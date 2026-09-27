Colombia

Senador Germán Rodríguez pidió revisar nivelación salarial de miembros de la fuerza pública: “Podría ser una reforma tributaria”

El congresista propuso revisar el impacto jurídico y fiscal de una eventual nivelación salarial para militares y policías, al señalar un vacío entre 1997 y 2004 que, según sus cálculos, podría costar entre $ 4 y $ 8 billones

El congresista y exmilitar explicó por qué habría inconvenientes con la nivelación salarial de los uniformados en Colombia - crédito @GermanRSenador/X

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El senador Germán Rodríguez por el Movimiento Salvación Nacional aseguró que promoverá, junto con expertos constitucionalistas y el Gobierno Nacional, una revisión sobre la nivelación salarial de integrantes de la fuerza pública que, según afirmó, estaría relacionada con un “vacío normativo y salarial” entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2004.

Con un tablero a la mano, el congresista sostuvo que una eventual medida tendría implicaciones fiscales de gran escala. “¿De cuánto estamos hablando? Entre cuatro y ocho billones de pesos, que podría ser una reforma tributaria”, explicó en un video sobre el tema.

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Rodríguez señaló que el análisis debe contemplar, entre otras normas, la Ley 100 de 1993, la Ley 238 de 1995, la Ley 819 de 2003 y la Ley 4 de 1992. Aclaró que una decisión sobre pagos o ajustes salariales no depende únicamente del Congreso.

“Un senador no está en potestad de decir: a todo el mundo le paga las nivelaciones salariales de la Fuerza Pública”, afirmó. Según explicó, cualquier iniciativa requeriría respaldo y coordinación con el Gobierno, por las restricciones constitucionales en materia de gasto público.

El congresista ubicó el presunto vacío salarial entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2004 - crédito @GermanRSenador/X
El congresista ubicó el presunto vacío salarial entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2004 - crédito @GermanRSenador/X

El senador sostuvo que los militares y policías habrían quedado pendientes de una nivelación durante ese periodo, “cuando no se nos subió a los servidores de la fuerza pública el sueldo”, indicó.

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“Básicamente, a todos los empleados públicos ya se les subió el sueldo, ya le nivelaron, en especial a la rama judicial y también a los profesores. A los demás miembros, como nosotros, los militares y policías, a nosotros nos deben. A nosotros todavía no nos han aumentado el sueldo, a ninguno de nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos, sindicatos. Y nosotros no hemos peleado juntos”, expresó en su explicación.

También afirmó que el asunto debe ser objeto de un estudio “con rigor” jurídico y financiero antes de adoptar decisiones, a la vez que relacionó el debate con el artículo 154 de la Constitución Política, que regula la iniciativa legislativa en asuntos que implican gasto público. Por esa razón, insistió en que se requiere participación del Ejecutivo para avanzar en una solución.

Esta es una pelea que hay que dar y se da desde el Congreso, pero con apoyo de algo muy importante que es el Gobierno. Ya hemos venido haciendo videos explicativos para que entiendan por qué la iniciativa no puede ser de nosotros como senadores. ¿Y quién lo dice? Pues los grandes genios en derecho y abogados constitucionalistas, que son los que nos están asesorando", dijo.

Senador Germán Rodríguez saluda frente al logo del partido Salvación Nacional
Senador Germán Rodríguez, del Movimiento Salvación Nacional, pidió una estructura que dé unidad a las fuerzas armadas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rodríguez pidió respaldo para la discusión en el Congreso

El congresista afirmó que trabaja en el tema con asesores especializados y pidió respaldo de los integrantes de la Fuerza Pública. “A nuestros soldados y policías les digo algo claro: cuenten conmigo”, señaló.

Además, mencionó un proyecto que, según indicó, busca proteger las asignaciones de retiro. El senador pidió que el debate sobre las nivelaciones salariales se adelante con apoyo técnico, sin confrontaciones entre los sectores interesados.

Rodríguez dejó el mensaje a través de redes sociales - crédito Germán Rodríguez Mayor de la reserva activa
Rodríguez pidió unidad en las fuerzas militares - crédito Germán Rodríguez Mayor de la reserva activa

“Entonces, algo muy importante. Yo soy la persona que está peleando por el bienestar de nosotros, pero sí es algo muy doloroso, doloroso, que entre nosotros mismos nos damos el puñal en la espalda. Vengan a sumar, vengan a apoyarnos, pero no vengan a atacar. Y desde luego, yo no voy a salirle a nadie que me insulte y mucho menos que me diga groserías en las redes sociales”.

Agregó que, al ser “un patriota” buscará “el bien de mis soldados y policías. Así que cuenten conmigo para apoyar no solamente en este proyecto, sino el que acabamos de radicar, que es el blindaje de nuestras asignaciones de retiro”, concluyó.

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