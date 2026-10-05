Murió el periodista y pianista Mario Fernando Prado López en Cali tras varias semanas de lucha contra el cáncer

Falleció el periodista y músico Mario Fernando Prado, conocido como MArio Fernando Piano - crédito @mariofernandopiano/IG

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Cali perdió el 5 de octubre de 2026 a Mario Fernando Prado López, abogado, publicista, columnista y pianista autodidacta que murió tras semanas de lucha contra el cáncer y dejó una trayectoria de más de cuatro décadas en el periodismo de opinión y la vida cultural del suroccidente colombiano. El fallecimiento fue confirmado por El País de Cali, donde trabajó como columnista.

Semanas antes de su muerte, en agosto de 2026, la Asamblea del Valle del Cauca lo condecoró por sus aportes al periodismo y la cultura regional. El reconocimiento distinguió una carrera que combinó el derecho, la publicidad, la comunicación y la música.

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Dos premios de periodismo y una columna de opinión

Prado publicó durante más de cuatro décadas en El País y El Espectador, donde desarrolló una mirada crítica sobre la realidad nacional. Ganó dos veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, la máxima distinción de la prensa en Colombia.

Era un reconocido periodista y músico, llevando su experiencia con el piano a diferentes lugares en el departamento - crédito @marifernandopiano/IG

Una de esas distinciones reconoció un reportaje al maestro Jaime R. Echavarría interpretando a dos pianos, una pieza que reunió sus dos vocaciones. También fundó la agencia MF Publicidad Mercadeo Limitada y mantuvo la columna Sirirí, que se convirtió en una referencia para lectores interesados en análisis de actualidad.

Su relación con el piano comenzó cuando su familia compró un instrumento para su hermana, que pronto dejó de usarlo. Prado empezó a tocar a escondidas de su abuela payanesa, que cuidaba las teclas de nácar, y tomó clases formales a los nueve años.

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A los 13, el rector del Colegio Alemán propuso que viajara becado a Múnich para continuar su formación musical, pero sus padres no aceptaron. Mientras cursaba la universidad, tocó en el Hotel Intercontinental, el Hotel Petecuy y el Club Colombia de Cali.

Los tangos, boleros, valses y composiciones latinoamericanas de Panamá y Perú integraron un repertorio que conservó de memoria. Esas canciones se convirtieron en el puente con públicos de distintos sectores sociales.

Batalló durante un largo tiempo contra un cáncer que no logró vencer a pesar de los tratamientos - crédito @mariofernandopiano/IG

“Mario Fernando Piano” y la música fuera de los escenarios

Bajo el seudónimo “Mario Fernando Piano” y el lema Te ve y te toca, condujo durante más de dos décadas un programa de entrevistas y música que acumuló más de 900 entrevistas. Por ese espacio, emitido en Telepacífico, Canal 2, UVTV y el canal de Emcali, pasaron presidentes, exmandatarios, ministros, artistas y ciudadanos.

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Entre sus invitados estuvieron la cantante Helenita Vargas, quien le concedió su última entrevista y cantó Golondrina de un solo verano, el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Con Uribe alternaba la recitación y el acompañamiento al piano; con Vargas Lleras forjó una amistad después de haberlo llamado “incumplido” en una columna.

Durante la pandemia del coronavirus, Prado tocaba cada día desde la ventana de su apartamento para los vecinos. La directora del Zoológico de Cali lo convocó luego para interpretar 18 canciones frente a 18 especies, mientras los felinos parecían moverse al ritmo de las melodías.

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Era admirado por niños y conocedores de la música que interpretaba en su piano, que llevaba a donde su talento derrochaba en aplausos - crédito @mariofernandopiano/IG

La escena fue difundida por Deutsche Welle, medios españoles y canales estadounidenses. También llevó su Clavinova portátil Yamaha a la Fundación Alzheimer, donde una mujer que apenas reconocía rostros tarareó completa Aquellos ojos verdes después de escucharlo.

El músico visitó el Hospital Infantil Club Noel, tocó una vez por mes para pacientes de la Clínica Imbanaco y rindió homenajes a figuras populares en el cementerio central de Cali.

Su proyecto de mayor alcance consistió en interpretar más de 1.100 canciones de memoria y sin interrupciones, con la intención de establecer un récord Guinness; publicó esa hazaña en YouTube bajo la marca Mario Fernando Piano.

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“El piano nunca fue para él un instrumento de élite”, explicó Prado en una entrevista con Cali Escribe: “He hecho algo mucho más minimalista a la hora de tocar. Logro establecer una comunicación con la gente que me escucha”. Esa idea lo llevó a presentarse en parques, plazas, centros comerciales y comunidades vulnerables.

Gobernadora, Dilian Francisca Toro, lamentó la muerte del músico caleño - crédito Dilian Francisca Toro/Facebook

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, lamentó su muerte en redes sociales: “Con mucha tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Mario Fernando Prado. Se va un hombre que, con su talento y su manera tan particular de contar y entender nuestra realidad, se convirtió en un personaje icónico de Cali y del Valle”.

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La mandataria destacó sus facetas como abogado, publicista, periodista y pianista, además de “su humor fino, su calidez, su enorme creatividad y esas agudas columnas de opinión que durante décadas hicieron parte de nuestra vida”.