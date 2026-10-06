Alias Gustavo, señalado cabecilla de Los Shottas de Buenaventura, llegó a Colombia tras ser extraditado desde España

El crimen del taxista se perpetró en el barrio Juan XXIII de Buenaventura - crédito Dijín e Interpol/Policía Nacional

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La Policía Nacional de Colombia confirmó la extradición desde España de Gustavo Adolfo Bonilla López, conocido como alias Gustavo, y a quien lo acusan de integrar el grupo delincuencial organizado Los Shottas, que opera en Buenaventura, Valle del Cauca.

La organización criminal es una de las que mantiene en vilo a la comunidad en el puerto, debido a las disputas por el control del territorio con su mayor rival: Los Espartanos. Además, de otros grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc y el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

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El hombre fue trasladado a Colombia tras ser requerido por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Buenaventura por su presunta participación en un caso de secuestro y tortura ocurrido el 24 de febrero de 2023.

A su vez, desde la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) se efectuó el procedimiento que está dispuesto dentro de los acuerdos de cooperación con España.

Las autoridades sostienen que la captura y el traslado afectan los intentos de expansión internacional de la estructura criminal, y que además del país ibérico, también cuenta con células en Chile.

La investigación vincula a alias Gustavo con un secuestro en Buenaventura

De acuerdo con la información de la Policía, alias Gustavo habría participado junto con otros integrantes de Los Shottas en la retención y tortura de un taxista en el barrio Juan XXIII de Buenaventura.

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Las autoridades investigan si el hecho buscaba imponer control territorial e intimidar a habitantes del puerto. Por tal razón, Bonilla López quedó a disposición de la autoridad judicial que solicitó su captura para que avance el proceso penal en su contra.

La Policía describió a Los Shottas como una estructura vinculada con extorsiones, secuestros, narcotráfico y homicidios selectivos en el distrito de Buenaventura.

Según la institución, la organización ha incidido en alteraciones del orden público y en hechos de violencia que afectan a la población del principal puerto colombiano sobre el Pacífico.