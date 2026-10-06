Colombia

Cayeron 10 presuntos integrantes de Los Espartanos en Buenaventura, entre ellos alias Trenzas, cabecilla en la comuna 4

El operativo, que incluyó nueve allanamientos con apoyo de la Policía del Valle y la Fiscalía, resultó en las detenciones y el decomiso de armas, marihuana y motocicletas

La Armada y la Policía realizaron nueve allanamientos en Viento Libre contra la estructura criminal que disputa territorio y economías ilegales con Los Shottas - crédito prensa Armada de Colombia
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La Armada Nacional informó el martes 6 de octubre de 2026 sobre la captura de 10 presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Los Espartanos en Buenaventura, Valle del Cauca.

La principal aprehensión reportada por las autoridades es la de alias Trenzas, al que identificaron como presunto cabecilla de zona de la banda criminal en la comuna 4, con influencia en el barrio Viento Libre.

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La institución naval no precisó los delitos concretos que se le atribuyen a este hombre ni detalló desde cuándo ejercería ese rol dentro de la organización. Los detenidos y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que definirán su situación procesal.

La operación incluyó nueve diligencias de allanamiento y registro, con participación de tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 2, uniformados del Departamento de Policía Valle y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

La Armada capturó a 10 presuntos integrantes del grupo criminal Los Espartanos en la Comuna 4 de Buenaventura - crédito prensa Armada de Colombia
La Armada capturó a 10 presuntos integrantes del grupo criminal Los Espartanos en la Comuna 4 de Buenaventura - crédito prensa Armada de Colombia

Según la información oficial, siete de los capturados tenían órdenes judiciales vigentes. Los otros tres fueron detenidos en flagrancia y deberán responder, de manera preliminar, por el presunto delito de concierto para delinquir con fines de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes.

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Durante los procedimientos, las autoridades incautaron tres armas de fuego, 15 cartuchos, dos proveedores, 48 kilos de marihuana y dos motocicletas. De acuerdo con la Armada, los vehículos habrían sido usados para actividades criminales dentro de la ciudad portuaria.

El operativo se produjo en medio de las acciones de la fuerza pública contra las estructuras que mantienen presencia en Buenaventura, una ciudad atravesada por disputas entre grupos criminales que buscan controlar barrios, corredores de movilidad y economías ilegales.

La Armada señaló que continuará las operaciones coordinadas con la Policía Nacional y la Fiscalía para contrarrestar las actividades de los grupos ilegales que operan en el litoral Pacífico colombiano.

Los Espartanos y Los Shottas surgieron de la ruptura de La Local

La Armada de Colombia capturó en Buenaventura a tres presuntos integrantes del grupo delincuencial Espartanos - crédito Armada
Las autoridades identificaron a alias Trenzas como el presunto cabecilla de la banda en el barrio Viento Libre - crédito prensa Armada de Colombia

Los Espartanos son una de las estructuras que, junto con Los Shottas, concentran buena parte de la confrontación criminal en Buenaventura. Ambos grupos surgieron tras la fragmentación de La Local en diciembre de 2020.

La ruptura derivó en una disputa por zonas urbanas, rutas usadas para el tráfico de cocaína y cobros extorsivos a comerciantes, transportadores y otros sectores económicos del puerto. La confrontación también está asociada con homicidios, amenazas, secuestros y restricciones a la movilidad de habitantes de barrios bajo influencia de una u otra organización.

El control de sectores próximos a estuarios tiene especial interés para estas estructuras. Esos puntos permiten conectar ríos y remansos con el océano Pacífico, una condición que facilita el traslado de cargamentos ilícitos hacia embarcaciones de mayor tamaño o su salida en lanchas rápidas.

Las disputas también impusieron fronteras invisibles en distintos sectores de la ciudad portuaria. En algunas comunidades, los habitantes limitan sus desplazamientos por temor a ingresar en áreas bajo control de la estructura rival.

Un presunto integrante de Los Shottas fue extraditado desde España

crédito DIjín e Interpol/Policía Nacional
crédito DIjín e Interpol/Policía Nacional

El golpe contra Los Espartanos coincide con otro proceso judicial contra un supuesto integrante de Los Shottas. Gustavo Adolfo Bonilla López, alias Gustavo, fue extraditado desde España y quedó a disposición de la justicia colombiana por un caso de secuestro y tortura ocurrido el 24 de febrero de 2023.

Según la investigación, un taxista fue retenido en el barrio Juan XXIII de Buenaventura. Los captores habrían exigido a sus familiares $500 millones para dejarlo en libertad.

Alias Gustavo es requerido por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Buenaventura. La extradición fue ejecutada con apoyo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, dentro de los mecanismos de cooperación judicial con España.

Las autoridades sostienen que la ubicación de Bonilla López en ese país evidenciaría contactos de la estructura fuera de Colombia.

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