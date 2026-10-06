Colombia

El efectivo pierde fuerza en Colombia: cómo cambió el mapa de los pagos y qué regiones aún lo usan más

Los retiros en cajeros y los hábitos de los colombianos muestran una transformación que se aceleró desde 2025. Aunque el efectivo continúa teniendo un peso importante en varias zonas del país, los pagos digitales comienzan a modificar con mayor rapidez la manera en que se mueve el dinero

Las nuevas alternativas de pago electrónico han ganado espacio entre los colombianos y contribuyen al cambio en los hábitos financieros de hogares y negocios -crédito Oskar Burgos/EFE
Las nuevas alternativas de pago electrónico han ganado espacio entre los colombianos y contribuyen al cambio en los hábitos financieros de hogares y negocios -crédito Oskar Burgos/EFE
Guardar

El efectivo pierde terreno en Colombia y el cambio ya se refleja en la forma en que los hogares y negocios realizan sus operaciones. Una encuesta del Banco de la República muestra que la preferencia por este medio de pago cayó de 91% en 2012 a 66% en 2026, mientras otros indicadores recientes apuntan a una reducción de su demanda en distintas regiones.

La evolución más marcada aparece desde mediados de 2025. De acuerdo con Asobancaria, el indicador nacional de demanda de efectivo pasó de niveles cercanos al 23% en el segundo trimestre de ese año a aproximadamente 17% en el cuarto trimestre, una disminución de alrededor de seis puntos porcentuales en apenas dos trimestres.

PUBLICIDAD

Vista cenital de dos manos sobre una mesa de madera que sostienen un teléfono celular negro y una tarjeta de crédito.
Las tarjetas débito y crédito se consolidan como una alternativa al efectivo en las compras y transacciones cotidianas de los colombianos -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El comportamiento no se concentró en una zona específica. Durante los dos primeros trimestres de 2026, las regiones continuaron mostrando descensos, una sincronía que, según el gremio financiero, resulta difícil de explicar únicamente por factores propios de cada territorio. La coincidencia temporal apunta a un fenómeno común asociado con la transformación de los medios de pago.

Asobancaria construyó un indicador para seguir con mayor detalle esta dinámica. La metodología toma como referencia el Libro Amarillo del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y aproxima la demanda transaccional de efectivo a partir del valor de los retiros en cajeros automáticos como proporción del PIB. Para completar la medición regional, el ejercicio incorpora un procedimiento de distribución del PIB departamental anual a frecuencia trimestral. Con ello se obtiene una lectura de la demanda de efectivo con cobertura geográfica completa, disponible desde el primer trimestre de 2023 y compatible con la dinámica del sistema de pagos colombiano.

PUBLICIDAD

Los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026 muestran diferencias importantes entre territorios. Los valores del indicador se ubican, en términos generales, entre cerca del 10% y el 30%. El Eje Cafetero, la Amazonía y la zona insular aparecen entre las áreas con mayor utilización del efectivo. Quindío y Risaralda sobresalen en el Eje Cafetero, mientras Vaupés, Amazonas y Guainía presentan niveles elevados en la Amazonía. San Andrés registra una participación alta en la región insular. Para Asobancaria, estas diferencias están relacionadas con condiciones estructurales de cada territorio.

Una mano sostiene un billete de 50.000 pesos colombianos sobre una mesa de madera. Otros billetes, monedas, un recibo y una calculadora están visibles.
Mientras regiones como la Amazonía, el Eje Cafetero y la zona insular mantienen una mayor dependencia del efectivo, otras han reducido con mayor rapidez su utilización -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el Eje Cafetero tiene peso una estructura productiva donde confluyen el comercio minorista y actividades agrícolas con cadenas de pago informales. En la Amazonía influyen la menor densidad de infraestructura financiera digital, las distancias hacia los centros urbanos y la importancia del comercio fronterizo y de operaciones de bajo valor.

Sin embargo, el cambio más significativo aparece al observar la serie en el tiempo. Entre el primer trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2025, el indicador mantuvo relativa estabilidad, con variaciones leves. La región Insular permaneció alrededor del 35%, seguida por la Amazonía y la región Andina, cercanas al 20%, mientras la Orinoquía se ubicó aproximadamente en 15%. El total nacional rondó el 20%.

El quiebre comenzó a observarse en el segundo trimestre de 2025 y coincidió con el despliegue de los pagos inmediatos. También ocurrió durante la operación del piloto de llaves y posteriormente con la entrada de Bre-B. Asobancaria considera que la caída ligeramente anticipada frente al lanzamiento oficial puede relacionarse con anuncios, registros de llaves y publicidad previos a la puesta en marcha.

