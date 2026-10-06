Colombia

Cómo llegar y qué hacer en el Páramo del Sol, el ascenso más extremo de Antioquia: conquistar su cima tarda de dos a tres días

Entre bosques andinos, pantanos, frailejonales y zonas de alta montaña, esta travesía pone a prueba la resistencia de quienes deciden recorrer uno de los paisajes naturales más imponentes de Antioquia

El Páramo del Sol ofrece paisajes de alta montaña durante el recorrido hacia el Alto de las Campanas- crédito Alcaldía Municipal de Urrao en Antioquia
El Páramo del Sol ofrece paisajes de alta montaña durante el recorrido hacia el Alto de las Campanas- crédito Alcaldía Municipal de Urrao en Antioquia
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Llegar hasta el Páramo del Sol implica mucho más que seguir un sendero hacia una cumbre. La ruta exige varios días de esfuerzo, cambios bruscos de clima y capacidad para desenvolverse en terrenos propios de la alta montaña. Por eso, este destino de Urrao se convirtió en una de las principales metas para quienes practican trekking y buscan poner a prueba su resistencia.

La expedición suele tomar entre dos y tres días y puede abarcar entre 30 y 40 kilómetros. Durante el recorrido aparecen bosques andinos, quebradas, pantanos, frailejones y zonas de alta montaña, en una travesía que gana dificultad a medida que aumenta la altitud.

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El Alto de las Campanas alcanza aproximadamente los 4.080 metros sobre el nivel del mar y es el punto más alto de Antioquia - crédito Colparques
El Alto de las Campanas alcanza aproximadamente los 4.080 metros sobre el nivel del mar y es el punto más alto de Antioquia - crédito Colparques

El destino final es el Alto de las Campanas, punto que alcanza aproximadamente los 4.080 metros sobre el nivel del mar y constituye la mayor elevación de Antioquia. Desde allí, el esfuerzo queda compensado por las panorámicas del occidente colombiano.

¿Qué hace tan exigente al Páramo del Sol?

La dificultad no depende de un solo factor. La altura, las condiciones meteorológicas y las características del terreno se combinan para convertir el ascenso en una prueba de resistencia. Superar los 4.000 metros implica enfrentarse a una menor disponibilidad de oxígeno, situación que puede aumentar el cansancio y generar síntomas asociados al mal de altura.

El clima es otro de los retos. En pocos minutos, una jornada con cielo despejado puede dar paso a lluvia intensa, niebla espesa o fuertes ráfagas de viento. Las bajas temperaturas, el barro y los desniveles constantes hacen que la preparación sea indispensable.

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Por estas condiciones, el recorrido está recomendado para personas con experiencia en senderismo de alta montaña y una buena preparación física. No se trata de una caminata convencional ni de un plan que pueda resolverse en unas pocas horas.

Los frailejones son parte del paisaje que acompaña a los excursionistas durante el ascenso - crédito Colparques
Los frailejones son parte del paisaje que acompaña a los excursionistas durante el ascenso - crédito Colparques

Un ecosistema que hace parte de la experiencia

La exigencia física convive con uno de los atractivos naturales más importantes del recorrido. El Páramo del Sol pertenece al complejo de páramos Frontino-Urrao, uno de los ecosistemas estratégicos de Antioquia.

En la ruta se pueden encontrar extensos campos de frailejones, lagunas de origen glaciar y una amplia variedad de especies endémicas. El área también sirve de hábitat para animales como el oso andino, el puma y el venado, además de numerosas aves.

El ecosistema cumple una función importante para varias poblaciones. Sus lagunas, nacimientos de agua y extensas turberas contribuyen al abastecimiento de agua, mientras que la conservación de sus paisajes sostiene una biodiversidad propia de la Cordillera Occidental.

Desde Medellín, la mayoría de expediciones al Páramo del Sol salen hacia Urrao y continúan en chiva hasta el punto de inicio de la caminata - crédito Colparques
Desde Medellín, la mayoría de expediciones al Páramo del Sol salen hacia Urrao y continúan en chiva hasta el punto de inicio de la caminata - crédito Colparques

¿Cómo llegar y cómo se desarrolla el ascenso?

La mayoría de las expediciones comienza en el municipio de Urrao, en el suroeste de Antioquia. Desde allí, los caminantes emprenden una jornada que puede durar entre seis y nueve horas hasta alcanzar el área destinada para acampar.

El segundo día está dedicado al ascenso hacia el Alto de las Campanas, seguido por el inicio del descenso. La duración total puede extenderse hasta tres días, dependiendo de la ruta y del desarrollo de la travesía.

Al tratarse de un ecosistema protegido y aislado, no hay refugios ni servicios turísticos en la parte alta. Por esa razón, cada excursionista debe llevar consigo los elementos necesarios para completar la expedición: carpa, bolsa de dormir, alimentos, hidratación y ropa adecuada para enfrentar las bajas temperaturas.

Urrao - Antioquia
La travesía exige llevar carpa, alimentos, hidratación y ropa especializada, debido a la ausencia de refugios en la parte alta - crédito Urrao Travel

Antes de emprender la salida, también es necesario considerar que la travesía requiere cargar durante buena parte del recorrido los implementos para pasar la noche y cubrir las necesidades básicas. La ausencia de servicios en la zona alta hace que la organización sea parte esencial del reto. La experiencia no se limita a alcanzar la cima: recorrer el páramo supone atravesar ambientes muy distintos y adaptarse a las condiciones que presenta la montaña.

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