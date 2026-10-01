Encontraron muerta a una oficial de la Armada en base naval del Valle del Cauca: autoridades investigan lo ocurrido

Daniela Nayarit García Ospino ejercía el mando del buque ARC Palas al momento de su fallecimiento - crédito Armada

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La teniente Daniela Nayarith García Ospino, oficial de la Armada Nacional de 31 años, fue encontrada sin vida en su vivienda dentro de la base naval de Bahía Málaga, en el Valle del Cauca.

La institución confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias mientras varias entidades investigan lo ocurrido.

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Según informó Noticias Caracol, un reporte inicial planteó la posibilidad de que la oficial se hubiera quitado la vida. Esa versión aún está bajo investigación y las autoridades buscan determinar las circunstancias y las causas reales de su muerte.

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, la Inspección de la Armada Nacional, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo participan en las actuaciones para esclarecer el caso, sin que se haya establecido públicamente una causa definitiva.

La Armada Nacional confirmó la muerte de la teniente de navío Daniela Nayarit García Ospino en la base naval de Bahía Málaga - crédito Armada de Colombia

¿Quién era la Teniente?

Antes de su fallecimiento, Daniela Nayarit García Ospino se desempeñaba como comandante del buque ARC Palas, de acuerdo con la información conocida sobre su trayectoria en la institución naval.

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La oficial también había ejercido como comandante del buque Ciénaga de Mallorquín. Esos cargos formaron parte de su carrera dentro de la Armada Nacional.

El fallecimiento ocurrió cuando García Ospino tenía 31 años. La Armada no informó en el comunicado citado detalles adicionales sobre sus funciones recientes ni sobre el momento en que fue hallada.

En su pronunciamiento, la Armada Nacional destacó el impacto de la muerte entre quienes conocieron a la teniente. La institución habló del “profundo vacío” que deja su partida en quienes compartieron el servicio con ella.

“Su partida deja un vacío profundo en el corazón de quienes tuvieron el honor de conocerla, compartir con ella y acompañarla en el servicio a Colombia”, afirmó la entidad en el comunicado.

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La teniente de navío se desempeñó anteriormente como comandante del buque Ciénaga de Mallorquín - crédito Armada

La Armada agregó que el legado de la oficial permanecerá asociado a su entrega, compromiso y amor por el país. El mensaje institucional señaló que será recordada “con profundo respeto y gratitud”.

El comunicado no ofreció precisiones sobre la investigación ni modificó el carácter preliminar de la hipótesis conocida. La institución centró su declaración en el pesar por la muerte y el acompañamiento a las personas cercanas a García Ospino.

Las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer el hecho. Cualquier conclusión sobre las causas de la muerte dependerá de los resultados de esas investigaciones.

Su caso quedó bajo revisión de los organismos que intervienen en las actuaciones. Las diligencias deberán definir las circunstancias que rodearon la muerte registrada dentro de la base de Bahía Málaga.

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La investigación mantiene abierta la necesidad de precisar si el primer reporte coincide con los resultados de las verificaciones oficiales. Por esa razón, no hay una conclusión pública definitiva sobre las causas del fallecimiento.

Investigan asesinato de teniente de la Policía en zona rural de Bolívar, Cauca

Asesinaron al comandante de Policía de Bolívar, Cauca, cuando viajaba hacia El Bordo - crédito tomada de Facebook - @PoliciaColombia/ X

El asesinato del teniente Álvaro Medina ocurrió en una vía rural de Patía, Cauca, cuando el comandante de la Estación de Policía de Bolívar viajaba hacia El Bordo para apoyar labores de seguridad.

Las autoridades investigan quiénes detuvieron el vehículo de servicio público en el que se trasladaba el oficial y lo obligaron a bajar antes de quitarle la vida. Hasta ahora, no se registraron capturas ni existe una atribución oficial del homicidio a una organización armada específica.

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El teniente Álvaro José Medina Peña salió de Bolívar cerca de las 4:00 a. m. del sábado 26 de septiembre. Su destino era El Bordo, cabecera municipal de Patía, donde debía sumarse al servicio de Policía.

El vehículo habría sido interceptado por hombres armados en el sector de La Playa, perteneciente al corregimiento de Guachicono. La información preliminar conocida por las autoridades indica que los atacantes hicieron descender al uniformado del bus.

Después de obligarlo a bajar del automotor, los agresores asesinaron al comandante policial. El hecho se produjo en una ruta rural que atraviesa zonas del Macizo Colombiano.

El cuerpo del oficial fue localizado durante las primeras horas de la mañana, luego de un reporte de la Defensa Civil. Las autoridades avanzan en la recolección de información para reconstruir lo ocurrido durante el desplazamiento.

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La zona donde se registró el crimen presenta presencia de grupos armados ilegales, según los reportes de las instituciones. La disputa territorial en esa región ha afectado la movilidad de los habitantes y el trabajo de las entidades estatales.