Bre-B, impulsado por el Banco de la República, habilita pagos y transferencias en tiempo real entre entidades financieras en Colombia - crédito Banco de la República
a expansión de los pagos inmediatos y de nuevas herramientas como Bre-B coincide con una reducción en el uso transaccional del efectivo - crédito Banco de la República

La región Insular registró el descenso absoluto más pronunciado: pasó de 31% a 23% entre el segundo y cuarto trimestre de 2025. Amazonía, Andina, Caribe y Pacífica convergieron hacia niveles de entre 15% y 18%, mientras la Orinoquía cayó hasta cerca del 12%.

El indicador, construido con registros administrativos de transacciones en efectivo, permite monitorear la demanda regional y detectar con rapidez cambios en la adopción de pagos inmediatos. Su lectura, junto con la encuesta del Banco de la República, muestra una transformación sostenida en los hábitos de pago del país.

Temas Relacionados

Banco de la RepúblicaPagos en efectivoMedios de pagoBre-BTarjeta de débitoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Néstor Lorenzo, Davinson Sánchez y Richard Ríos analizaron el presente de Colombia antes del partido amistoso ante Perú: “Responsabilidad grandísima”

El técnico y los referentes de la Tricolor explicaron cómo buscan consolidar el funcionamiento del equipo tras los resultados ante México y Paraguay

Néstor Lorenzo, Davinson Sánchez y Richard Ríos analizaron el presente de Colombia antes del partido amistoso ante Perú: “Responsabilidad grandísima”

EN VIVO Independiente Medellín vs. Santa Fe HOY: sigue en empate el partido de Liga BetPlay 2026-II

El estadio Metropolitano de Itagüí es epicentro del duelo entre el “Poderoso” y el “Cardenal” por la fecha 13 del torneo colombiano

EN VIVO Independiente Medellín vs. Santa Fe HOY: sigue en empate el partido de Liga BetPlay 2026-II

Embajada de Estados Unidos en Colombia busca personal: hay ocho vacantes con salarios de hasta $141 millones al año

Las ofertas de trabajo abarcan puestos de conducción, asistencia administrativa, diplomacia pública y mantenimiento, con postulaciones digitales habilitadas únicamente en el sitio oficial ERA hasta mediados de octubre

Embajada de Estados Unidos en Colombia busca personal: hay ocho vacantes con salarios de hasta $141 millones al año

Bebé de 5 meses está al borde de la muerte tras golpiza que presuntamente le habría propinado su padre en Itagüí, Antioquia

La menor permanece hospitalizada con pronóstico reservado, mientras la Fiscalía adelanta actuaciones por un presunto ataque ocurrido dentro de su entorno familiar

Bebé de 5 meses está al borde de la muerte tras golpiza que presuntamente le habría propinado su padre en Itagüí, Antioquia

Ejército Nacional reportó 116 afectaciones a estructuras criminales en Ibagué en lo corrido de 2026: este es el balance

La Sexta Brigada detalló que el trabajo conjunto con otras autoridades permitió intervenir organizaciones señaladas de cometer delitos de alto impacto en la capital del Tolima

Ejército Nacional reportó 116 afectaciones a estructuras criminales en Ibagué en lo corrido de 2026: este es el balance
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Qué significa ‘Assarabia Colombia’: el chiste interno de BTS que movió a miles de personas en los conciertos en Bogotá

Qué significa ‘Assarabia Colombia’: el chiste interno de BTS que movió a miles de personas en los conciertos en Bogotá

Bogotá y Rock al Parque entregarán 100 pases gratuitos para ver a Iron Maiden el 11 de octubre: así puede participar por entradas doble

María Margarita Giraldo, actriz de ‘Vecinos’, relató cómo un exnovio se quedó con sus ahorros en dólares

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, plantea abandonar la competencia de ‘Top Chef VIP’ al ser cuestionada por su apariencia física

Deportes

EN VIVO Independiente Medellín vs. Santa Fe HOY: sigue en empate el partido de Liga BetPlay 2026-II

EN VIVO Independiente Medellín vs. Santa Fe HOY: sigue en empate el partido de Liga BetPlay 2026-II

Lluvias y calor en Colombia: así será el clima en el país durante la semana del 5 al 9 de octubre, según el Ideam

Adrián Ramos reveló por qué no aceptaba que lo llamaran “ídolo” en América de Cali: “Alex Gorayeb y Antony de Ávila son los más grandes”

Sebastián Guerra, arquero de Barranquilla F.C., afirmó que su equipo intentará repetir ante América lo mostrado contra Millonarios y Junior

Esta sería la alineación titular de la selección Colombia contra Perú en el último partido amistoso de la fecha FIFA