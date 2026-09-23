Efraín Cepeda, jefe del Partido Conservador, le dio un espaldarazo a la militarización de Santa Marta: “Con bajas si es necesario”

Efráin Cepeda apoyó la iniciativa del presidente De la Espriella de militarizar Santa Marta - crédito @SenadoGovCo/X - @delaespriella_style/Instagram

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El exsenador y actual presidente del Partido Conservador Colombiano, Efraín Cepeda, emitió un categórico mensaje de respaldo a la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de militarizar la ciudad de Santa Marta, en el departamento de Magdalena, y reforzar el despliegue de la fuerza pública allí y en La Guajira, después de las amenazas de paro armado atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

“Todo nuestro respaldo al presidente Abelardo de la Espriella. Esos bandidos, Autodefensas de la Sierra Nevada, no pasarán en este gobierno. Se acabó el caos del gobierno Petro”, afirmó Cepeda en un video difundido en redes sociales.

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El pronunciamiento se produjo tras la operación contra las Acsn que dejó siete integrantes de la organización muertos y tres capturados, entre ellos José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado como segundo al mando y responsable de las finanzas del grupo.

Presidente De la Espriella brindó detalles de operativo en Santa Marta “Han ido cayendo como ratas: ‘Bendito Menor’, ‘Cholo’ y muy pronto vendrá ‘Pinocho’”- créditos @ABDELAESPRIELLA/X | Poiicía Nacional

Cepeda destacó la respuesta del Gobierno frente a la amenaza de paro armado

Luego de que las Acsn anunciaron un paro armado de 48 horas como respuesta a la operación, el jefe de Estado ordenó la militarización de la capital del Magdalena y el refuerzo de tropas de Ejército y Policía en la región.

En ese orden, Cepeda destacó la orden presidencial y señaló que “Abelardo de la Espriella ha demostrado que sí defiende la ciudadanía y a la comunidad, con bajas si es necesario, y hoy respaldando a la ciudad de Santa Marta con una militarización total”.

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El senador agregó: “Respaldo total a las decisiones del presidente de la Espriella”.

A su vez, el presidente De la Espriella se trasladó el 22 de septiembre de 2026 a Santa Marta y encabezó un consejo extraordinario de seguridad junto al alcalde Carlos Pinedo Cuello y mandos militares. Allí revisó la situación de orden público y anunció acciones contra los integrantes de la estructura armada.

Según reportes oficiales, el despliegue del Puesto de Mando Unificado permitió mantener habilitado el 100% de las vías, incluida la Troncal del Caribe. Las autoridades mantienen presencia en corredores estratégicos para prevenir bloqueos y proteger a la población.

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Los uniformados recorren las calles para evitar desmanes - crédito @PoliciaStaMarta / X

El mandatario había señalado que la orden para la fuerza pública consistía en “blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley”.

Abelardo de la Espriella anunció la muerte de alias Cholo y lanzó una advertencia contra alias Pinocho

El presidente Abelardo de la Espriella, luego de que confirmó la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, en el área rural de Santa Marta, el hombre era el segundo cabecilla y responsable financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, anunció que las autoridades buscan a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho.

El Presidente Abelardo de la Espriella, y el ministro de Defensa, llegaron a Santa Marta para conocer el resultado de la operación que permitió neutralizar a alias Cholo, segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y a otros seis integrantes de esta estructura criminal, además de capturar a tres más - crédito @mindefensa/X

“Perdieron a uno de sus principales cabecillas, les golpeamos las finanzas y les arrebatamos un poderoso arsenal. Ahora, derrotados y acorralados, pretenden aterrorizar a la población con un paro armado. No lo voy a permitir”, expresó el jefe de Estado en un mensaje divulgado el martes 22 de septiembre.

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La Policía Nacional señaló que el procedimiento se desarrolló en Quebrada del Sol, en el corregimiento de Guachaca, zona rural de la capital del Magdalena.

La operación contó con apoyo aéreo y unidades antinarcóticos

El despliegue se realizó durante una diligencia de allanamiento y registro contra la estructura armada. En el operativo participaron la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, Policía Judicial, Comandos Jungla y Aviación Policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

Las autoridades emplearon tres helicópteros UH-60 de la Aviación Policial y dos aeronaves Super Tucano de la Fuerza Aérea. De acuerdo con la información conocida, alias Cholo tenía una orden de captura por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión.

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