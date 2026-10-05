El Tecnológico Débora Arango denuncia un fraude informático por $657 millones que alteró pagos de nómina

La nómina del Tecnológico Débora Arango se vio afectada por un aparente intento de fraude informático - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El Tecnológico de Artes Débora Arango denunció un posible fraude informático por $657.135.558 que alteró el pago de nómina y movimientos entre sus propias cuentas el 15 de septiembre, un caso que ya llegó a la Fiscalía y que deberá determinar en qué punto se modificaron los datos bancarios de los beneficiarios.

La cifra conciliada resultó menor que la estimación preliminar, que se acercaba a $800 millones. Del total comprometido, cerca de $45,3 millones correspondían a pagos de nómina, mientras que el resto estuvo asociado con transferencias detectadas entre cuentas de la institución.

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El rector de la institución universitaria, Juan Carlos Mejía Giraldo, expuso el caso ante el Concejo de Envigado. Allí explicó que los delincuentes no modificaron los nombres de los funcionarios, sino sus documentos de identidad y las cuentas bancarias de destino, de acuerdo con El Colombiano, diario regional.

La nómina incluía a 58 personas y los cambios afectaron los registros de diez funcionarios - crédito Imagen ilustrativa / Infobae

La nómina incluía a 58 personas y los cambios afectaron los registros de diez funcionarios. La alteración permitió que recursos destinados a esos empleados pudieran dirigirse a cuentas distintas de las originalmente inscritas.

“El que está haciendo este tipo de fraudes no cambia nombres. A ellos no les entran los nombres; lo que les entra es documento de identidad y cuenta destino”, afirmó Mejía ante los concejales.

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La modificación detectada en el portal bancario

El proceso de pago comienza en la tesorería, que prepara un archivo plano con nombres, documentos de identidad, cuentas y valores de los trabajadores. Después, un vicerrector revisa y aprueba la información antes de que sea cargada al portal transaccional de la entidad financiera.

La institución sostiene que la alteración apareció en esa última etapa. Las verificaciones internas no hallaron pruebas de una vulneración directa de su plataforma tecnológica, por lo que la atención se concentró en los portales bancarios utilizados para las operaciones.

“En el portal bancario nadie tiene acceso ni dominio. Quien tiene acceso y dominio en el portal bancario es directamente el banco”, sostuvo el rector. El Tecnológico presentó reclamaciones formales ante BBVA y Banco de Bogotá para conocer cómo se produjeron las modificaciones.

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La institución pidió la presencia de la Fiscalía para esclarecer los hechos - crédito @tecdeborarango/IG

La revisión posterior identificó dos transferencias entre cuentas de la institución: una cercana a $281 millones y otra por aproximadamente $330 millones. Parte de los recursos estaría relacionada con un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, situación que ya fue comunicada al Ministerio.

El 16 de septiembre, un día después de detectar las irregularidades, Mejía presentó una denuncia ante la Fiscalía. También activó las áreas de informática, control interno disciplinario y auditoría, y solicitó a la Contraloría una auditoría con actuaciones de policía judicial que respalden la investigación, según informó Teleantioquia, canal de televisión público de Antioquia.

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Los equipos usados en el proceso fueron aislados, embalados y puestos bajo custodia para preservar posibles pruebas. El rector relató que BBVA pidió acceso a los computadores para realizar una auditoría forense, pero decidió que solo serán entregados a la Fiscalía.

Rector de la universidad, Juan Carlos Mejía Giraldo - crédito Tecnológico Débora Arango/Facebook

“Al único que le entrego los computadores es a la Fiscalía”, afirmó Mejía. El rector cuestionó que una revisión realizada por expertos contratados por una entidad involucrada pudiera atribuir responsabilidades al propio Tecnológico.

Recursos retenidos y nuevos controles de seguridad

La institución presentó derechos de petición ante los dos bancos para obtener detalles de las operaciones cuestionadas. Representantes bancarios informaron que una parte de los recursos transferidos ya había sido identificada y retenida en las entidades financieras.

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Los dineros habrían llegado a Bosconia y Valledupar, ambas localidades del departamento del Cesar. Mientras se resuelve la reclamación, el Tecnológico aseguró que mantendrá en marcha el proyecto financiado por el BID y que, de ser necesario, cubrirá temporalmente sus compromisos con recursos propios.

No es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones en la institución, pues en 2023 se presentó algo similar - crédito @tecdeborarango/IG

El caso llevó a la institución a modificar sus protocolos de seguridad para las transacciones. Entre las medidas anunciadas figuran el uso de una dirección IP exclusiva para operaciones bancarias y la separación de los equipos destinados a esos pagos de los computadores conectados al correo institucional.

El Tecnológico también advirtió sobre archivos maliciosos enviados por correo electrónico, incluidos mensajes que simulan notificaciones de multas o sanciones. Además, activó pólizas asociadas a este tipo de riesgos, aunque señaló que no todas cubren fraudes cometidos mediante plataformas bancarias.

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El episodio es el tercer evento de riesgo informático reportado en entidades del municipio de Envigado. En marzo de 2023, la Institución Universitaria de Envigado sufrió la sustracción de 922.118 dólares, equivalentes entonces a $4.374 millones, mediante una transferencia no consentida hacia una cuenta en Hong Kong.