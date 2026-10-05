Colombia

Unesco destinó US$60.000 para recuperar el patrimonio cultural afectado por el terremoto de agosto en Colombia: en qué se invertirán

La ayuda internacional tendrá una ejecución de tres meses y contempla acciones para evaluar los daños, proteger bienes en riesgo y fortalecer la respuesta institucional en las zonas afectadas

El especialista de la Unesco acompañará técnicamente al Ministerio de Cultura durante la ejecución de los recursos y apoyará la búsqueda de nuevas fuentes de financiación -crédito Philippe Wojazer/REUTERS/@mincultura/X
El especialista de la Unesco acompañará técnicamente al Ministerio de Cultura durante la ejecución de los recursos y apoyará la búsqueda de nuevas fuentes de financiación -crédito Philippe Wojazer/REUTERS/@mincultura/X
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El respaldo de la Unesco para atender los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026 ya tiene fecha de ejecución. El Ministerio de Cultura informó que el organismo aprobó US$ 60.000 del Fondo de Emergencia para el Patrimonio, recursos que serán destinados a apoyar la recuperación de bienes culturales afectados por el sismo.

La ayuda internacional se pondrá en marcha entre octubre y diciembre de 2026 y contempla acciones que van desde el diagnóstico de las afectaciones hasta la protección urgente de los bienes patrimoniales. El apoyo busca atender las necesidades identificadas en los territorios golpeados por el movimiento telúrico y reforzar la respuesta institucional ante este tipo de emergencias.

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La ministra de Cultura, Paola Andrea Holguín, confirmó la aprobación de los recursos por parte de la Unesco -crédito @mincultura/X
La ministra de Cultura, Paola Andrea Holguín, confirmó la aprobación de los recursos por parte de la Unesco -crédito @mincultura/X

La ministra de Cultura, Paola Andrea Holguín, confirmó la aprobación y destacó el alcance de la asistencia: “Hoy queremos confirmarle al país que la Unesco aprobó el apoyo de $60,000 del Fondo de Emergencia para el Patrimonio”.

La funcionaria explicó que los recursos fueron aprobados “con el fin de contribuir en la recuperación de los bienes culturales patrimoniales afectados por el sismo del pasado 10 de agosto”. Según el Ministerio, esta gestión fue posible gracias al trabajo coordinado entre la cartera, la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería y las directivas de la Unesco.

La decisión estuvo precedida por una reunión de alto nivel realizada el 17 de septiembre, en la que participó Nayef Al-Fayez, subdirector general de Cultura de la Unesco. Ese encuentro permitió avanzar en la identificación de las afectaciones y en la definición de las necesidades prioritarias de las zonas impactadas.

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La administración busca materiales para reparar viviendas afectadas y convocó a los colombianos a visitar el municipio caldense, donde el terremoto dejó daños en hogares, comercios y escuelas - crédito suministrada a Infobae
Los equipos técnicos deberán evaluar los daños y definir las medidas urgentes para evitar un mayor deterioro de los bienes culturales - crédito suministrada a Infobae

El Ministerio de Cultura señaló que los equipos técnicos nacionales fueron reconocidos por la Unesco por el rigor y la diligencia con los que establecieron los requerimientos urgentes y organizaron la respuesta. Ese diagnóstico sirvió como uno de los elementos para concretar la asistencia aprobada.

¿En qué se invertirían los US$ 60.000?

El dinero tendrá cuatro líneas principales de trabajo durante los tres meses previstos para su ejecución. La primera será la evaluación de daños, pérdidas y requerimientos derivados del terremoto. A esta se suman las medidas de protección de emergencia para el patrimonio y las acciones de salvaguardia de los bienes culturales materiales e inmateriales.

El cuarto componente estará relacionado con el fortalecimiento de la capacidad institucional en las zonas afectadas, con el propósito de mejorar la preparación y respuesta frente a futuras emergencias. El Ministerio resumió que los recursos se aplicarán “en evaluación de daños, protección de emergencia y salvaguardia del patrimonio”. La asistencia incluirá además acompañamiento técnico. Entre el 4 y el 10 de octubre, el especialista de la Unesco Enrique López Hurtado estará en Bogotá para apoyar al Ministerio de Cultura en la ejecución de los recursos. Su visita hace parte de la misión oficial que el organismo desplegará durante el periodo de asistencia.

: Los US$60.000 serán destinados a evaluar los daños, proteger de manera urgente los bienes patrimoniales y apoyar las labores de salvaguardia tras el terremoto -crédito Luisa González/ REUTERS
: Los US$60.000 serán destinados a evaluar los daños, proteger de manera urgente los bienes patrimoniales y apoyar las labores de salvaguardia tras el terremoto -crédito Luisa González/ REUTERS

López Hurtado es especialista del Programa de Cultura de la Oficina Regional de la Unesco y tendrá entre sus tareas acompañar técnicamente al Ministerio y colaborar en la preparación de solicitudes destinadas a acceder a otros mecanismos de financiación disponibles en la organización.

La agenda plantea así una segunda meta para el Gobierno: conseguir recursos adicionales para continuar con la recuperación del patrimonio afectado. La cartera anunció que mantendrá el trabajo con la Cancillería, la Unesco y otros aliados nacionales e internacionales para “gestionar nuevas fuentes de financiación y avanzar en nuestro proceso de reconstrucción”.

La misión también tendrá como objetivos evaluar daños, pérdidas y necesidades, proteger de manera urgente el patrimonio cultural, recuperar los bienes afectados, resguardar el patrimonio cultural inmaterial y fortalecer las capacidades institucionales. El acompañamiento internacional permitirá mantener una mirada especializada sobre las necesidades del patrimonio en las áreas afectadas. La intervención prevista combina atención de emergencia y planificación de acciones posteriores, mientras el Ministerio busca ampliar el respaldo financiero para completar las tareas de recuperación.

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