de tiempo refuerza esa lectura: 21% de quienes no hicieron turismo interno en el primer trimestre de 2026 atribuyó su decisión a esa razón. La posibilidad de ampliar el viaje, según los gremios, dependerá de acuerdos responsables entre empleadores y trabajadores, así como de una planificación que no afecte la operación de las empresas.

La semana de receso pondrá a prueba estas variables desde los primeros días de octubre. La ocupación prevista por Cotelco, las reservas de último momento hacia el puente festivo y la respuesta de los destinos ante los desafíos de conectividad, seguridad e infraestructura determinarán cuánta parte del gasto familiar llega finalmente a las regiones.

La propuesta visual y cultural de Macondo Park acompaña la residencia de Shakira en Madrid y sirve como vitrina para promocionar la diversidad de Colombia ante viajeros de España y otros países europeos, invitándolos a descubrir sus destinos y experiencias - crédito LiveNation/MinCIT

Qué está haciendo el gobierno de Abelardo de la Espriella para promover el turismo en Colombia

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia lanzó en Madrid (España) una estrategia de promoción para atraer visitantes internacionales al país a partir de la proyección de Shakira. La campaña, desarrollada junto con ProColombia y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), lleva el mensaje “Colombia te llama”.

La acción se desarrolla en Macondo Park, el espacio cultural asociado a la residencia de la cantante colombiana en la capital española. Allí, los asistentes encuentran contenidos sobre destinos, paisajes, gastronomía y expresiones culturales de Colombia, con el objetivo de incentivar futuros viajes al país.

La programación incluye presentaciones previstas para el 4, 9, 10 y 11 de octubre. Según el Ministerio, la iniciativa busca llegar a público de España y de otros países europeos que asistan a los conciertos. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, indicó que la estrategia aprovecha una plataforma con 12 conciertos y una asistencia estimada de más de 600.000 personas.

“Colombia llama a descubrir nuestros destinos, nuestros paisajes, nuestros sabores y nuestra gente. Queremos que quienes hoy llegan atraídos por Shakira mañana lleguen a Colombia como viajeros”, afirmó Gómez Amín.

Las pantallas instaladas en Macondo Park exhiben playas, montañas, ciudades, áreas naturales y propuestas turísticas de distintas regiones colombianas. La campaña apunta a que esa exposición se traduzca en interés por visitar el país.

El viceministro de Turismo, Julián Franco, sostuvo que la meta consiste en asociar la presencia de Shakira con experiencias turísticas, culturales y gastronómicas. “Queremos pasar de poner los ojos en Colombia a poner a Colombia en los planes de viaje de miles de personas”, expresó. La propuesta también incluye una activación de Juan Valdez como café oficial de Macondo Park. La marca ofrece café colombiano y productos tradicionales para acercar a los visitantes a las regiones productoras y al trabajo de las familias caficultoras.

Con esta campaña, el Ministerio, ProColombia y Fontur buscan transformar la visibilidad internacional de Colombia en oportunidades para el sector turístico y las comunidades vinculadas a esa actividad.