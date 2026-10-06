Habló el dueño de la panadería que visitó el alcalde de Nueva York y pidió una docena de pandebonos: “Siempre fui una persona de sueños”

Luis Velázquez fundó la empresa junto a su hermano tras llegar a Estados Unidos en enero de 1971 - crédito Captura de video

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El local Seba Seba Bakery recibió al alcalde de Nueva York Zohran Mamdani en la calle Jackson Heights, donde una empresa familiar colombiana que emplea entre 15 y 17 personas mostró la historia que sostiene desde hace décadas en Queens.

El mandatario estadounidense, con ascendencia india, desayunó durante más de una hora con Luis Velázquez, sus hijos Samuel y Luis, en la panadería ubicada en la esquina de la Calle 83 y Northern Boulevard.

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La visita incluyó pandebonos, buñuelos, empanadas y aguapanela con limón. El alcalde también pidió una docena de pandebonos para llevar a su oficina y dejó 20 dólares sobre una mesa, pese a que los propietarios querían obsequiárselos.

La presencia de Zohran Mamdani en Seba Seba Bakery buscó acercarse a la trayectoria de una familia inmigrante que construyó un negocio formal en Queens. Los dueños sostuvieron que la visita aumentó la visibilidad del local en redes sociales y atrajo a nuevos clientes a su sede de Northern Boulevard.

El nombre de la panadería rinde homenaje a una costumbre de la madre del fundador en la ciudad de Medellín - crédito Captura video Negocios Ditu

¿Cómo llegó el fundador a Estados Unidos?

El fundador de Seba Seba Bakery, Luis Velásquez, llegó a Estados Unidos el 15 de enero de 1971, 13 días antes de cumplir 17 años. Años después creó la empresa junto con su hermano y sus familias, y el negocio prevé cumplir 40 años de actividad en Queens hacia fines del próximo año.

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“Siempre fui una persona de sueños”, contó Luis Velázquez al programa Negocios Ditu de Noticias Caracol. El empresario recordó que provenía de una familia de 11 hijos y que su aspiración era lograr estabilidad económica para sostener a su futura familia.

Velázquez explicó al medio que su hermano y él crecieron sin grandes carencias, aunque tampoco tuvieron abundancia. Esa experiencia impulsó su decisión de emigrar cuando todavía era adolescente.

“Algún día tengo que destetarme”, relató Luis al recordar el deseo de independizarse. Tras más de cinco décadas en Estados Unidos, dijo que hoy permanece acompañado por su familia y que sus hijos colaboran de manera activa en el comercio.

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La segunda y tercera generación de los Velázquez ya participa del funcionamiento cotidiano de la panadería. Esa continuidad familiar forma parte de la historia que, según los propietarios, Mamdani quería conocer durante su visita.

El encuentro con sus dueños, los hermanos Velázquez, quedó documentado en un video - crédito @nycmayor/IG

La receta combina quesos de Nicaragua, México y Wisconsin

Samuel, uno de los hijos de Luis Velázquez, explicó que el sabor de los pandebonos depende de fórmulas basadas en porcentajes. La familia adapta las recetas a los ingredientes disponibles en Estados Unidos, ya que los quesos y huevos no tienen las mismas características que los productos colombianos.

“Usamos varios para que el queso no sea ni muy salado, ni muy dulce, ni muy grasoso, ni muy insípido”, explicó Samuel al medio mencionado. La mezcla incluye quesos procedentes de Nicaragua, México y Wisconsin.

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La panadería no utiliza una sola variedad para su preparación. La combinación busca mantener un equilibrio de grasa, sal y dulzor que permita reproducir de forma constante el perfil de sabor que caracteriza al producto.

Samuel señaló que el trabajo exige pruebas permanentes para ajustar las materias primas. “La clave es usando los porcentajes”, sostuvo ante la publicación, al describir el método con el que la familia intenta que cada tanda conserve el mismo resultado.

El horneado también responde a esa búsqueda de frescura. Seba Seba Bakery prepara lotes pequeños de entre 20 y 30 unidades, una modalidad que evita acumular producto durante demasiado tiempo en exhibición.

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Seba Seba Bakery mantiene entre 15 y 17 trabajadores con la participación de tres generaciones de la familia Velázquez - crédito Captura de video

¿Cómo nació el nombre?

La denominación del establecimiento proviene del barrio Belén, en Medellín, donde Amanda, la madre de Luis, recibía a sus amigas con chocolate caliente y pequeñas tostaditas de pan durante reuniones para jugar naipes o conversar.

Las visitantes elogiaban tanto esas preparaciones que repetían una expresión que quedó grabada en la familia: “Uno se ceba y quiere seguirlas comiendo”. De allí surgió el nombre Seba Seba.

Luis contó que evaluaron adaptar la marca al inglés como “Tasty Tasty”. Finalmente, decidieron conservar la expresión original, vinculada a la idea de seguir comiendo algo que resulta especialmente atractivo.

“Las tostaditas de mi mamá de hace cincuenta o sesenta años todavía están produciéndose”, afirmó el fundador ante el medio. La receta continúa en actividad como parte del catálogo del negocio.

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La visita de Mamdani no fue el único acercamiento de autoridades estatales a la familia. Cerca de dos meses antes, la gobernadora de Nueva York, Katy Hoch, desayunó durante aproximadamente una hora en la segunda sede de la panadería, ubicada a siete u ocho cuadras del local principal.