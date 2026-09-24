Resultados Lotería de Meta miércoles 23 de septiembre de 2026: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

El sorteo de la Lotería de Meta se realiza todos los miércoles (Infobae)

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La Lotería de Meta publicó los números ganadores de su último sorteo llevado a cabo este miércoles 23 de septiembre de 2026.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

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Fecha del sorteo: miércoles 23 de septiembre de 2026.

Premio Mayor: 2962.

Serie: 032.

Con esta lotería puedes ganar miles de millones de pesos en premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería del Meta sólo realiza un sorteo cada semana, todos los miércoles a las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 1.800 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Siete secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

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Para poder jugar a la Lotería del Meta necesita al menos 3 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 9 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia, así como en la aplicación de Paga Todo.

El siguiente paso es definirsu combinación ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con el número de la suerte, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de más de 4 mil 600 millones de pesos en premios.

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Es importante mencionar que la Lotería del Meta está bajo la supervisión de la Gobernación del Meta, que utiliza las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

Las diferencias principales entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Meta radican en el monto y la cantidad de ganadores.

El premio mayor es un único premio grande de 1.800 millones de pesos colombianos, que se entrega a un solo billete ganador en el sorteo semanal y representa la máxima suma que ofrece esta lotería.

Por otro lado, los premios secos son montos menores, pero numerosos, diseñados para entregar dinero a varios ganadores en diferentes categorías.

En la Lotería del Meta hay varios premios secos distribuidos así: un seco de 300 millones, un seco de 200 millones, tres secos de 100 millones, siete secos de 50 millones, diez secos de 20 millones y veinte secos de 10 millones. Esto significa que si no ganas el premio mayor aún tienes muchas oportunidades de obtener premios considerables con los secos.

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Mientras el premio mayor se otorga a la combinación exacta ganadora única del sorteo, los premios secos están repartidos en distintos números y series ganadoras que corresponden a categorías secundarias.

La suma total del plan de premios, incluyendo el mayor y los secos, puede superar los 7.200 millones de pesos, lo que amplía las posibilidades de ganar en cada sorteo semanal de la Lotería del Meta.