Colombia

Ejército halló más de 400 kilos de explosivos en un camión en el Cauca: sería usado en un presunto atentado en Cali

El cargamento, identificado preliminarmente como C4, fue localizado en el centro de Santander de Quilichao y las autoridades avanzan en la investigación sobre su procedencia y los responsables del traslado

Los análisis preliminares de las autoridades identificaron el cargamento incautado en el Cauca como explosivo C4 - crédito Ejército
Los análisis preliminares de las autoridades identificaron el cargamento incautado en el Cauca como explosivo C4 - crédito Ejército
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El Ejército Nacional halló 400 kilos de material explosivo dentro de un vehículo en el barrio Centro de Santander de Quilichao, Cauca.

Las primeras verificaciones apuntan a que la carga podría corresponder a C4, aunque esa identificación permanece bajo análisis. El cargamento habría salido de Mondomo (Cauca) con destino a Cali.

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Según la información inicial, el material sería utilizado para ataques contra la fuerza pública y la población civil.

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