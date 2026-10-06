Colombia

A la cárcel dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, involucrados en ataque a base aérea de Cali

La investigación apunta que Sebastián Torres Caicedo y Sebastián Rojas Becerra habrían colaborado con la logística para el escape de los directos responsables de dejar aparcados los vehículos con las cargas explosivas

créditos Fiscalía | @MariaFdaCabal/X | Oswaldo Páez/Reuters
El atentado se perpetró el 21 de agosto de 2025 y dejó un saldo de siete personas fallecidas y más de 58 heridos - créditos Fiscalía | @MariaFdaCabal/X | Oswaldo Páez/Reuters
Guardar

Como parte del proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación, se anunció que un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Sebastián Torres Caicedo y Sebastián Rojas Becerra.

Los hoy detenidos fueron señalados por parte del ente investigador de participar en la planeación y la logística del atentado contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali.

PUBLICIDAD

El ataque ocurrió el 21 de agosto de 2025, cuando dos camiones cargados con explosivos fueron abandonados frente a las instalaciones militares. Uno de los vehículos detonó y dejó seis personas muertas y más de 58 lesionadas.

Los procesados fueron capturados en dos inmuebles de Cali durante diligencias realizadas por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la Policía Nacional.

La Fiscalía les atribuye labores de planeación y apoyo para la huida

La investigación sostiene que Torres Caicedo y Rojas Becerra habrían intervenido en la preparación del atentado y cumplido tareas logísticas para facilitar la ruta de escape de las personas que dejaron los camiones con explosivos.

PUBLICIDAD

Según el fiscal, y como parte de los fragmentos de la audiencia que reveló el ente acusador, esas labores también habrían buscado impedir que los responsables directos fueran ubicados y detenidos tras el ataque contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

El funcionario imputó a los dos hombres los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo, terrorismo, homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.

Torres Caicedo y Rojas Becerra no aceptaron los cargos durante las audiencias. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso penal.

Atentado a la Base Aérea Marco Fidel Suárez dejó seis muertos y más de 58 heridos

Las autoridades continúan con las indagaciones para establecer la totalidad de responsabilidades por la planeación, ejecución y apoyo logístico que habría permitido el atentado.

No obstante, en medio de la diligencia judicial también se resolvió que una mujer fue enviada a prisión por presunto tráfico de estupefacientes

Durante uno de los procedimientos de captura, las autoridades detuvieron en situación de flagrancia a Erly Tatiana Montoya Quintero, compañera sentimental de Torres Caicedo.

Desde la Fiscalía se agregó que la mujer tenía en su poder varias dosis de estupefacientes. Por ese hecho, le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Temas Relacionados

Atentado contra base aéreaMarco Fidel SuárezCaliSebastián Torres CaicedoSebastián Rojas BecerraEnviados a la cárcelDisidencias de las FarcColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Álvaro Leyva se fue contra la JEP y la acusó de incumplir con lo estipulado ante la ONU: “Kafkas haciendo de magistrados”

La crítica sostiene que la jurisdicción transicional actual difiere del documento S/2017/272, presentado ante el Consejo de Seguridad tras el pacto con las antiguas Farc en 2017

Álvaro Leyva se fue contra la JEP y la acusó de incumplir con lo estipulado ante la ONU: “Kafkas haciendo de magistrados”

La polémica de la FIFA que salpica al grupo de Colombia en el Mundial 2026: rival de la Tricolor habría convocado a jugador no elegible

Documentos filtrados revelan que el organismo rector concluyó que el guardameta Lionel Mpasi de República Democrática del Congo no podía jugar, aunque prefirió desestimar el reclamo de Nigeria por motivos puramente formales y de plazos

La polémica de la FIFA que salpica al grupo de Colombia en el Mundial 2026: rival de la Tricolor habría convocado a jugador no elegible

Cayó ‘La Morocha’, cabecilla política de las disidencias de ‘Calarcá’ en Caquetá: lideraba la extorsión y reclutamiento de menores

La mujer fue detenida junto a otros dos presuntos integrantes de su esquema de seguridad en la vereda Zabaleta de Cartagena del Chairá, en el sur colombiano

Cayó ‘La Morocha’, cabecilla política de las disidencias de ‘Calarcá’ en Caquetá: lideraba la extorsión y reclutamiento de menores

La Segura reveló cómo tiene relaciones con Ignacio Baladán pese al dolor crónico que le dejó el atentado y los biopolímeros

La respuesta de la creadora de contenido llegó en una ronda de preguntas en redes sociales, donde una seguidora quiso saber cómo hace la pareja para tener relaciones sexuales

La Segura reveló cómo tiene relaciones con Ignacio Baladán pese al dolor crónico que le dejó el atentado y los biopolímeros

Iván Cepeda salió en defensa de Gustavo Petro y le lanzó advertencia al Gobierno De la Espriella: “No nos vamos a dejar vetar”

El senador y excandidato presidencial denunció que el presunto objetivo de Abelardo de la Espriella sería presentarlo a él y al exmandatario ante la justicia de los Estados Unidos

Iván Cepeda salió en defensa de Gustavo Petro y le lanzó advertencia al Gobierno De la Espriella: “No nos vamos a dejar vetar”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

La Segura reveló cómo tiene relaciones con Ignacio Baladán pese al dolor crónico que le dejó el atentado y los biopolímeros

La Segura reveló cómo tiene relaciones con Ignacio Baladán pese al dolor crónico que le dejó el atentado y los biopolímeros

Jorge Rausch anunció que no estará en la siguiente temporada de ‘MasterChef Celebrity’: qué pasó

Santiago Daza, joven expulsado de un vuelo de Delta en El Dorado de Bogotá, arremetió contra la aerolínea: “Estaba frustrado”

Juanda Caribe causa revuelo en redes sociales con un misterioso mensaje sobre “paz” desde un crucero

El “Agropecuario” sorprendió al estrenarse como creador de contenido para adultos: el video dejó cientos de reacciones en redes sociales

Deportes

La polémica de la FIFA que salpica al grupo de Colombia en el Mundial 2026: rival de la Tricolor habría convocado a jugador no elegible

La polémica de la FIFA que salpica al grupo de Colombia en el Mundial 2026: rival de la Tricolor habría convocado a jugador no elegible

Listo el calendario de los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor: se dará el clásico paisa

Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

Nueva baja en la selección Colombia femenina para los amistosos ante Venezuela: jugadora de Atlético Nacional será su reemplazo

Daniel Muñoz responde a las críticas sobre la Selección Colombia: “Tengan paciencia, esto es un nuevo proceso”