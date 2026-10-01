A la cárcel dos delincuentes que atacaron violentamente a un ciudadano extranjero en el norte de Bogotá: alcalde celebró la decisión

Carlos Fernando Galán confirmó la cárcel para dos detenidos por el ataque contra un extranjero - crédito Captura de video - @CarlosFGalan/X

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Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los dos hombres señalados por un ataque contra un ciudadano extranjero en la calle 100 de Bogotá, según informó el alcalde Carlos Fernando Galán.

El mandatario de la capital colombiana indicó que los sospechosos fueron capturados poco después de la agresión que ocurrió el martes 29 de septiembre de 2026.

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De acuerdo con su versión, la intervención de personas que estaban en el sector y de integrantes de un esquema de seguridad permitió retener a los dos involucrados hasta la llegada de las autoridades.

“A la cárcel los dos delincuentes”, escribió Galán en un mensaje publicado en su cuenta de X. El alcalde afirmó que el hecho incluyó violencia contra la víctima y que otras personas estuvieron expuestas durante el episodio.

Envían a prisión a dos acusados de atacar a un extranjero en la calle 100 de Bogotá - crédito @CarlosFGalan/X

La captura ocurrió después de la reacción de personas que estaban en el sector

Tras la detención, los hombres quedaron a disposición de la Policía Metropolitana de Bogotá y de la Fiscalía General de la Nación. La investigación judicial deberá establecer la secuencia completa de lo ocurrido, el grado de participación de cada detenido y las circunstancias del ataque.

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Según Galán, ambos deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado y falsedad marcaria. Esta última conducta está relacionada con la motocicleta en la que se desplazaban, que presuntamente tenía placas falsas.

El alcalde señaló que el uso de una identificación adulterada en el vehículo será parte de las actuaciones que analicen las autoridades. Por ahora, no se difundieron detalles sobre la identidad de los procesados ni sobre el estado de salud del ciudadano extranjero atacado.

Galán pidió que el caso reciba un tratamiento riguroso por la violencia que, según sostuvo, se ejerció contra la víctima. “Pusieron en riesgo la vida de varios ciudadanos”, afirmó el jefe de gobierno de Bogotá.

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El mandatario local también vinculó la respuesta institucional con las acciones de seguridad en la capital colombiana. “Seguiremos persiguiendo sin descanso” a quienes afecten la tranquilidad de los habitantes, señaló en su publicación.

Dos hombres irán a la cárcel por el violento asalto a un ciudadano extranjero en Bogotá - crédito @CarlosFGalan/X

Así ocurrió el robo al ciudadano alemán en el Norte de Bogotá

Dos presuntos ladrones fueron retenidos por ciudadanos en las cercanías de la calle 100 con carrera Novena, en Bogotá, durante la tarde del martes 29 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la plataforma digital Pasa en Bogotá, los hombres se movilizaban en motocicleta y fueron sorprendidos cuando cometían un robo.

La publicación indicó que vecinos y escoltas los interceptaron antes de entregarlos a las autoridades. Los videos difundidos en redes sociales muestran que ambos permanecieron bajo custodia durante minutos y recibieron golpes. Uno de ellos pidió que cesaran las agresiones: “Ya, pa, ya aprendí”.

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El concejal Samir Abisambra, quien grabó el episodio, afirmó que un ciudadano extranjero fue quien sufrió un intento de hurto.

Los ladrones habían disparado a un ciudadano extranjero para robarle sus pertenencias - crédito @samirabisambra/X

Según su relato, la víctima opuso resistencia, fue golpeada y recibió un disparo que le rozó el brazo. Un hombre respondió al detenido que no había aprendido nada y afirmó que se salvó “de un pepazo”.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó que el caso ocurrió cerca de la calle 100 con carrera 9, en Chapinero, y que dos capturados quedaron ante la Fiscalía General de la Nación por el robo de un lujoso reloj. Los uniformados recuperaron la pieza, incautaron un arma traumática e inmovilizaron la motocicleta.

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Según la institución, el vehículo presentaba sistemas de identificación regrabados. La víctima resultó herida, aunque la teniente coronel Viviana Mendivelso aseguró que la lesión “no reviste gravedad”.

En una grabación, el afectado, con sangre en la cabeza, golpeó al sospechoso retenido; un escolta intervino y le pidió que se calmara.

La alerta llegó por la línea 123. Mendivelso señaló que la comunidad, escoltas y la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional facilitaron la retención hasta el arribo policial. Las capturas se realizaron en flagrancia. El arma y el vehículo quedaron ligados a la investigación por hurto calificado y agravado.

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