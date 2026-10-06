Ejército Nacional reportó 116 afectaciones a estructuras criminales en Ibagué en lo corrido de 2026: este es el balance

La unidad adscrita a la Sexta Brigada señaló que sus intervenciones conjuntas con la Policía y la Fiscalía abarcaron delitos de armas, homicidio, concierto para delinquir y narcotráfico en la capital tolimense - crédito prensa Ejército Nacional

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El Ejército Nacional informó que realizó 116 afectaciones contra integrantes de grupos armados y redes de delincuencia común en Ibagué, Tolima, en lo corrido de 2026, mediante operaciones coordinadas con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El reporte fue presentado por el Batallón de Infantería N.º 18 Coronel Jaime Rooke, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército, que detalló capturas y sometimiento a la justicia.

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Las acciones se concentraron en estructuras señaladas de participar en delitos relacionados con armas de fuego, homicidios, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. El balance coincide con el refuerzo de la presencia de la fuerza pública en el Tolima durante la semana de receso escolar, cuando se espera un aumento en la circulación de viajeros por las carreteras del departamento.

Las capturas representan la mayor parte de las acciones reportadas

El Ejército Nacional registró 116 afectaciones contra grupos armados y redes delictivas en Ibagué durante 2026 - crédito prensa Ejército Nacional

De las 116 afectaciones operacionales, 110 correspondieron a capturas. El Ejército indicó que 15 de los detenidos serían integrantes de grupos armados organizados residuales, identificados con la sigla GAO-r.

Otros seis capturados estarían vinculados con grupos delincuenciales organizados, conocidos como GDO. La mayor cifra corresponde a 89 personas señaladas de integrar grupos delincuenciales comunes organizados, denominados Delco por las autoridades.

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El reporte también incluyó tres sometimientos a la justicia de integrantes de grupos armados organizados residuales. A estas acciones se sumó la recuperación de tres menores de edad, que presuntamente habían sido incorporados a estructuras ilegales.

Armas, homicidios y drogas figuran entre los delitos investigados

Según la Sexta Brigada, las operaciones se desarrollaron ante investigaciones por tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las autoridades concretaron la captura de 110 personas vinculadas con grupos armados residuales, organizaciones delincuenciales y bandas comunes - crédito prensa Ejército Nacional

Entre los delitos asociados a los resultados también figuran homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Estas conductas hacen parte de las principales líneas de intervención señaladas por las autoridades en el balance entregado para la capital tolimense.

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El comandante del Batallón de Infantería N.º 18, teniente coronel Jairo Mendoza, sostuvo que los resultados responden al trabajo articulado entre las instituciones de seguridad y justicia. “En un trabajo coordinado con la Policía Nacional se han logrado estos resultados operacionales que buscan brindar tranquilidad a los ibaguereños”, afirmó.

El oficial señaló que la unidad mantendrá las acciones contra las organizaciones que operan en la zona. El objetivo, según explicó, es afectar las economías ilícitas y reducir la capacidad de las estructuras criminales para delinquir en la región.

Las investigaciones institucionales se concentraron en delitos de porte de armas, homicidio agravado, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes - crédito prensa Ejército Nacional

El despliegue de seguridad también se extiende a las vías del Tolima

El informe operacional en Ibagué se conoció durante la semana de receso escolar, período en el que las autoridades del Tolima anunciaron un dispositivo de vigilancia en corredores viales, municipios y accesos al departamento.

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La estrategia fue definida en un consejo de seguridad con participación del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y agentes de tránsito. La operación busca acompañar a residentes y turistas ante el incremento previsto de desplazamientos por carretera.

La Policía Tolima y la Policía Metropolitana de Ibagué reforzarán la presencia en sectores urbanos y rurales, con especial atención en las zonas que concentran mayor flujo de vehículos y visitantes. Los agentes de tránsito estarán a cargo de labores de regulación y acompañamiento en los principales puntos de acceso.

La fuerza pública desplegó un dispositivo de seguridad en los corredores viales del Tolima ante el incremento de viajeros por la semana de receso escolar - crédito prensa Ejército Nacional

Las autoridades anunciaron además sobrevuelos en distintas áreas del departamento. La vigilancia por tierra y aire busca ampliar la capacidad de respuesta institucional durante una temporada que suele aumentar la movilidad hacia municipios turísticos y áreas rurales.

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Asimismo, las instituciones hicieron un llamado a los conductores para que respeten las normas de tránsito, revisen las condiciones de sus vehículos y eviten conductas que pongan en riesgo a otros usuarios de las vías.

El dispositivo se mantendrá durante toda la semana de receso, con presencia de la fuerza pública en carreteras, municipios y sectores considerados estratégicos. Mientras tanto, el Ejército indicó que continuará con sus operaciones en Ibagué contra las redes vinculadas con actividades ilícitas.