Hijo de Yamid Amat pidió mantener la esperanza luego del ingreso de su padre a una UCI: “Su pronóstico es reservado”

El periodista Yamid Amat Ruiz permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá - crédito Colprensa

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El periodista Yamid Amat Ruiz, de 84 años, permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde recibe manejo integral y multidisciplinario desde la noche del lunes 21 de septiembre.

Su pronóstico es reservado y las nuevas comunicaciones dependerán de la evolución clínica y de la autorización expresa de su familia, informó la institución médica.

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La hospitalización fue confirmada el martes 22 de septiembre mediante el primer parte oficial solicitado por los allegados del comunicador. El centro asistencial no divulgó la causa de su ingreso ni los procedimientos médicos aplicados.

Por este motivo, el hijo del periodista, Yamid Amat Serna, agradeció las muestras de afecto recibidas desde que se conoció la condición de su padre. En una publicación en X, afirmó: “Gracias infinitas por todos los mensajes de apoyo, cariño y solidaridad a mi padre”.

El primer parte médico de la institución asistencial se difundió a petición de los allegados del comunicador, según lo publicado por el hijo de Yamid Amat - crédito @yamidamats/X

Amat Serna sostuvo que los mensajes “llegan a su corazón y al nuestro, su familia, con inmensa ilusión y esperanza, mientras él recibe atención y cuidado intensivo en la Fundación Santa Fe”. El pronunciamiento fue firmado en nombre de la familia.

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El también periodista pidió que continúen los buenos deseos para su padre: “Su compañía y buenos deseos son bendiciones inmensas”. La familia no ofreció detalles adicionales sobre el diagnóstico.

La Fundación Santa Fe de Bogotá precisó que el paciente requiere atención de un equipo especializado. También indicó que los futuros comunicados sobre su condición física serán emitidos de acuerdo con su evolución y con el aval de los familiares.

Canal 1 había informado que Amat ingresó al hospital acompañado por su esposa y su hijo. El canal vinculó la hospitalización con una enfermedad pulmonar inflamatoria que el periodista padecería desde hace algunos años.

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Sin embargo, ni la Fundación Santa Fe de Bogotá ni la familia confirmaron que el ingreso a cuidados intensivos esté relacionado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como Epoc. La información oficial se limita a su permanencia en la UCI, el estado crítico y el pronóstico reservado.

Más de cinco décadas en radio, televisión y prensa

José Yamid Amat Ruiz cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas en los medios de comunicación colombianos - crédito @yamidamat/Instagram

Nació en Tunja el 2 de diciembre de 1941. Su recorrido por prensa, radio y televisión estuvo marcado por una forma de buscar la noticia basada en la rapidez, el contacto con las fuentes y preguntas breves dirigidas al protagonista de cada hecho.

La carrera de José Yamid Amat Ruiz abarca más de cinco décadas en los medios colombianos. Fue director de Caracol Radio y Noticias Caracol, fundó el noticiero CM& y la emisora Radionet y trabajó por muchos años en radio, televisión, agencias y prensa escrita.

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Su recorrido incluyó Emisora Monserrate, Noticiero TV Sucesos de RCN Radio, la Agencia EFE, el periódico El Espacio, Noticias Caracol, Caracol Radio y CM&. También fue escritor en el periódico El Tiempo.

CM&, espacio emitido por Canal 1, fue dirigido durante décadas por Amat y se consolidó en la cobertura de la actualidad política y social de Colombia. El periodista se retiró del noticiero en noviembre de 2024, cuando finalizaron sus emisiones.

Durante su trayectoria, formó a generaciones de comunicadores que luego ocuparon puestos en distintos medios del país. Desde la difusión del parte médico, colegas, figuras públicas y oyentes expresaron solidaridad con la familia Amat.

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La radio informativa con protagonistas en directo

Yamid Amat fundó el noticiero CM& en 1992, un espacio informativo que permaneció al aire durante casi 33 años - crédito Colprensa

La radio fue uno de los ámbitos en el que Amat dejó una huella más visible. Al frente de los servicios informativos de Caracol Radio, impulsó 6 AM–9 AM, un programa que cambió las mañanas informativas del país.

Hasta entonces, la radio de noticias seguía estructuras más rígidas. El espacio incorporó entrevistas, análisis, corresponsales, protagonistas de los acontecimientos y una mesa periodística preparada para reaccionar en directo ante hechos ocurridos en Colombia o en cualquier parte del mundo.

La cadena identificó ese programa como el inicio de una nueva etapa en su programación informativa. La premisa era salir a buscar la noticia mientras sucedía, en lugar de esperar a que llegara al estudio.

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Su estilo se consolidó en las entrevistas. Amat formulaba preguntas cortas, escuchaba las respuestas y volvía sobre los puntos que consideraba contradictorios o incompletos.

Ese método convirtió a Pregunta Yamid en uno de los espacios de entrevistas políticas más reconocibles de la televisión colombiana. Su nombre quedó asociado a una manera de interrogar a figuras públicas sin discursos extensos ni preguntas de rodeo.

El noticiero CM& combinó la información política con secciones de noticias breves conocidas como las 1, 2 y 3 - crédito @yamidamat/Instagram

Amat también creó medios. En 1992 fundó y dirigió CM&, cuya primera emisión se realizó el 2 de enero de ese año y que permaneció en pantalla hasta el 14 de noviembre de 2024, durante casi 33 años.

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El noticiero combinó información política y asuntos de actualidad con secciones de tono más ligero. Entre sus formatos estuvieron las 1, 2 y 3, una sucesión de noticias breves, además de secretos políticos y entrevistas de corta duración.

La búsqueda de nuevas formas de presentar la información volvió a aparecer en Radionet, concebida como una cadena de noticias permanente, con información durante las 24 horas. Esa apuesta surgió antes de que internet transformara el funcionamiento de las redacciones y los hábitos de las audiencias.

En 1987 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a la Vida y Obra de un Periodista. El reconocimiento llegó cuando todavía le quedaban varias décadas de actividad profesional.

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Decenas de periodistas que luego ocuparon posiciones relevantes en la radio y la televisión colombianas pasaron por sus redacciones. Quienes trabajaron con él lo describieron como un director exigente, disciplinado y atento a la precisión, capaz de modificar una emisión hasta segundos antes de salir al aire.

Su enseñanza se sostuvo en una práctica constante: preguntar cuando otros callan, insistir cuando una respuesta no responde y confrontar al entrevistado incluso cuando tiene más poder que quien sostiene el micrófono.

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