Colombia

Habitantes de calle estarían lanzando perros desde un puente peatonal en el sur de Bogotá: alcalde de Kennedy confirmó denuncias

El alcalde encargado de la localidad de Kennedy indicó que la nueva infraestructura buscará atender los reportes de la ciudadanía y brindar asistencia tanto a animales de compañía como a perros y gatos que viven en las calles

Una ilustración en acuarela sitúa unas patas de perro recostadas en primer plano junto a la estructura de un puente vehicular - crédito
Una ilustración en acuarela sitúa unas patas de perro recostadas en primer plano junto a la estructura de un puente vehicular - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Alcaldía Local de Kennedy anunció medidas frente al maltrato animal tras las denuncias por un perro arrojado desde un puente vehicular.

Los videos difundidos en redes sociales mostraron a un perro que fue lanzado desde el puente de la avenida Primero de Mayo con Boyacá. Una persona que pasaba por el lugar lo auxilió y quedó a cargo de sus cuidados.

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Durante una entrevista con Noticias RCN, el alcalde local Javier Prieto afirmó: “La localidad de Kennedy va a invertir más de $ 1.500 millones en la adquisición de una unidad móvil de protección y bienestar animal, además de la puesta en marcha de la primera casa de protección animal de la localidad”.

Prieto se refirió al registro recibido por la administración local y señaló: “Específicamente sobre este caso y sobre otros similares, han llegado dos denuncias”. El funcionario agregó que las averiguaciones se realizan junto con el Instituto de Protección y Bienestar Animal y la Policía Nacional porque “el maltrato animal es un delito”.

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La Fiscalía General de la Nación ahora investiga los hechos para identificar al presunto responsable del abuso a los perros en Bogotá - crédito @AnimalesBOG / X
La Fiscalía General de la Nación ahora investiga los hechos para identificar al presunto responsable del abuso a los perros en Bogotá - crédito @AnimalesBOG / X

El alcalde encargado indicó que la nueva infraestructura buscará atender los reportes de la ciudadanía y brindar asistencia tanto a animales de compañía como a perros y gatos que viven en las calles de Kennedy.

Esteban Arenas, residente de la localidad, pidió que los casos sean llevados ante las autoridades. “Los animales tienen derechos y merecen ser también respetados”, sostuvo.

Alerta por presunto envenenamiento de mascotas en parques del norte de Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) anunció que acompañará las denuncias por el presunto envenenamiento de mascotas en Colina Campestre, al norte de Bogotá. Los reportes de residentes incluyen la muerte de cuatro perros y dos gatos.

El caso se concentra en parques próximos a la carrera 54 con calle 135, aunque habitantes de otros sectores de Suba y Usaquén también alertaron sobre episodios similares. Las autoridades aún no han identificado a posibles responsables ni han precisado qué sustancia habría causado las intoxicaciones.

Vecinos reportaron cuatro perros y dos gatos fallecidos tras posibles intoxicaciones en parques del norte de Bogotá, mientras la entidad distrital anunció apoyo jurídico a los propietarios afectados - crédito prensa Idpyba

El Idpyba contactará a los propietarios de los animales afectados para respaldar las acciones legales por el presunto maltrato animal. Los vecinos temen que hubiera alimentos contaminados en las zonas verdes y reclaman que se recolecten pruebas antes de que la lluvia, el tránsito peatonal o las tareas de limpieza borren posibles rastros.

“Estamos contactando a aquellas personas que han sido afectadas con la finalidad de acompañar estas denuncias para que estos graves hechos no queden impunes”, afirmó la jefe de la Oficina Jurídica del Idpyba, Yuly Patricia Castro Beltrán.

La funcionaria indicó que el Centro de Atención Jurídica para la Protección y Bienestar Animal ya inició las comunicaciones con los dueños de las mascotas. El objetivo es facilitar el avance de las denuncias vinculadas con los hechos reportados en el norte de la ciudad.

Dos perros murieron y cuatro están en estado crítico, bajo atención veterinaria especializada del Idpyba, tras el presunto incidente de maltrato animal en Bogotá - crédito composición fotográfica Infobae
Dos perros murieron y cuatro están en estado crítico, bajo atención veterinaria especializada del Idpyba, tras el presunto incidente de maltrato animal en Bogotá - crédito composición fotográfica Infobae

El edil de Usaquén Andrés Ardila respaldó el reclamo de los residentes y presentó una solicitud ante el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal de la Fiscalía General de la Nación. El pedido busca establecer si existió una agresión intencional y quiénes podrían estar involucrados.

Ardila explicó a CityTv que solicitó el envío de un perito al área de la calle 135 con carrera 54. La inspección pretende obtener muestras que puedan servir como prueba dentro de la investigación.

La petición también contempla recopilar grabaciones de cámaras de seguridad de viviendas y comercios cercanos. Además, propone incorporar los exámenes toxicológicos practicados por clínicas veterinarias.

El documento plantea reforzar la vigilancia policial en los sectores de Suba y Usaquén donde surgieron las alertas. El expediente, según expuso el funcionario al medio de comunicación, contiene informes médicos veterinarios, fotografías y testimonios de residentes.

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