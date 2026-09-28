Federico Gutiérrez defendió la vivienda familiar en Medellín y lanzó advertencia: “Se nota que ya comenzó la campaña a la Alcaldía”

Federico Gutiérrez aseguró que la regulación de las viviendas turísticas no afecta el derecho a la propiedad privada. - crédito Alcaldía de Medellín

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, defendió la regulación de las viviendas turísticas que adelanta su administración y aseguró que la medida busca proteger la vivienda familiar y la convivencia en los sectores residenciales, sin frenar el turismo en la ciudad.

A través de sus redes sociales, el mandatario respondió a las críticas que ha generado la propuesta incluida en la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y fue enfático en diferenciar entre regular una actividad y prohibirla.

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“Regular no es prohibir. El debate sigue. Yo tengo algo muy claro. Estoy del lado de las familias de Medellín”, escribió Gutiérrez.

El alcalde reconoció que el turismo representa una actividad económica importante para la ciudad y aseguró que su administración continuará impulsándolo, aunque bajo reglas de ordenamiento. “El turismo es un renglón económico muy importante y lo seguiremos jalonando, pero con orden. Primero nuestra gente”, manifestó.

Gutiérrez defendió la propiedad privada y la vivienda familiar

Uno de los puntos que el mandatario quiso aclarar fue que la discusión sobre las viviendas turísticas no implica quitar propiedades a sus dueños.

“Quién tiene propiedades, las seguirá teniendo, nadie se las puede arrebatar”, afirmó Gutiérrez, quien agregó que su posición también defiende la libre empresa y la propiedad privada.

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El alcalde sostuvo que la vivienda familiar debe ser protegida por diferentes razones, entre ellas el precio y la tranquilidad de los barrios.

También rechazó que la regulación pueda ser considerada una medida de corte socialista. “Absurdo que a esto algunos le llamen socialismo. La vivienda familiar debe ser protegida”, señaló.

La discusión está relacionada con el uso de los inmuebles y las condiciones urbanísticas para determinadas actividades, no con la pérdida del derecho de propiedad.

El alcalde cuestionó a quienes, según afirmó, estarían promoviendo intereses particulares en el debate por la vivienda turística. - crédito @FicoGutierrez/X

Fico cuestionó el lobby y habló de la campaña a la Alcaldía

Gutiérrez también cuestionó a quienes, según afirmó, estarían promoviendo intereses particulares en el debate por la regulación.

“Hagan el lobby de frente a la ciudadanía. ¿Quién financia toda esta campaña? Lo sabremos”, escribió el alcalde, sin identificar en su publicación a una persona o entidad específica como responsable de esa supuesta financiación.

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Además, aseguró que si existen políticos de Medellín que buscan defender intereses de unos pocos por encima de los de la mayoría de habitantes, su administración los pondrá en evidencia.

El mandatario relacionó directamente la discusión con el escenario electoral al afirmar: “Se nota que ya comenzó la campaña a la Alcaldía”.

Gutiérrez añadió que está dispuesto a dar el debate tanto como alcalde como ciudadano de Medellín y pidió a los habitantes de la ciudad mantenerse atentos a las posiciones que se adopten frente a la regulación.

¿Qué propone Medellín para las viviendas turísticas?

La discusión hace parte de la revisión de mediano plazo del POT de Medellín, que plantea nuevas condiciones para la localización y funcionamiento de la vivienda turística.

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La Alcaldía ha explicado que no busca eliminar esta actividad, sino definir en qué zonas puede funcionar y bajo qué condiciones. La propuesta contempla concentrarla en sectores de media y alta mixtura, mientras establece mayores restricciones en áreas donde predomina el uso residencial.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Planeación, la vivienda turística ya está regulada en Medellín desde el POT de 2014 y nunca estuvo permitida en las zonas de baja mixtura, donde predomina el uso residencial.

La directora de Planeación, Luz Ángela González, explicó que durante la socialización de la propuesta la vivienda turística ha sido una de las preocupaciones planteadas tanto por quienes dependen de esta actividad como por residentes que han reportado problemas de convivencia.

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“El mayor número de quejas en las Inspecciones de Policía, en las llamadas al 123, es por el ruido, está muy desbordado”, afirmó la funcionaria, según El Colombiano.

Los prestadores de vivienda turística registrados en Medellín pasaron de 521 en 2019 a 8.322 en 2026. - crédito Alcaldía de Medellín

La vivienda turística pasó de 521 prestadores en 2019 a 8.322 en 2026

Según datos de la Alcaldía de Medellín, los prestadores de vivienda turística registrados pasaron de 521 en 2019 a 8.322 en 2026.

Entre 2024 y lo corrido de 2026, el Distrito reportó 408 inspecciones, de las cuales 105 terminaron en suspensiones temporales por incumplimientos normativos.

El crecimiento de esta actividad se ha registrado en sectores como El Poblado, Laureles-Estadio y La Candelaria, donde también se han presentado quejas relacionadas con convivencia y el uso de apartamentos residenciales para alojamientos temporales.

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El sector turístico cuestiona los cambios al POT

De acuerdo con el medio ya mencionado, representantes de las aplicaciones de renta corta consideran que la modificación propuesta tendría un impacto significativo sobre la actividad.

Según la interpretación expuesta por ese sector, la vivienda turística quedaría restringida en el 72% de la ciudad, correspondiente a zonas de baja mixtura; tendría condiciones en el 24,5% de los polígonos de mixtura media y estaría plenamente autorizada en el 3,4% restante, correspondiente a las zonas de alta mixtura.

La Alcaldía no comparte esa interpretación y sostiene que el objetivo es ordenar la actividad y proteger las zonas residenciales.

La propuesta plantea concentrar la vivienda turística en sectores de media y alta mixtura y establecer mayores restricciones en zonas residenciales. - crédito Alcaldía de Medellín

González señaló, además, que Planeación identificó alrededor de 16.000 lotes potenciales para nuevos desarrollos en las zonas donde se permitiría la actividad, con lo que, según la entidad, existe capacidad para ampliar la oferta de alojamiento turístico de manera localizada.

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El proyecto de modificación del POT continúa su trámite en el Concejo de Medellín, donde se discutirá el futuro de las condiciones urbanísticas para la vivienda turística en la ciudad.