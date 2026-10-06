Colombia

Cae paloma mensajera en el techo de centro penitenciario de Girón, Santander: esto era lo que trataba de ingresar a la penitenciaría

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario registró el hallazgo en video el domingo 4 de octubre de 2026 y el peso de la carga impedía que el animal pudiera volar con normalidad

Hallaron una paloma con una carga atada a las alas en la cárcel de Palogordo - crédito @ColombiaOscura/X

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Una paloma fue interceptada en los tejados de la Cárcel de Palogordo en el municipio de Girón en Santander, con dos cables para cargadores de celular sujetos a su cuerpo mediante un arnés, según información del Inpec a Infobae Colombia.

El hallazgo fue registrado por integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que sospecharon que el ave tenía como destino uno de los patios del establecimiento.

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El caso ocurrió el domingo 4 de octubre de 2026, hacia la 01:35 p. m., según se escucha en un video grabado por funcionarios del penal. En las imágenes, uno de los guardianes advirtió la presencia del animal en el área conocida como Portal Uno y muestra la estructura que llevaba adherida a sus alas.

“Se evidencia una paloma en el área de Portal Uno”, dijo el funcionario durante la grabación. El ave tenía amarres en cada ala y una carga envuelta en plástico, colocada sobre el lomo como si fuera una pequeña bolsa de transporte.

Hallaron una paloma con una carga atada a las alas en la cárcel de Palogordo - crédito @ColombiaOscura/X
Hallaron una paloma con una carga atada a las alas en la cárcel de Palogordo - crédito @ColombiaOscura/X

El ave llevaba dos cables para cargadores de celular

Durante la revisión, el personal de custodia retiró el paquete y comprobó que contenía dos cables para cargadores de celular. En el registro audiovisual, el funcionario señaló que el peso le impedía al animal desplazarse con normalidad: “La paloma ahí, por el peso, no puede volar”.

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Los guardianes exhibieron los objetos a la cámara y dejaron constancia de la modalidad para alertar a otros integrantes de la guardia penitenciaria. “Se deja el presente video para registro y conocimiento”, expresó el encargado del procedimiento.

Los amarres permiten transportar paquetes pequeños

La carga hallada estaba envuelta con plástico vinipel y fijada mediante un sistema artesanal. El arnés distribuía el peso en las alas, una condición que sugiere que el ave habría sido entrenada para recorrer trayectos determinados y llegar a zonas específicas de la prisión.

En el centro de reclusión, los funcionarios observaron que la paloma llevaba un mecanismo preparado para el transporte de objetos pequeños. La escena llamó la atención de los presentes por la forma en que el animal fue utilizado para ingresar artículos prohibidos o restringidos.

Los guardianes detectaron al ave en el área de Portal Uno de la cárcel de Palogordo - crédito @ColombiaOscura/X
Los guardianes detectaron al ave en el área de Portal Uno de la cárcel de Palogordo - crédito @ColombiaOscura/X

En un video difundido por el Inpec, se ve a la paloma parada de lado con lo que le fue incautado y detrás aparecía el letrero “Unidad de Policía Judicial, Cpams Girón”.

Usuarios retomaron el video difundido por guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y convirtieron el episodio en objeto de bromas.

Uno de los mensajes preguntó: “¿Dónde consigo una paloma de este tipo?”. El comentario añadió una referencia al supuesto “servicio del dealer”, en alusión al uso del animal para transportar objetos hacia el penal.

Otro usuario personificó al ave y escribió: “No sabes lo que hiciste, palomita”. En el mismo mensaje, ironizó sobre una posible captura y bienvenida a una prisión.

Las redes transformaron el procedimiento en una escena satírica

También hubo referencias ficticias a un proceso judicial contra el animal. Un internauta propuso llamar a la “Policía Animal” para que la paloma fuera juzgada cerca de un bosque.

Los comentarios surgieron después de que los funcionarios hallaron dos cables de cargador sujetos al cuerpo del ave mediante amarres. Aunque las publicaciones apelaron al humor, el caso expuso una modalidad para intentar ingresar elementos a un centro de reclusión.

Los comentarios que dejó la paloma interceptada con cables para celulares en una cárcel de Girón, Santander - crédito cortesía a Infobae Colombia
Los comentarios que dejó la paloma interceptada con cables para celulares en una cárcel de Girón, Santander - crédito cortesía a Infobae Colombia

Esto dijo concejal de Bogotá sobre Paloma Mensajera

El concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal pidió reforzar los controles en las cárceles y sancionar a quienes usen animales para transportar objetos prohibidos.

“Instrumentalizan animales”, escribió el cabildante en su cuenta de X. Barrios afirmó que este tipo de situaciones refleja nuevas formas de evadir la seguridad en los centros penitenciarios.

El concejal sostuvo que el uso de palomas para ingresar elementos a los patios debe motivar acciones contra las personas que organizan esas operaciones. Además, mencionó la necesidad de avanzar en una propuesta de megacárceles con mecanismos de vigilancia más estrictos.

“Hay que identificar y sancionar” a los responsables, planteó el funcionario.

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