Cae paloma mensajera en el techo de un centro penitenciario de Girón, Santander: esto era lo que trataba de ingresar a la penitenciaría

Hallaron una paloma con una carga atada a las alas en la cárcel de Palogordo - crédito @ColombiaOscura/X

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Una paloma fue interceptada en los tejados de la Cárcel de Palogordo en el municipio de Girón en Santander, con dos cables para cargadores de celular sujetos a su cuerpo mediante un arnés, según información del Inpec a Infobae Colombia.

El hallazgo fue registrado por integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que sospecharon que el ave tenía como destino uno de los patios del establecimiento.

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El caso ocurrió el domingo 4 de octubre de 2026, hacia la 01:35 p. m., según se escucha en un video grabado por funcionarios del penal. En las imágenes, uno de los guardianes advirtió la presencia del animal en el área conocida como Portal Uno y muestra la estructura que llevaba adherida a sus alas.

“Se evidencia una paloma en el área de Portal Uno”, dijo el funcionario durante la grabación. El ave tenía amarres en cada ala y una carga envuelta en plástico, colocada sobre el lomo como si fuera una pequeña bolsa de transporte.

Hallaron una paloma con una carga atada a las alas en la cárcel de Palogordo - crédito @ColombiaOscura/X

El ave llevaba dos cables para cargadores de celular

Durante la revisión, el personal de custodia retiró el paquete y comprobó que contenía dos cables para cargadores de celular. En el registro audiovisual, el funcionario señaló que el peso le impedía al animal desplazarse con normalidad: “La paloma ahí, por el peso, no puede volar”.

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Los guardianes exhibieron los objetos ante la cámara y dejaron constancia de la modalidad para alertar a otros integrantes de la guardia penitenciaria. “Se deja el presente video para registro y conocimiento”, expresó el encargado del procedimiento.

Los amarres permiten transportar paquetes pequeños

La carga hallada estaba envuelta con plástico vinipel y fijada mediante un sistema artesanal. El arnés distribuía el peso en las alas, una condición que sugiere que el ave habría sido entrenada para recorrer trayectos determinados y llegar a zonas específicas de la prisión.

En el centro de reclusión, los funcionarios observaron que la paloma llevaba un mecanismo preparado para el transporte de objetos pequeños. La escena llamó la atención de los presentes por la forma en que el animal fue utilizado para ingresar artículos prohibidos o restringidos.

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Los guardianes detectaron al ave en el área de Portal Uno de la cárcel de Palogordo - crédito @ColombiaOscura/X

En un video difundido por el Inpec, se ve a la paloma parada de lado con lo que le fue le incautado y detrás aparecía el letrero “Unidad de Policía Judicial, Cpams Girón”.