Colombia

Abelardo de la Espriella fijó nuevo plazo para solucionar el problema de agua en Santa Marta: “En 10 días volveré”

La salida que se planteó para enfrentar el déficit de abastecimiento quedó descartada y ahora el Ejecutivo trabaja en una alternativa que permita reemplazar ese proyecto, mientras el Distrito mantiene sobre la mesa varias obras de infraestructura para fortalecer los servicios públicos

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Gobierno revisa nuevas alternativas para garantizar el abastecimiento de agua potable en Santa Marta -crédito Charlie Cordero/REUTERS/Alcaldía Distrital de Santa Marta
El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Gobierno revisa nuevas alternativas para garantizar el abastecimiento de agua potable en Santa Marta -crédito Charlie Cordero/REUTERS/Alcaldía Distrital de Santa Marta
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Santa Marta vuelve a quedar a la espera de una definición sobre su abastecimiento de agua potable. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró el 5 de octubre de 2026 que regresará a la ciudad en 10 días con una alternativa concreta para atender una de las necesidades que más preocupa a sus habitantes.

La nueva promesa presidencial ocurre después de que el Gobierno descartara las plantas desalinizadoras que estaban contempladas como una de las opciones para enfrentar el déficit. De la Espriella advirtió el pasado 25 de septiembre que esa iniciativa no continuaría porque, según explicó, no era técnicamente viable.

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El presidente De la Espriella anunció que regresará a Santa Marta en 10 días con una alternativa para enfrentar el déficit de agua potable -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente De la Espriella anunció que regresará a Santa Marta en 10 días con una alternativa para enfrentar el déficit de agua potable -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Ahora, el mandatario informó que sostuvo una reunión con varios integrantes de su gabinete para revisar la situación de la ciudad. “Reunido con varios ministros de mi Gobierno, revisando de manera directa y detallada la situación del agua en Santa Marta. Los samarios llevan demasiado tiempo esperando respuestas. Este Gobierno está para resolver. En 10 días volveré con una solución concreta para Santa Marta”, escribió.

La decisión sobre las desalinizadoras había sido comunicada durante una jornada de trabajo con alcaldes del Magdalena y autoridades departamentales. En ese encuentro, el presidente señaló: “Vamos a replantear el proyecto de abastecimiento de agua para Santa Marta. La plata está en el Confis. Lo de las plantas desalinizadoras no va, porque eso ya técnicamente no es viable”.

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El jefe de Estado sostuvo además que el cambio de proyecto no implica retirar los recursos destinados a enfrentar el déficit de agua. La Nación y el Distrito tendrán que definir la alternativa que permita garantizar el suministro. “Ahí está la plata, tenemos que ponernos de acuerdo”, afirmó.

Una mano sujetando la llave de un grifo de metal instalado en una pared desgastada de la cual no cae agua.
Las plantas desalinizadoras, que contemplaban una inversión de $786.032 millones, fueron descartadas por el Gobierno por razones de viabilidad técnica -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El giro llegó pocas semanas después de que el Distrito reportara avances en la iniciativa de las plantas desalinizadoras. El 30 de agosto, el gerente de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez, dijo a Caracol Radio que, tras una reunión de Pinedo con el entonces ministro de Vivienda, el proyecto había superado los obstáculos que frenaban su avance y podía entrar en una nueva etapa contractual.

Ese proceso enfrentó cuestionamientos. En julio, la Procuraduría pidió la suspensión preventiva del procedimiento para revisar aspectos técnicos, jurídicos, financieros y de planeación. Posteriormente, Essmar precisó que no había una licitación ni una adjudicación en curso, sino una solicitud de ofertas no vinculantes realizada durante la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos. El procedimiento concluyó el 7 de agosto.

Las desalinizadoras habían recibido la declaratoria de importancia estratégica mediante el Conpes 4159, aprobado el 29 de septiembre de 2025. La iniciativa contemplaba una inversión de $786.032 millones entre 2026 y 2030.

Proyectos de la Alcaldía buscan respaldo nacional

Mientras se define el nuevo camino para el abastecimiento, la administración del alcalde Carlos Pinedo trabaja en tres proyectos que ya están en Fase 3 y que requieren acompañamiento presupuestal por $172.170 millones.

Uno de ellos es el Colector Sanitario Vía Alterna al Puerto – Etapa II, para el cual se solicitan $82.651 millones. La obra contempla unos 5,7 kilómetros de colector entre la carrera 16 y Mamatoco, con impacto en sectores como Ondas del Caribe, Bastidas, Juan XXIII, Ensenada Juan XXIII, María Cecilia, Pantano, 17 de Diciembre y Boulevard del Río. El objetivo es ampliar la capacidad del alcantarillado sanitario y complementar las obras que adelanta el Distrito.

La segunda iniciativa es el Alcantarillado Pluvial de Pescaíto, estimado en $72.519 millones. El proyecto busca atender el rebosamiento de aguas y las inundaciones que afectan al sector norte durante las lluvias. Incluye cinco tramos de drenaje con conductos cerrados de concreto, rejillas transversales de captación, reposición del pavimento y la recuperación de más de 300 acometidas sanitarias y más de 300 de acueducto.

El alcalde Carlos Pinedo plantea ante el Gobierno Nacional varios proyectos de infraestructura para fortalecer los servicios públicos de Santa Marta - crédito Alcaldía Distrital de Santa Marta
El alcalde Carlos Pinedo plantea ante el Gobierno Nacional varios proyectos de infraestructura para fortalecer los servicios públicos de Santa Marta - crédito Alcaldía Distrital de Santa Marta

El tercer proyecto está relacionado con el saneamiento básico de Playa Salguero. Su inversión total supera los $29.000 millones, con participación pública y privada, mientras el Distrito solicitó a la Nación cerca de $17.000 millones.

La administración de Pinedo espera que estos proyectos reciban respaldo nacional y continuidad presupuestal mientras se define la solución que reemplazará las desalinizadoras. Por ahora, el Gobierno no informó la medida concreta para resolver el problema del agua en la capital departamento del Magdalena.

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