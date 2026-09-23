Jerome Sanabria le echó la culpa a Gustavo Petro por déficit de $5 billones en Colpensiones: “Desfinanciado”

La joven del equipo de empalme de De la Espriella cuestionó culpar a los fondos privados - crédito @SoyJerome__/X

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Jerome Sanabria, joven de 20 años que participó en el empalme del equipo de Abelardo de la Espriella, afirmó que el faltante de recursos para pagar las pensiones de Colpensiones responde a una desfinanciación presupuestal y no a la falta de giros desde los fondos privados.

Su intervención se difundió en un video publicado en X, en medio del debate sobre los recursos requeridos para cubrir las mesadas de final de año.

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La discusión surgió después de que el Ministerio de Trabajo alertara sobre una necesidad cercana a $5 billones para garantizar los pagos de noviembre, diciembre y la mesada adicional de los jubilados de Colpensiones. La Contraloría General de la República calculó un faltante superior a $ 4,2 billones para cumplir las obligaciones pensionales de 2026.

Sanabria sostuvo que la diferencia entre ambas proyecciones no altera el origen del problema. “Hoy, en efecto, faltan cinco billones de pesos para las pensiones”, señaló, antes de asociar esa brecha con las previsiones utilizadas para elaborar el Presupuesto General de la Nación.

Jerome Sanabria afirmó que el alza del salario mínimo agravó las cuentas de Colpensiones - crédito @SoyJerome__/X

La Contraloría vinculó la brecha con el aumento del salario mínimo

Según explicó la joven, el presupuesto para 2026 se elaboró sobre una estimación de incremento salarial cercana al 7%. Sin embargo, el salario mínimo tuvo un alza del 23%, lo que elevó el costo de las mesadas, en especial aquellas equivalentes al mínimo legal.

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La Contraloría General de la República informó que los fondos administrados por Colpensiones tenían programados gastos por $75,58 billones en 2026. De ese monto, $ 72,80 billones correspondían al pago de pensiones y jubilaciones. El organismo indicó que el cálculo inicial se apoyó en una proyección de aumento salarial de alrededor de 7,5%.

El ente de control señaló que el incremento efectivo del 23% produjo una desviación frente a los supuestos con los que se estructuró el presupuesto. La Nación había previsto aportes por $33,7 billones, cifra que, de acuerdo con el análisis oficial, ya habría sido ejecutada.

Sanabria citó ese diagnóstico para cuestionar la tesis de que el faltante se debe a los recursos de afiliados que se trasladaron de administradoras privadas al régimen público. “No busquen echarle la culpa a los fondos privados”, afirmó.

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Jerome Sanabria citó la reforma pensional para rechazar el traslado inmediato de recursos privados - crédito @SoyJerome__/X

El debate por los traslados de afiliados a Colpensiones

El argumento de la joven se concentró en la oportunidad de traslado incluida en la reforma pensional. Esa disposición permitió que algunos afiliados que no podían cambiar de régimen por las reglas ordinarias solicitaran el paso desde fondos privados hacia Colpensiones.

Sanabria indicó que cerca de 120 mil personas hicieron uso de esa ventana. A su juicio, los ahorros de quienes realizaron el traslado, pero aún no cumplen los requisitos para obtener una pensión, deben continuar bajo administración de los fondos privados.

Para respaldar esa postura, mencionó el artículo 76 de la reforma pensional, que regula la oportunidad de traslado. Según su interpretación, el dinero acumulado en las cuentas individuales permanece en las administradoras privadas hasta que cada afiliado consolide su derecho pensional.

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La exintegrante del equipo de empalme afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro había planteado el traslado de cerca de $25 billones antes de mayo. De ese total, sostuvo que alrededor de $20 billones correspondían a personas trasladadas a Colpensiones que todavía no se pensionaron.

“Su plata debe seguir administrada en los fondos de pensiones”, dijo Sanabria al referirse a ese grupo de afiliados.

El debate por $ 5 billones para pensiones suma críticas a la gestión presupuestal de Petro - crédito captura de pantalla Canal REDMÁSTV / YouTube

Sanabria citó un decreto de 2024 y decisiones judiciales

En el video, la joven también aludió al Decreto 1225 de 2024, expedido durante la administración de Petro. De acuerdo con su explicación, la norma establece que los saldos de afiliados trasladados que ya reciben una pensión deben mantenerse en las cuentas individuales mientras no entre en funcionamiento el fondo de ahorro del pilar contributivo administrado por el Banco de la República.

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Sanabria sostuvo que esa disposición impide trasladar esos recursos de manera inmediata a Colpensiones. Además, vinculó la controversia con decisiones del Consejo de Estado, que suspendió una solicitud relacionada con recursos depositados en fondos privados tras los cambios de régimen.

“Dicen que las AFP son las culpables de que hoy le falten $5 billones a Colpensiones: No nos cuentan que Petro presentó un presupuesto desfinanciado, y que en 2024 firmó un Decreto que autoriza que los saldos de traslados se queden en las AFP. Si hay un “culpable” es él", finalizó.