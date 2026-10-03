Colombia

Gustavo Petro advirtió las consecuencias que tendría el país ante la depreciación del peso colombiano: “Esto agrava”

El exmandatario planteó ampliar la producción nacional y subsidiar fertilizantes, tras el avance de la cotización estadounidense, que exige más moneda local para cubrir obligaciones y adquirir insumos del exterior

En el último día hábil como presidente de Gustavo Petro el dólar empezó a la baja - crédito Joel González/Presidencia de la República/Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae
Gustavo Petro advirtió que la depreciación del peso frente al dólar sube el costo de la deuda externa en Colombia - crédito Joel González/Presidencia de la República/Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae
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El expresidente Gustavo Petro cuestionó la depreciación del peso colombiano frente al dólar entre el 18 y el 25 de septiembre, un movimiento que, advirtió, puede elevar el costo de la deuda externa y encarecer los alimentos importados en el país. La moneda local registró el peor desempeño semanal entre las principales divisas de América Latina.

El dólar pasó de $3.183 a $3.291 en ese período, una subida de 3,40% que borró parte de la apreciación previa del peso. El comportamiento contrastó con el de Chile, donde el USD/CLP avanzó apenas 0,16%, desde 959,48 hasta 961, según el informe Pulso Económico Semanal de Global66.

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Petro reaccionó mediante un mensaje en X, donde sostuvo: “Cuando llegamos a ser la moneda de mejor desempeño del mundo ahora somos la moneda de peor desempeño de Latinoamérica. Esto agrava el endeudamiento externo del país, la inflación de alimentos a menos que se promueva la producción de alimentos y fertilizantes subsidiados en Colombia”.

Petro planteó el subsidio a fertilizantes para limitar el traslado de la tasa de cambio a los precios de los alimentos - crédito @petrogustavo/X
Petro planteó el subsidio a fertilizantes para limitar el traslado de la tasa de cambio a los precios de los alimentos - crédito @petrogustavo/X

El exmandatario se refirió a una “revaluación”, aunque la variación registrada correspondió a una depreciación del peso: la cotización del dólar aumentó y, por lo tanto, se necesitaron más pesos para adquirir la moneda estadounidense.

La presión sobre el peso coincidió con un fortalecimiento internacional del dólar. El índice DXY, que mide la evolución de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas, cerró la semana en 100,70 puntos, frente a 99,93 de la semana anterior, un incremento de 0,77%.

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Los rendimientos de la deuda pública de Estados Unidos respaldaron esa fortaleza. El bono del Tesoro a 10 años pasó de 4,99% a 5,16%, un aumento de 17 puntos básicos, mientras que el título a 20 años llegó a 5,4%.

Los indicadores preliminares de actividad de septiembre en Estados Unidos superaron las previsiones del mercado tanto en manufacturas como en servicios. Ese resultado reforzó las expectativas de que la Reserva Federal mantuviera una política monetaria restrictiva.

FedWatch asignaba una probabilidad de 72,3% a un aumento de 25 puntos básicos en octubre y de 58,4% a otra suba de tasas en diciembre, de acuerdo con las estimaciones recopiladas por Global66.

La subida del tipo de cambio incrementa en pesos el valor de las obligaciones externas del Estado y de las empresas que mantienen deudas denominadas en dólares. También puede trasladarse a los precios de productos importados y de insumos agrícolas adquiridos fuera del país.

Petro propuso ampliar la producción nacional de alimentos y subsidiar fertilizantes para reducir la exposición de los precios internos a las fluctuaciones cambiarias. Los insumos agrícolas importados pueden encarecerse cuando el dólar gana valor frente al peso.

Medio Oriente y la cotización prevista para el peso

El informe de Global66 fijó una resistencia técnica para la cotización de la divisa en Colombia de $3.350 - crédito Nathalia Angarita/Reuters
El informe de Global66 fijó una resistencia técnica para la cotización de la divisa en Colombia de $3.350 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Las tensiones geopolíticas sumaron presión sobre las monedas emergentes. El reporte mencionó el endurecimiento de las amenazas de Donald Trump contra Irán durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y la falta de un acuerdo sobre la apertura del Estrecho de Ormuz.

La persistencia de ese conflicto mantuvo una prima de riesgo sobre los mercados energéticos y favoreció la demanda de dólares como activo de refugio. Cualquier modificación del escenario en Medio Oriente podría ampliar la volatilidad cambiaria.

En otros mercados, el petróleo WTI cayó 3,82% hasta USD 92,41; el oro retrocedió 2,33%, hasta USD 4.321; y el cobre subió 1,05%, con un cierre semanal de USD 6,76 por libra.

El índice DXY registró un valor de 100,70 puntos ante el fortalecimiento general de la divisa estadounidense - crédito Luisa González/Reuters
El índice DXY registró un valor de 100,70 puntos ante el fortalecimiento general de la divisa estadounidense - crédito Luisa González/Reuters

La evolución del USD/COP dependerá de los próximos datos de inflación y empleo en Estados Unidos, de la decisión de tasas del Banco de la República y de la publicación de la tasa de desempleo en Colombia.

Si las nóminas estadounidenses se debilitan y la inflación se modera, el dólar podría corregir hacia una franja de $3.200 a $3.240.

Un mercado laboral estadounidense más fuerte y una inflación persistente, en cambio, podrían llevar la cotización a un rango de $3.350 a $3.400. Global66 ubicó un soporte técnico para el dólar en $3.220 y una resistencia en $3.350.

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