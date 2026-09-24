Colombia

Estados Unidos pide a sus ciudadanos evitar zonas de Santa Marta y Magdalena tras alerta por violencia

La recomendación también contempla sectores de La Guajira, el corredor de la Troncal del Caribe, Palomino y los accesos al Parque Nacional Tayrona, ante reportes de bloqueos, disturbios y afectaciones en la movilidad

Hombres armados en motos presuntamente recorrieron sectores de Santa Marta e intimidaron a residentes y comerciantes de la comuna 3 - crédito X
Hombres armados en motos presuntamente recorrieron sectores de Santa Marta e intimidaron a residentes y comerciantes de la comuna 3 - crédito X
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La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó este miércoles 23 de septiembre a sus ciudadanos evitar determinadas zonas de Santa Marta y los departamentos de Magdalena y La Guajira, ante los hechos de violencia y las alteraciones de movilidad reportadas en la región.

La advertencia contempla lugares donde se hayan presentado disturbios, bloqueos de carreteras, grandes concentraciones y operaciones de seguridad. La entidad también pidió mantenerse informado a través de fuentes oficiales y medios de comunicación locales ante posibles cambios en las condiciones de seguridad y movilidad.

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Estados Unidos alerta por afectaciones en Santa Marta

De acuerdo con el comunicado, las autoridades colombianas informaron sobre el anuncio de un bloqueo armado de transporte de 72 horas, acompañado de la paralización de actividades civiles y un toque de queda absoluto que, según la alerta, se extiende hasta el mediodía del viernes.

El Departamento de Estado señaló que, después de estos anuncios, se registraron quema de vehículos, intimidaciones a establecimientos comerciales, amenazas armadas y tiroteos, además de interrupciones en el transporte público, los negocios y la circulación en sectores de Santa Marta y sus alrededores.

La alerta también advierte que algunos desplazamientos en la capital del Magdalena y zonas cercanas pueden presentar retrasos, limitaciones o condiciones inseguras.

Ante este escenario, las autoridades colombianas aumentaron el despliegue militar y policial en la ciudad y a lo largo de las principales vías. También se establecieron restricciones temporales para motociclistas y fueron suspendidas las actividades escolares en las zonas afectadas como medida de precaución.

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El Departamento de Estado emitió una recomendación de seguridad para sus ciudadanos en Santa Marta, Magdalena y La Guajira. - crédito @TravelGov/X
El Departamento de Estado emitió una recomendación de seguridad para sus ciudadanos en Santa Marta, Magdalena y La Guajira. - crédito @TravelGov/X

Estas son las zonas incluidas en la recomendación

El aviso estadounidense comprende Santa Marta y sus alrededores, además de sectores de los departamentos de Magdalena y La Guajira.

Dentro de las áreas mencionadas se encuentra el corredor de la Troncal del Caribe, Ruta 90, a través de Palomino, así como los accesos al Parque Nacional Tayrona y la Zona Bananera.

El Departamento de Estado también informó sobre interrupciones aisladas en la Troncal del Caribe y recomendó a sus ciudadanos consultar las fuentes oficiales para conocer las actualizaciones sobre seguridad y los posibles cierres de carreteras.

La entidad precisó, además, que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar permanece abierto y en funcionamiento. La ruta entre Santa Marta y el aeropuerto, así como la carretera hacia Barranquilla, permanecen abiertas de acuerdo con el comunicado, aunque advirtió que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos evitar zonas con disturbios, bloqueos, concentraciones y operaciones de seguridad. - crédito Imagen ilustrativa Infobae
Estados Unidos pidió a sus ciudadanos evitar zonas con disturbios, bloqueos, concentraciones y operaciones de seguridad. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Recomendaciones para ciudadanos estadounidenses

Ante las condiciones reportadas en la región, el Departamento de Estado estableció varias recomendaciones dirigidas a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en las zonas mencionadas.

Medidas a tomar:

  • Evite las zonas donde se hayan reportado disturbios, bloqueos de carreteras, grandes concentraciones y operaciones de seguridad.
  • Si se encuentra con grupos numerosos o escucha disparos, refúgiese en el lugar inmediatamente.
  • No se enfrente a individuos o grupos armados.
  • Mantenga un alto nivel de vigilancia.
  • Siga las instrucciones de las autoridades locales.
  • Manténgase informado a través de los medios de comunicación locales sobre las últimas novedades en materia de seguridad y los cierres de carreteras.
Más de 500 militares llegaron a Santa Marta para reforzar la seguridad tras las amenazas del grupo criminal Los Pachenca - crédito Ejército Nacional
La Policía Nacional incrementó los patrullajes, controles y sobrevuelos de vigilancia en distintos sectores de Santa Marta. - crédito Ejército Nacional

Policía reforzó los operativos en Santa Marta

La Policía Nacional reforzó su presencia en Santa Marta mediante el despliegue de unidades en diferentes sectores de la ciudad y operaciones de vigilancia aérea.

El dispositivo está a cargo de la Policía Metropolitana de Santa Marta y del Departamento de Policía del Magdalena, que aumentaron los patrullajes, controles y presencia de uniformados en puntos definidos por las autoridades dentro de los planes especiales de seguridad.

Las operaciones son coordinadas por el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, quien asumió el liderazgo de las acciones desplegadas por la institución.

A las labores terrestres se sumó la Aviación Policial, cuyos helicópteros realizan sobrevuelos de vigilancia y control sobre diferentes zonas de la capital del Magdalena. Las unidades desplegadas mantienen presencia en calles, corredores de movilidad y sectores priorizados.

La Policía señaló que la estrategia combina la información obtenida desde el aire con las operaciones desarrolladas en tierra, como parte del refuerzo dispuesto por la Fuerza Pública en los lugares donde se han presentado afectaciones a la seguridad.

La Policía Nacional permanece presente en Santa Marta, acompañando a las comunidades y trabajando de manera permanente para brindar tranquilidad y fortalecer la seguridad de los samarios”, informó la institución.

La Policía agregó que continuará con los planes especiales y los sobrevuelos de vigilancia mientras se desarrolla el dispositivo.

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