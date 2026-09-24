Los caninos Tony, Paris y Azab detectaron una caja con de 14 kilogramos de marihuana enviados desde Cali hacia Bogotá

Un agente uniformado y un perro adiestrado realizan labores de inspección en un depósito. El animal olfatea diversos bultos embalados con plástico negro. Posteriormente, el agente inspecciona y abre cajas de cartón que contienen paquetes envueltos en plástico negro - crédito Mebog

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Los caninos Tony, Paris y Azab detectaron una encomienda que contenía más de 14 kilogramos de marihuana cerca del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

La incautación estuvo a cargo de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, durante controles efectuados en bodegas de mensajería terrestre de la zona.

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El hallazgo ocurrió cuando los tres perros especializados marcaron una caja de cartón que despertó sospechas durante la inspección de los envíos.

La encomienda llevaba varios paquetes con una sustancia vegetal que, de acuerdo con sus características, correspondía a marihuana. Los uniformados revisaron el contenido tras la alerta emitida por los caninos.

La operación evitó que el cargamento llegara a Bogotá para una presunta distribución local. La droga había salido de Cali y, según las indagaciones iniciales, sus responsables planeaban dosificarla antes de comercializarla en la ciudad.

Los caninos especializados Tony, Paris y Azab detectaron la caja de cartón sospechosa en la inspección - crédito Mebog

Así como lo explicó la capitán Andrea Aguirre, jefe seccional de Carabineros y Protección Ambiental MEBOG: “La Policía Nacional, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en Bogotá, continúa cerrándole el paso al tráfico de estupefacientes mediante controles en empresas de mensajería terrestre. Durante un procedimiento de registro y control en una bodega, los caninos especializados en la detección de sustancias narcóticas dieron señal positiva sobre una caja de envío”.

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El envío fue detectado en una zona de bodegas dedicada al manejo de encomiendas por vía terrestre, ubicada en inmediaciones de la principal terminal aérea de la capital.

La modalidad investigada consiste en utilizar servicios de mensajería para trasladar estupefacientes entre ciudades y reducir la exposición directa de quienes organizan el transporte.

La oficial agregó: “De inmediato, los uniformados realizaron la verificación, encontrando en su interior varios paquetes de color negro que contenía una sustancia vegetal con características físicas y olor similares a la marihuana. En el envío venía procedente de Cali, Valle del Cauca, y tenía como destino Bogotá”.

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La Policía Nacional incautó más de 14 kilogramos de marihuana que provenían de la ciudad de Cali - crédito Mebog

Los perros Tony, Paris y Azab participaron en la verificación de los paquetes que permanecían en las bodegas. Su reacción positiva orientó la revisión de la caja donde estaba oculta la sustancia.

La intervención formó parte de los controles que adelanta la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en puntos utilizados para el transporte de mercancías.

Los datos preliminares apuntan a que el paquete tenía como destino final Bogotá. Las autoridades presumen que la sustancia sería dividida en cantidades menores para abastecer el mercado local. La Policía no informó sobre personas capturadas ni precisó quién figuraba como remitente o destinatario de la encomienda.

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La capitán Aguirre destacó: " Gracias a la acción de nuestros uniformados, al trabajo especializado de los caninos, se logra la incautación de 14.650 gramos de marihuana, evitando que esta sustancia llegara a las calles de la capital".

La Policía Nacional indicó que mantendrá acciones contra los grupos delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. La institución también pidió a la comunidad reportar hechos delictivos mediante la línea de emergencia 123 o en el Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano.

La oficial destacó que “en lo corrido del año, la Seccional de Carabineros ha incautado ciento 28.286 gramos de estupefacientes. La Policía Nacional mantendrá los controles y seguirá trabajando para impedir que las redes del narcotráfico utilicen las empresas de mensajería como ruta para distribuir sustancias ilícitas”.

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