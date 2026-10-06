Ejército halló más de 400 kilos de explosivos en un camión en el Cauca: sería usado en un presunto atentado en Cali

Los análisis preliminares de las autoridades identificaron el cargamento incautado en el Cauca como explosivo C4 - crédito Ejército

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El Ejército Nacional halló 400 kilos de material explosivo dentro de un vehículo en el barrio Centro de Santander de Quilichao, Cauca.

Las primeras verificaciones apuntan a que la carga podría corresponder a C4, aunque esa identificación permanece bajo análisis. El cargamento habría salido de Mondomo (Cauca) con destino a Cali.

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Según la información inicial, el material sería utilizado para ataques contra la fuerza pública y la población civil.

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