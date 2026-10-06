Embajada de Estados Unidos en Colombia busca personal: hay ocho vacantes con salarios de hasta $141 millones al año

Los aspirantes deben registrar su solicitud en la plataforma virtual ERA antes de la fecha límite de cada perfil, superando evaluaciones de idioma y competencias previo a la citación a entrevistas conductuales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Misión de Estados Unidos en Colombia abrió ocho vacantes laborales en Bogotá y Cartagena, con salarios anuales que van desde $30.530.873 hasta $141.935.731. Las postulaciones deben presentarse en línea a través del sitio web ERA de la embajada, donde se publica el listado actualizado de empleos y se completa la solicitud.

Las convocatorias están abiertas a todas las personas interesadas, salvo la plaza de asistente consular, dirigida únicamente a familiares elegibles de ciudadanos estadounidenses. Los cierres de inscripción están programados entre el 7 y el 18 de octubre de 2026, según el cargo.

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Hay vacantes en transporte, mantenimiento, comunicación, aviación e ingeniería

La oferta incluye puestos de conducción y apoyo administrativo, mantenimiento de instalaciones, producción de contenidos digitales, diplomacia pública, programas de aviación e ingeniería. La mayoría de los empleos se desarrollarán en Bogotá, mientras que una de las plazas de chófer se encuentra en Cartagena.

Entre las vacantes con cierre más cercano está la de chófer o auxiliar de transporte para la Oficina de Servicios Generales en Cartagena. El cargo, identificado con el anuncio Bogotá-2026-022RA, ofrece una remuneración de $30.530.873 al año y recibirá solicitudes hasta el 7 de octubre.

La plaza de asistente consular se reserva a familiares elegibles de ciudadanos estadounidenses, mientras que las demás convocatorias están abiertas al público - crédito Colprensa

Ese mismo día vence el plazo para el cargo de especialista en coordinación estratégica de contenidos de la Sección de Diplomacia Pública. La vacante, con sede en Bogotá, tiene un salario anual de $ 114.344.993 y está dirigida a candidatos elegibles y calificados.

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Estos son los cargos disponibles y sus fechas de cierre

Las personas interesadas pueden revisar cada anuncio en el portal ERA antes de enviar su aplicación. Esta es la relación de puestos informados por la embajada:

Chófer o expedidor en Cartagena: salario de $30.530.873 anuales. Cierre el 7 de octubre.

Especialista en coordinación estratégica de contenidos: salario de $114.344.993 anuales. Cierre el 7 de octubre.

Chófer, guardaespaldas y auxiliar administrativo para la sección del Agregado Judicial: salario de $ 40.935.174 anuales. Cierre el 9 de octubre.

Chófer o ayudante de enlace para la Oficina de Asuntos Regionales: salario de $30.530.873 anuales. Cierre el 14 de octubre.

Asistente consular: salario de USD 43.543 anuales. Está disponible para familiares elegibles de ciudadanos estadounidenses y cierra el 14 de octubre.

Trabajador de mantenimiento de plomería: salario de $35.074.859 anuales. Cierre el 14 de octubre.

Especialista de programa en capacitación en aviación, nacionalización y búsqueda y rescate: salario de $114.344.993 anuales. Cierre el 14 de octubre.

Asistente de coordinación estratégica de contenido, con funciones de producción digital: salario de $51.418.244 anuales. Cierre el 14 de octubre.

Ingeniero supervisor de operaciones de complejo: salario de $141.935.731 al año. El aviso figura con dos referencias, Bogotá-2026-078-S y Bogotá-2026-078, y vence el 18 de octubre.

El equipo de reclutamiento convoca a entrevista presencial o virtual solo a las personas que superan las pruebas de conocimientos e idiomas - crédito Colprensa

La remuneración más alta corresponde al puesto de ingeniero en la Oficina de Administración de Instalaciones, mientras que las vacantes de contenido estratégico y de programa comparten una asignación anual de $ 114.344.993.

La entrevista depende de los requisitos y pruebas de cada cargo

Tras la postulación, los aspirantes que cumplan el nivel de idiomas exigido y superen las pruebas de conocimientos o habilidades requeridas podrán recibir una invitación a entrevista presencial o virtual. La Oficina de Recursos Humanos o el equipo de Reclutamiento contactará solo a quienes avancen a esa etapa.

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Durante la entrevista, un panel evaluará la experiencia profesional de los candidatos y su ajuste al cargo. La embajada recomienda leer con atención las instrucciones que lleguen por correo electrónico y asistir entre 10 y 15 minutos antes de la hora asignada.

Para las entrevistas conductuales, la recomendación es aplicar el método Star, basado en explicar una situación, la tarea asignada, la acción tomada y el resultado. Los candidatos deben describir su trayectoria de forma honesta y concentrarse en sus competencias profesionales, sin aportar información personal que no sea necesaria para el proceso.

La embajada estadounidense sugiere aplicar el método STAR durante la fase de entrevistas conductuales - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Los gastos de traslado de ida y regreso al lugar de la entrevista corren por cuenta de cada postulante y no serán reembolsados. Las dudas sobre esta etapa pueden enviarse al correo AskHRBogota@state.gov.

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