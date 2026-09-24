Colombia

Presidente de Colpensiones tendrá segundo ‘round’ en el Senado tras polémica por falta de preparación en debate por el presupuesto: fue citado nuevamente

La sesión fue fijada para el 30 de septiembre de 2026 y buscará que Carlos René Montoya amplíe la información sobre los recursos de la entidad, tras los reparos a su primera exposición ante el Senado

- crédito @colpensiones/Instagram
Carlos René Montoya debe sustentar el informe presupuestal de Colpensiones para la vigencia fiscal de 2027 ante la Comisión Séptima del Senado - crédito @colpensiones/Instagram
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El recién nombrado presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya, deberá regresar a la Comisión Séptima del Senado para sustentar el presupuesto de la entidad correspondiente a la vigencia fiscal de 2027.

La nueva citación está programada para el miércoles 30 de septiembre de 2026 a las 9:00 a. m., en el recinto de sesiones de la comisión, situado en el tercer piso del Edificio Nuevo del Congreso.

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La convocatoria ocurrió un día después de la primera intervención de Montoya ante los congresistas, realizada el 23 de septiembre. Durante esa sesión, recibió cuestionamientos por los datos expuestos sobre las cuentas de Colpensiones y la operación del sistema pensional.

La Comisión Séptima del Senado volvió a convocar al presidente de Colpensiones para que presente el informe presupuestal de 2027 luego de las críticas a su exposición anterior. La sesión buscará ampliar la información sobre los recursos de la entidad y permitirá a los integrantes de la célula legislativa conocer las respuestas al cuestionario que ya había sido notificado desde la citación anterior.

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La sesión parlamentaria sobre el presupuesto pensional se llevará a cabo el 30 de septiembre de 2026 en el Edificio Nuevo del Congreso - crédito Senado
La sesión parlamentaria sobre el presupuesto pensional se llevará a cabo el 30 de septiembre de 2026 en el Edificio Nuevo del Congreso - crédito Senado

La comunicación formal lleva la firma de Alfredo José Moisés López, secretario general de la Comisión Séptima, y fue emitida el 24 de septiembre.

El oficio no se limita a Colpensiones. También está dirigido a las superintendentes que deberán sustentar los informes presupuestales de los organismos bajo su cargo. La Presidencia de la Comisión Séptima definirá el orden en que intervendrán los funcionarios citados durante la jornada. El texto no precisa en qué momento participará Montoya.

Apenas un día atrás, la advertencia de un faltante de 4,95 billones de pesos para pensiones quedó bajo cuestionamiento durante la primera intervención de Carlos René Montoya como presidente de Colpensiones ante la Comisión Séptima del Senado.

El funcionario había llegado al cargo apenas dos días antes de asistir al debate de control político, convocado para responder inquietudes sobre el presupuesto de la entidad y las alertas por los recursos necesarios para el pago de las mesadas.

La congresista del Pacto Histórico, Ana Erazo afirmó que el directivo llegó al debate sobre las cuentas de la administradora pública sin los elementos necesarios para responder ante el Congreso en la sesión - crédito @EsmeHernandezSi/@UltimaHoraCR/X

La discusión expuso que el presidente de Colpensiones no logró precisar si la cifra mencionada correspondía al pasivo pensional de 2026 o a los fondos que se requieren para la siguiente vigencia. Los senadores pidieron una explicación técnica que diferencie las necesidades presupuestales de cada año y permita establecer el alcance real del faltante.

Desde el comienzo de su intervención, Montoya aclaró que su llegada a la entidad era reciente. “Es mi segundo día de trabajo, por cierto, me tiraron a los toros”, dijo ante los integrantes de la comisión.

El nuevo presidente de Colpensiones añadió que había elaborado su tesis de grado sobre la Ley 100 y sostuvo que asumir ese cargo era como “Navidad”. Acto seguido, expresó: “El sistema de prima media, me imagino que está en un momento muy importante”.

Sus afirmaciones provocaron reparos entre varios congresistas, que consideraron que el funcionario no exhibió el conocimiento esperado sobre el sistema pensional colombiano ni sobre las cuentas de la entidad que ahora dirige.

Carlos René Montoya enfrentó cuestionamientos durante la presentación del presupuesto de Colpensiones ante la Comisión Séptima del Congreso - crédito Canal del Congreso
Carlos René Montoya enfrentó cuestionamientos durante la presentación del presupuesto de Colpensiones ante la Comisión Séptima del Congreso - crédito Canal del Congreso

Montoya había estado vinculado a asuntos de derechos sociales durante su trayectoria en Cerro Matoso, la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General de la República. Pese a esos antecedentes, su exposición dejó la impresión de que todavía no tenía una visión consolidada de la operación de Colpensiones.

El funcionario explicó que el equipo apenas empezaba a comprender la administración de la entidad y, por esa razón, señaló que no se atrevía a realizar una presentación profunda sobre sus asuntos financieros y operativos.

Al terminar la presentación, las dudas se concentraron en el destino y el período de los recursos mencionados por el funcionario. La senadora Claudia Margarita Zuleta, del Centro Democrático, manifestó que encontró cifras contradictorias en los datos presentados por Colpensiones.

La senadora Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico, también advirtió un desfase en las cuentas expuestas durante la sesión. Las inquietudes no encontraron una aclaración inmediata por parte del presidente de la entidad.

Frente a las preguntas, Montoya intentó entregar la palabra a una funcionaria de Colpensiones para que respondiera ante la comisión. El intento generó nuevos cuestionamientos entre los asistentes al debate.

La senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, defendió al funcionario y propuso continuar con las intervenciones de las demás entidades citadas. También pidió que la comparecencia del presidente de Colpensiones se aplazara para otra fecha.

El senador Orlando Miguel de la Hoz, del Pacto Histórico, rechazó esa posibilidad y cuestionó que el funcionario trasladara las respuestas a una asesora. “Senadora Norma, hemos sido solidarios que tenga dos días en el cargo, pero eso no significa que no llegue con toda la preparación que merece el tema y deposite en una asesora lo que tiene que hacer. Si usted esta en ese cargo, es porque tiene la idoneidad”, afirmó.

El senador Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, sostuvo que el episodio no debía interpretarse como un señalamiento personal. El congresista recordó que el Gobierno había defendido la designación de perfiles técnicos para dirigir las entidades públicas.

“No es un tema personal, es exigir lo que se prometió”, dijo Sánchez. Además, solicitó que en una próxima exposición Colpensiones presente una separación precisa de los datos correspondientes a 2026 y 2027.

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