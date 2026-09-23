Colombia

Un hombre fue capturado en Santa Marta tras herir con machete a su hermana porque no le pagó una deuda de 40.000 pesos

El reporte de las autoridades indicó que la víctima requirió atención especializada tras sufrir una herida grave en una de sus manos

Primer plano de la mano de un hombre empuñando un machete con mango de madera, la hoja presenta marcas de uso.
La Policía detuvo a Gabriel Antonio Payares Bolívar, señalado de atacar a Juana María Payares Bolívar durante una discusión en el barrio El Oasis - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Una discusión familiar por una deuda derivó en una agresión con machete contra una mujer en el barrio El Oasis, en Santa Marta.

El hecho ocurrió el 20 de ,ACseptiembre de 2026 en el interior de una vivienda. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la disputa comenzó por los 40.000 pesos que Juana María Payares Bolívar presuntamente le debía a su hermano, identificado como Gabriel Antonio Payares Bolívar

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En medio de la discusión, el hombre, iracundo, habría tomado un machete para lesionar a su hermana en una de sus manos. La gravedad de la herida obligó a trasladarla a dos centros asistenciales.

La víctima recibió ayuda de otra hermana y de su cuñado, que la llevaron primero al puesto de salud de Bastidas, cerca a la vivienda. Más tarde, fue remitida a la Clínica Bahía para recibir atención médica especializada.

Primer plano de manos envejecidas sobre una mesa de madera. Una mano sostiene billetes colombianos de 50 mil pesos, y la otra, una pila de papeles en blanco.
La deuda entre hermanos era menor a los 50 mil pesos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Policía lo capturó y el caso quedó en manos de la Fiscalía

Uniformados de la Estación Bastidas acudieron al lugar tras conocer lo sucedido y capturaron al hombre en flagrancia. Según la información conocida, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía.

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El proceso fue registrado de manera inicial como lesiones personales agravadas por circunstancias, una conducta contemplada en el artículo 119 del Código Penal colombiano.

La Fiscalía deberá establecer las circunstancias de la agresión y definir la responsabilidad penal del capturado.

De hecho, de manera paralela, la Policía del Magdalena informó la captura de 10 personas por presuntos hechos de violencia intrafamiliar en los municipios de Plato, Pivijay, Fundación, El Banco y Santa Ana.

De acuerdo con las autoridades, los procedimientos estuvieron relacionados con agresiones físicas, amenazas y otros casos que afectaron a integrantes de núcleos familiares. En Plato se registraron tres capturas; en Fundación, dos; en El Banco, tres; y en Pivijay y Santa Ana, una en cada municipio.

En Fundación y Santa Ana, dos de los detenidos fueron sorprendidos cuando agredían a sus parejas. En El Banco, un hombre fue capturado en el barrio Media Luna cuando, según la Policía, intentaba ingresar a una vivienda para atacar a una mujer.

El departamento de Magdalena es uno de los que más tiene reportes de casos de violencia intrafamiliar, según la información de la Policía departamental - crédito Visuales IA
El departamento de Magdalena es uno de los que más tiene reportes de casos de violencia intrafamiliar, según la información de la Policía departamental - crédito Visuales IA

El comandante del Departamento de Policía Magdalena, coronel Alexander Martín Eljadue, se pronunció sopbre estos hechos y comentó quie “en el Magdalena estamos actuando de manera firme frente a la violencia intrafamiliar. Cada caso que conocemos activa nuestra capacidad de respuesta para proteger a las víctimas y poner a disposición de las autoridades a quienes presuntamente cometen estas agresiones”.

Habitante de calle fue atacado con cuchillo mientras dormía en un parque de Santa Marta

Un hombre en condición de calle resultó herido tras ser atacado con un cuchillo mientras dormía en el Parque Sesquicentenario, en inmediaciones del Mercado Público de Santa Marta.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 18 de septiembr de 2026, cuando la víctima, cuya identidad no había sido establecida, descansaba sobre un colchón cuando otro habitante de calle la habría sorprendido y agredido por causas que son materia de investigación.

De acuerdo con la información reportada por las autoridades, el atacante escapó después de la agresión y las autoridades iniciaron su búsqueda.

Los uniformados están desplegados por toda la ciudad - crédito @Ejercito_Div1 / X
El habitante de calle descansaba sobre un colchón en una zona pública de la ciudad - crédito @Ejercito_Div1 / X

Uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta acudieron al lugar tras las alertas de transeíntes que se percataron del hombre herido, auxiliaron al hombre y lo trasladaron en una patrulla a un centro asistencial de la ciudad.

El afectado ingresó a urgencias con una herida en el cuello, producto del ataque con arma blanca. Personal médico le practicó suturas y quedó bajo atención.

La Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación adelantan las indagaciones para identificar al presunto agresor y determinar qué motivó el ataque.

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Juana María Payares BolívarGabriel Antonio Payares BolívarMacheteIntoleranciaDeudaColombia-Noticias

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