Colombia

Colombiano fue detenido por agentes de ICE tras llega al aeropuerto de Portland: su familia pide ayuda

Diego Mauricio Ospina Sánchez no registra antecedentes en el país norteamericano, y su novio cuestionó el trato por parte de los agentes migratorios durante el procedimiento en el estado de Oregón

El colombiano habría presentado problemas de salud durante su reclusión en un centro de detención migratorio - crédito Portland International Airport / sitio web
El colombiano habría presentado problemas de salud durante su reclusión en un centro de detención migratorio - crédito Portland International Airport / sitio web
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Diego Mauricio Ospina Sánchez, un colombiano de 41 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en una puerta de embarque del Aeropuerto Internacional de Portland, en Oregón, cuando se disponía a tomar un vuelo de Alaska Airlines hacia Nueva Jersey junto con su pareja.

El procedimiento ocurrió el 9 de septiembre, y más de una semana después se conocieron detalles luego de un reporte de Oregon Live, en el que se detalló que varios agentes vestidos de civil se acercaron a la pareja, solicitaron documentos de identificación y se llevaron bajo custodia a Ospina Sánchez.

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Su novio, identificado como Kewin, permaneció en el aeropuerto y no abordó el vuelo previsto.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó la detención dentro de la terminal aérea. De acuerdo con la información divulgada, Ospina Sánchez ingresó de forma legal a Estados Unidos desde Colombia el 15 de octubre de 2024, pero permaneció en el país después de la fecha autorizada por su visa.

El colombiano presentó una solicitud de asilo después del vencimiento de su permiso migratorio. Sin embargo, según el reporte, no recibió la notificación de su primera audiencia ante un tribunal de inmigración.

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La ausencia en esa diligencia derivó en una orden de deportación emitida por un juez el 13 de agosto.

El colombiano no tiene antecedentes penales

Su pareja pidió ayuda luego de que los agentes se llevaron al colombiano

Kewin relató que los agentes rodearon a ambos en la zona de embarque antes de pedirles documentos. Tras la detención de Ospina Sánchez, contactó a la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Portland, una organización que recibe y verifica reportes sobre procedimientos migratorios en Oregón.

Un integrante de la comunidad hispanohablante lo recogió en el aeropuerto. Luego, un grupo de apoyo mutuo ayudó a localizar a Ospina Sánchez y brindó a Kewin hospedaje, alimentos y otros recursos, de acuerdo con el informe.

Pearl Jennings declaró que Kewin quedó afectado emocionalmente después de la detención. También planteó que, si Ospina Sánchez hubiera viajado solo, sus familiares podrían haber tardado meses en enterarse de que estaba bajo custodia de las autoridades migratorias.

Ospina Sánchez fue trasladado de Tacoma a un centro de detención en Texas

Tras la captura, Ospina Sánchez fue llevado inicialmente a un centro regional de detención en Tacoma, Washington. Allí recibió medicamentos para una condición médica preexistente, según el reporte.

Durante su reclusión, el colombiano informó problemas de sueño, pérdida del apetito, afectación emocional y disminución de peso. También se analizaba la posibilidad de firmar una salida voluntaria antes de que las autoridades lo trasladaran a El Paso, Texas, el 16 de septiembre.

Kewin mostró preocupación por la continuidad del tratamiento médico de su pareja en caso de una eventual deportación a Colombia. El informe señala que el hombre planeaba continuar las gestiones para buscar la liberación de Ospina Sánchez.

El DHS sostuvo que el colombiano recibió debido proceso. La defensa o representación legal de Ospina Sánchez no aparece identificada en el material suministrado, por lo que no se conocen las actuaciones judiciales que podrían iniciar para revisar la orden de deportación o solicitar una reapertura del caso migratorio.

El Puerto de Portland afirmó que no recibió aviso sobre el operativo

Molly Prescott, vocera del Puerto de Portland, entidad que opera el Aeropuerto Internacional de Portland, afirmó que la administración aeroportuaria no recibió reportes sobre la detención migratoria.

Según la información difundida, el Puerto de Portland no colabora con la aplicación de leyes migratorias bajo las normas estatales y municipales vigentes. El aeropuerto tampoco habría coordinado el procedimiento con ICE.

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Portland condenó la captura y señaló que el caso del 9 de septiembre sería el primer arresto migratorio conocido dentro del Aeropuerto Internacional de Portland en 2026.

La organización indicó que recibió otros reportes de detenciones en terminales aéreas durante el otoño de 2025.

La agrupación recomendó a quienes tienen procesos de inmigración revisar de forma constante el estado de sus expedientes y las fechas de sus audiencias. La ausencia a una citación judicial puede derivar en decisiones migratorias adversas, entre ellas órdenes de deportación emitidas en ausencia.

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