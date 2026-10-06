Ejército halló más de 400 kilos de explosivos en un camión en el Cauca: sería usado en un presunto atentado en Cali

El Ejército Nacional halló 400 kilos de material explosivo dentro de un vehículo en el barrio Centro de Santander de Quilichao, Cauca.
Las primeras verificaciones apuntan a que la carga podría corresponder a C4, aunque esa identificación permanece bajo análisis. El cargamento habría salido de Mondomo (Cauca) con destino a Cali.
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Según la información inicial, el material sería utilizado para ataques contra la fuerza pública y la población civil.
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