Colombia

El “abogado degenerado” explicó dónde está la trampa de los políticos que donan sus salarios: “Hermanitas de la caridad”

“Si usted me ve algún día siendo congresista, lo de donar el salario es pura mierda”, afirmó el jurista y creador de contenido Nicolás Calderón

créditos Colprensa | @abogadodegenerado/IG
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El abogado y creador de contenido Nicolás Calderón, conocido en redes sociales como el “Abogado degenerado”, cuestionó los anuncios de políticos que aseguran donar una parte o la totalidad de sus salarios.

En un video difundido en su perfil de Instagram, el jurista sostuvo que detrás de esas decisiones pueden existir beneficios tributarios y vínculos con fundaciones cercanas a los donantes, por lo que afirmó que no los considera actos de caridad.

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Calderón planteó que las donaciones de funcionarios deben analizarse más allá de su presentación pública.

“¿Será que son hermanitos de la caridad? (...) Claro que no”, expresó al inicio de su intervención, en la que también aludió a los altos costos de las campañas electorales como una de las razones para desconfiar de quienes anuncian que renuncian a sus ingresos.

El creador de contenido sostuvo que una campaña política puede requerir entre $3.000 millones y $4.000 millones. A partir de esa estimación, cuestionó que un funcionario que invirtió recursos para llegar a un cargo de elección popular decida entregar su salario sin que exista alguna contraprestación.

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“La única razón por la que usted va a regalar esa plata es porque nunca se regaló”, afirmó Calderón.

Sus comentarios no estuvieron dirigidos contra un político en particular ni incluyeron pruebas sobre casos concretos de donaciones irregulares.

Nicolás Calderón señaló los motivos por los que desconfía de esta acción por parte de funcionarios en el Congreso de la República - crédito @abogadodegenerado/IG

Calderón relacionó las donaciones con posibles beneficios tributarios

Uno de los argumentos centrales del abogado se refiere al tratamiento tributario de las donaciones.

“Cuando usted hace esa donación, el 25% se lo puede reducir de su impuesto de renta”, afirmó el creador de contenido.

La legislación colombiana contempla un descuento tributario para donaciones realizadas a entidades sin ánimo de lucro que estén calificadas en el Régimen Tributario Especial.

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el beneficio corresponde al 25% del valor donado, siempre que la entidad receptora cumpla los requisitos legales y tenga la calificación vigente dentro de ese régimen.

El descuento se aplica, explicó el abogado, en la declaración de renta del año gravable en que se realizó el aporte y está sujeto a límites establecidos en la normativa tributaria.

El planteamiento de Calderón se concentra en que ese incentivo fiscal puede reducir el costo efectivo de la donación para el aportante. Sin embargo, la posibilidad de descontar el 25% no significa que la totalidad del dinero entregado deje de representar un desembolso para quien realiza la donación.

El abogado planteó dudas sobre la relación entre políticos y fundaciones

El segundo punto expuesto por Calderón se refiere al destino de los recursos. En su video, señaló que la fundación receptora podría estar vinculada al propio donante o a personas de su entorno familiar.

“La fundación puede ser suya perfectamente o de un familiar suyo”, expuso el “abogado degenerado”.

Por lo anterior, el jurista sugirió que, en esos casos, los recursos provenientes de un salario donado pueden mantenerse bajo la administración de personas cercanas al político.

Las entidades sin ánimo de lucro pueden recibir donaciones, pero existen reglas específicas sobre su funcionamiento, sus fines y el tratamiento de sus excedentes.

Asimismo, la Dian establece que las organizaciones que pertenezcan al Régimen Tributario Especial deben desarrollar actividades de interés general y no pueden distribuir sus aportes o excedentes, de forma directa o indirecta, entre fundadores, administradores o terceros vinculados.

Calderón también afirmó que los pagos de salarios dentro de una fundación pueden entenderse como una reinversión y quedar excluidos del impuesto de renta. Las entidades calificadas en el Régimen Tributario Especial pueden acceder a un tratamiento sobre sus excedentes si los destinan a su objeto social, señaló Calderón, pero los pagos laborales deben corresponder a servicios reales, estar debidamente soportados y cumplir las obligaciones tributarias y laborales aplicables.

“Si usted me ve algún día siendo congresista, lo de donar el salario es pura mierda”, expresó Calderón al cerrar el video, y abrió el debate entre los usuarios y seguidores en su perfil.

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