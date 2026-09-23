Exoficial de la Armada Nacional habría disparado contra la ventana del piso 26 de la Procuraduría: autoridades allanaron su apartamento y esto fue lo que encontraron

Allanan apartamento de exoficial de la Armada Nacional, señalado de realizar el disparo que impactó una ventana del piso 26 de la Procuraduría - créditos Álvaro Tavera / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa

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Las autoridades allanaron el apartamento de un teniente retirado de la Armada Nacional el viernes 18 de septiembre de 2026, a 170 metros de la sede de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, para establecer si estuvo relacionado con el disparo que impactó una ventana del piso 26 del organismo.

El abogado Sergio Clavijo, defensor del exoficial, afirmó que su cliente acudió de manera voluntaria al interrogatorio y sostuvo que los hechos no constituyen atentados. También aseguró que el investigado responderá a los llamados de la justicia y ejercerá su derecho a la defensa.

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“Nuestra oficina reconoce que la investigación de posibles atentados contra funcionarios que administran justicia debe adelantarse con total rigurosidad y celeridad. Pero desde este momento se les indica a las autoridades y medios de información que los hechos no son constitutivos de presuntos atentados, las explicaciones respectivas serán presentadas al interior del proceso y con respeto por la reserva sumarial”, expuso en un comunicado al que accedió El Tiempo.

El teniente, que estuvo activo hasta 2024, no tiene un arma de dotación vigente ni permisos registrados para porte o tenencia - crédito Armada Nacional

A la par, Clavijo mencionó que “mi defendido, desde ya deja claro que acudirá a todos los llamados que realice la justicia, participará activamente en las diligencias y ejercerá su derecho constitucional a la defensa para desvirtuar las tesis de posibles atentados”.

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Según testigos citados por fuentes judiciales, desde el inmueble, que tiene vista hacia la Procuraduría, habría sido efectuado el disparo ocurrido entre el 27 y el 31 de agosto de 2026. El proyectil atravesó el ventanal y terminó en uno de los escritorios de los despachos, lo que generó preocupación entre funcionarios de la entidad y de la Corte Suprema de Justicia, informó el diario.

Durante el allanamiento fueron incautados elementos que el señalado utilizaba cuando pertenecía a la Armada Nacional y su teléfono celular. El lunes 21 de septiembre de 2026, la fiscal 66 de Seguridad Pública le preguntó por sus actividades durante los días en que se habría registrado el hecho.

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El exoficial, que permaneció 14 años en la institución encargada de proteger la soberanía y estuvo activo hasta 2024, no tiene un arma de dotación vigente ni permisos registrados para porte o tenencia. De manera preliminar, tampoco admitió haber accionado un arma de fuego.

Las primeras versiones relacionaron el caso con el exgobernador condenado de La Guajira Francisco “Kiko” Gómez, debido a una decisión en su contra en la que participaron procuradores delegados. Su abogado, Juan Felipe Criollo, pidió que Gómez sea escuchado en declaración jurada, mientras el exdirigente ha rechazado cualquier vínculo con el disparo y con las amenazas contra procuradores y magistrados de la máxima autoridad judicial.

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Fiscalía dio detalles sobre la bala que impactó la ventana de una oficina de la Procuraduría

La oficina ubicada en el piso 26 de edificio de la Procuraduría donde impactó la bala pertenece al procurador delegado Pedro Luis Bonilla Bolaños - crédito Corporación Universitaria Republicana

La pesquisa no gira sobre la versión inicial de un disparo de fusil hecho desde larga distancia, sino sobre un proyectil de 9 milímetros, un dato que cambia la lectura del caso. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por El Tiempo, ese calibre corresponde a un arma corta y vuelve “materialmente imposible” que el disparo hubiera sido efectuado desde unos dos kilómetros para golpear el ventanal del piso 26.

La versión que primero circuló sostenía que, por el tipo de perforación en el vidrio, se trataba de un disparo de fusil que pudo haber salido desde los cerros. Esa hipótesis perdió fuerza cuando fue recuperada la ojiva encontrada en el lugar.

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Fiscalía descartó disparo de fusil y evalúa otras hipótesis sobre la bala que impactó la ventana del piso 26 de la Procuraduría - crédito Cristian Bayona / Colprensa

En ese piso funcionan oficinas de asesores, abogados y delegados que llevan procesos de distinta naturaleza, incluidos algunos de connotación nacional, dijo una fuente judicial al diario. Y agregó que uno de esos funcionarios fue quien alertó sobre la presencia del orificio.

El mismo informante explicó que se realizan pruebas balísticas y de trayectoria para establecer el tipo de arma y el recorrido del disparo. Esos análisis también buscan descartar si el impacto pudo haberse producido desde el interior del edificio.