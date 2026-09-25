Colombia

Pico y Placa en Cartagena: qué carros descansan este 25 de septiembre de 2026

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Guardar

La Alcaldía de Cartagena informó sobre la aplicación del Pico y Placa para viernes 25 de septiembre en la ciudad colombiana. Enseguida le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evita multas.Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede manejar sin repercusiones.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

PUBLICIDAD

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y lmejorar la calidad del aire.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Particulares: 5 y 6

Motos: 5 y 6

Taxis: No aplica

No solo la restricción vehícular, sino también el horario del Pico y Placa en Cartagena cambia por tipo de vehículo y aplica de la siguiente manera:

PUBLICIDAD

Motos: de 05:00 a 23:00 horas.

Particulares: de 07:00 a 09:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Taxis: de 6:00 a 6:00 horas del día siguiente, es decir por 24 horas.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (DATT)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (DATT)

Pico y Placa en Cartagena para 2026

La alcaldía de Cartagena dio a conocer cómo será la rotación del Pico y Placa durante el primer semestre de este 2026.

El programa de restricción vehicular se determinará de acuerdo al último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

El Pico y Placa para vehículos particulares regirá desde el 16 de enero y hasta el 27 de marzo del 2026 de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4

Para el 30 de marzo del 2026 y hasta 27 de junio del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6

Para la tercera rotación del 30 de junio del 2026 y hasta 2 de octubre del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 9 y 0.

Martes: 1 y 2.

Miércoles: 3 y 4.

Jueves: 5 y 6.

Viernes: 7 y 8

Finalmente, la cuarta rotación del 5 de octubre del 2026 y hasta 22 de enero del 2027 rotará así:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0

El Pico y Placa para vehículos particulares operará de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en los siguientes horarios: de 7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

En el caso de los taxis, la rotación durante la primera mitad del año serán las siguientes.

Rotación del 1 de junio de 2026 al 26 de junio de 2026:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

Para los taxis, el horario del Pico y Placa regirá de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario comprendido entre las 6:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

Con el Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular.

Eléctricos o cero emisiones.

Oficiales de todos los niveles.

Fúnebres.

De emergencia.

De atención médica.

De distribución de medicamentos.

De rescate o traslado de órganos y tejidos.

De control de tráfico y grúas.

De residuos hospitalarios.

De medios de comunicación.

Que ofrecen servicios turísticos.

Escolares.

De valores

Destinados a la enseñanza automovilística.

Para que el vehículo con dichas características pueda exentar el Pico y Placa debe de presentar la solicitud correspondiente con copia de la documentación en regla del carro y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto.

Sanciones ¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con el gobierno de Cartagena, la sanción por violar los lineamientos del Pico y Placa es la siguiente:

Una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que asciende a 711 mil 750 pesos.

Además de la multa, el automóvil del infractor será inmovilizado.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CartagenaPico y Placa en Cartagena hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y placa en Villavicencio hoy 25 de septiembre de 2026, así regirá la medida

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y placa en Villavicencio hoy 25 de septiembre de 2026, así regirá la medida

Resultado Sinuano Noche hoy 24 de septiembre

Las cifras ganadoras del sorteo podrían cambiar el destino de muchos aficionados a lo largo del país

Resultado Sinuano Noche hoy 24 de septiembre

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 25 de septiembre

Cuáles son los automóviles que no pueden circular este viernes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 25 de septiembre

Ronal Longa lo volvió a hacer y hay oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: las conquistas del país en la novena jornada

La delegación colombiana sigue ocupando la tercera casilla de la tabla de medallería, por debajo de Brasil y Argentina, con 159 preseas

Ronal Longa lo volvió a hacer y hay oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: las conquistas del país en la novena jornada

Presidente de la USO expuso los principales desafíos que deberá asumir Joaquín Gutiérrez al frente de Ecopetrol: “El reto es recuperar la confianza”

El dirigente sindical señaló que, entre otras cosas, la nueva administración deberá fortalecer el negocio de petróleo y gas y avanzar en proyectos que contribuyan a la seguridad energética del país

Presidente de la USO expuso los principales desafíos que deberá asumir Joaquín Gutiérrez al frente de Ecopetrol: “El reto es recuperar la confianza”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos será la presentadora de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: así reaccionó la barranquillera

Carmen Villalobos será la presentadora de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: así reaccionó la barranquillera

Aria Vega firmó con Warner Music Latina e inició un nuevo capítulo en su carrera musical

Mike Bahía y Greeicy Rendón abrieron la puerta de su hogar con ‘Sitaku’ y mostraron el rostro de su hijo Kai

Rock Al Parque 2026: estos son los horarios de la edición 30 y los nuevos artistas que se sumaron al cartel

Carlos Rivera anunció aplazamiento de sus conciertos en Colombia hasta 2027: estas son las nuevas fechas

Deportes

Ronal Longa lo volvió a hacer y hay oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: las conquistas del país en la novena jornada

Ronal Longa lo volvió a hacer y hay oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: las conquistas del país en la novena jornada

Millonarios tiene un equipo para “ganarlo todo” en el fútbol de Colombia, según uno de los recientes fichajes del equipo

Millonarios opacó el debut de James Rodríguez en Medellín: empate 1-1 con Atlético Nacional

Terremoto en Colombia dejó deteriorado al estadio Pascual Guerrero en Cali: reportaron grietas en una de sus tribunas

Miguel Ángel Borja calla las críticas por su mal momento en el final de su etapa con River: “Fui goleador y nadie lo va a borrar”