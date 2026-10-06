A la cárcel dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, involucrados en ataque a base aérea de Cali

El atentado se perpetró el 21 de agosto de 2025 y dejó un saldo de siete personas fallecidas y más de 58 heridos - créditos Fiscalía | @MariaFdaCabal/X | Oswaldo Páez/Reuters

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Como parte del proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación, se anunció que un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Sebastián Torres Caicedo y Sebastián Rojas Becerra.

Los hoy detenidos fueron señalados por parte del ente investigador de participar en la planeación y la logística del atentado contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali.

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El ataque ocurrió el 21 de agosto de 2025, cuando dos camiones cargados con explosivos fueron abandonados frente a las instalaciones militares. Uno de los vehículos detonó y dejó seis personas muertas y más de 58 lesionadas.

Los procesados fueron capturados en dos inmuebles de Cali durante diligencias realizadas por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la Policía Nacional.

La Fiscalía les atribuye labores de planeación y apoyo para la huida

La investigación sostiene que Torres Caicedo y Rojas Becerra habrían intervenido en la preparación del atentado y cumplido tareas logísticas para facilitar la ruta de escape de las personas que dejaron los camiones con explosivos.

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Según el fiscal, y como parte de los fragmentos de la audiencia que reveló el ente acusador, esas labores también habrían buscado impedir que los responsables directos fueran ubicados y detenidos tras el ataque contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

El funcionario imputó a los dos hombres los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo, terrorismo, homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.

Torres Caicedo y Rojas Becerra no aceptaron los cargos durante las audiencias. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso penal.

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Atentado a la Base Aérea Marco Fidel Suárez dejó seis muertos y más de 58 heridos

Las autoridades continúan con las indagaciones para establecer la totalidad de responsabilidades por la planeación, ejecución y apoyo logístico que habría permitido el atentado.

No obstante, en medio de la diligencia judicial también se resolvió que una mujer fue enviada a prisión por presunto tráfico de estupefacientes

Durante uno de los procedimientos de captura, las autoridades detuvieron en situación de flagrancia a Erly Tatiana Montoya Quintero, compañera sentimental de Torres Caicedo.

Desde la Fiscalía se agregó que la mujer tenía en su poder varias dosis de estupefacientes. Por ese hecho, le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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