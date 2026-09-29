Director de la UNP aseguró que excongresistas y exministros del gobierno Petro no han querido entregar los carros de sus esquemas de seguridad: “Se los llevaron”

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) señaló que varios exfuncionarios del gobierno Petro no ha entregado la dotación entregada por el Estado - crédito Canal Congreso

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La Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró los esquemas de seguridad de los exministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino, junto con otros exfuncionarios y personas cercanas al gobierno de Gustavo Petro, tras una revisión iniciada a finales de agosto de 2026; los afectados tendrán diez días para apelar la decisión.

La medida fue adoptada por la UNP, dirigida por Didier Blanco, sobre dispositivos asignados durante la anterior administración.

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Conforme a lo expuesto por Blanco durante un debate en la Cámara de Representantes varios exministros y exfuncionarios del gobierno del expresidente Gustavo Petro no han devuelto los vehículos de sus esquemas de seguridad tras dejar sus cargos.

Didier Blanco indicó que la transición de los esquemas ha dificultado la asignación completa de protección a nuevos beneficiarios - crédito Prensidencia/UNP

“Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado. Eso tiene, de todas formas, un trámite donde tenemos que requerirlos, ellos recurren. Hay algunos que a pesar de que se fueron y ya no son congresistas, pueden tener situaciones personales de seguridad”, afirmó.

El funcionario indicó que la transición de los esquemas ha dificultado la asignación completa de protección a nuevos beneficiarios. “Hay que decirlo: la transición no fue fácil”, señaló al referirse a las demoras.

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Los exintegrantes del Congreso de la República que no conservan su curul pueden solicitar protección por circunstancias personales, pero deben iniciar un procedimiento distinto ante la entidad. Mientras ese trámite avanza, dejan de pertenecer a la población protegida por su condición parlamentaria.

“Mientras inician ese nuevo trámite, ellos se quedan sin su esquema. Lo que pasa es que ya no entrarían en la población de Congreso, sino que tendrían que iniciar un nuevo trámite”, explicó el director de la UNP. Según añadió, algunos exfuncionarios buscan evitar quedarse “unos días sin su esquema”, una situación que ha impedido completar el proceso de relevo.

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El representante por Arauca, Manuel Alexander Pérez, del partido Centro Democrático, habló sobre los ataques del funcionario a la colectividad a la que pertenece - crédito Canal Congreso

Durante el debate, congresistas del Centro Democrático, en particular, el representante Manuel Alexander Pérez, cuestionaron al alto funcionario por las críticas contra el partido.

“Es muy berraco para uno, señor director, escuchar, obviamente antes de que usted se posesionara, la manera tan despectiva como usted se refirió al partido que nosotros representamos”.

Exministros y funcionarios alcanzados por la revisión

Entre quienes perdieron sus dispositivos figuran el exministro de la Igualdad Luis Alfredo Acosta Zapata, la exministra de Ciencia Yesenia Olaya, la exministra de Comercio Diana Morales, el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el exministro de Hacienda Germán Ávila y la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio.

También aparecen el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el exministro de Minas Edwin Palma, la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Yeimi Carina Murcia, el exalto comisionado para la paz Otty Patiño y el exdirector de Inteligencia Jorge Lemus.

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La lista incluye al exsuperintendente de Salud Daniel Quintero, la expresidenta de la junta de Ecopetrol Ángela María Robledo y el expresidente de Colpensiones Jaime Dussán. Alcanzó además a Pilar Rueda, esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda y funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd) es uno más de los afectados, al igual que Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, hija de la excandidata vicepresidencial Aida Quilcué, y el activista Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife.

Ministro del Interior hizo un llamado al a calma

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, aseguró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no retiró los esquemas de seguridad de exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, sino que los ajustó - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, aseguró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no retiró los esquemas de seguridad de exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, sino que ajustó dispositivos que, según dijo, no correspondían con los riesgos vigentes. Sostuvo que la medida permitirá reasignar agentes de la Policía a las tareas de seguridad ciudadana.

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Lara Restrepo sostuvo que las medidas no fueron eliminadas, sino reducidas. También cuestionó que exfuncionarios mantengan dispositivos equivalentes a los asignados mientras ejercían cargos ministeriales.

“Usted no puede ser exministro y tener esquema de ministro. Sí hay una seguridad básica, pero yo creo que Colombia tiene ya que empezar a recortar este tema de los esquemas. Es que no puede ser que exministros de hace ocho años o de hace diez años, pues tengan camionetas blindadas y hombres armados acompañándolos cuando ya su riesgo pasó, o exsenadores de hace ocho años con unos esquemas grotescos”, señaló el titular de la cartera.

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