Alcalde de El Carmen, Norte de Santander, pidió apoyo nacional tras ataque con drones que destruyó la estación de Policía: “Es inevitable sentir miedo”

El ataque nocturno obligó a asistentes de una eucaristía a refugiarse ante explosiones y disparos; no existe aún parte oficial sobre lesionados - crédito X

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El alcalde del municipio de El Carmen, José Reinel Contreras, aseguró que la estación de Policía quedó destruida tras un ataque con drones y ráfagas de fusil contra la fuerza pública. El mandatario local pidió al Gobierno nacional reforzar las labores de inteligencia y aumentar la presencia militar en esta zona del departamento de Norte de Santander.

La ofensiva ocurrió durante la noche del domingo 20 de septiembre de 2026 en inmediaciones de la estación policial, ubicada cerca del parque principal del municipio. De acuerdo con el balance preliminar entregado por Contreras, un uniformado resultó herido, aunque sus lesiones no revisten gravedad.

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El alcalde señaló que el daño sobre la infraestructura policial fue el aspecto más visible del ataque. En declaraciones a Blu Radio, afirmó que la sede quedó en “una destrucción total”, mientras que, en una entrevista con Noticias Caracol, estimó que los daños alcanzaron cerca del 80% de la estación.

El ataque ocurrió cerca del parque mientras había una eucaristía

El alcalde Contreras advirtió que el horario y el lugar de la incursión aumentaron el riesgo para los habitantes. La estación de Policía está ubicada a pocos metros del parque, un punto de encuentro habitual para la población de El Carmen, y el hecho ocurrió mientras se celebraba una misa.

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La ofensiva nocturna dejó un uniformado lesionado sin gravedad y ocurrió el domingo cerca del parque principal del municipio, donde las autoridades reportaron daños severos en la sede de la fuerza pública - crédito X

“El día domingo usualmente la población sale al parque”, explicó el mandatario en Noticias Caracol. Según relató, la cercanía entre la instalación policial y la zona urbana expuso a los civiles a los efectos de los explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas.

El funcionario expresó preocupación por el uso de drones explosivos, una modalidad que, según afirmó, ha instalado un clima de incertidumbre entre los habitantes. “Es inevitable sentir miedo. Por encima suyo está volando un dron posiblemente cargado con explosivos”, sostuvo en diálogo con Blu Radio.

Para Contreras, el temor en la comunidad se explica por la imposibilidad de anticipar los ataques. “No se sabe en qué momento se va a atacar y segundo no se sabe dónde va a caer”, afirmó. El funcionario agregó que varios ciudadanos le contaron que buscan refugio debajo de las camas ante la posibilidad de nuevas explosiones.

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El alcalde pidió inteligencia y capacidad operativa contra los grupos armados

El jefe de la administración municipal calificó la ofensiva como parte de una forma de violencia que requiere una respuesta distinta por parte del Estado. “Esta es una nueva guerra”, dijo, al referirse al uso de drones en ataques contra las autoridades.

Un ataque con drones y ráfagas de fusil destruyó cerca del 80% de la estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander - crédito X

Contreras pidió que el Gobierno nacional active sus capacidades de inteligencia y operación para prevenir nuevas acciones armadas. El alcalde consideró que las instituciones deben identificar a los responsables y reforzar la seguridad en la cabecera municipal y en las zonas rurales.

El municipio ya había registrado hechos contra instalaciones de la fuerza pública en las últimas semanas. El alcalde recordó que, a comienzos de mes, el corregimiento de Guamalito, ubicado a unos ocho kilómetros de la cabecera de El Carmen, también fue escenario de ataques contra la Policía.

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Según explicó, la fuerza pública retomó posteriormente el control de esa zona. La Policía funciona allí en un inmueble cedido por la administración municipal, luego de las afectaciones que sufrió la infraestructura oficial.

El alcalde planteó que la sucesión de acciones contra estaciones policiales debe ser evaluada dentro de una estrategia de seguridad que contemple recursos tecnológicos, presencia territorial y coordinación entre las entidades nacionales y locales.

La estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander, fue atacada con drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil durante la noche del domingo 20 de septiembre - crédito X

El Gobierno prometió refuerzos para El Carmen y el Catatumbo

José Reinel Contreras afirmó que mantuvo contactos con el presidente de la República, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y mandos militares y policiales después del ataque.

“El Carmen se va a recuperar”, le habría manifestado el jefe de Estado, según contó el alcalde. Contreras aseguró que recibió el compromiso de enviar apoyo para recuperar la tranquilidad en el municipio y reforzar la seguridad en la región del Catatumbo.

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Tras la ofensiva, las autoridades realizaron sobrevuelos en el área para revisar la situación y descartar nuevas afectaciones. El mandatario destacó que esas operaciones se activaron poco después del ataque, como parte de la coordinación con el Gobierno nacional.

El funcionario sostuvo que la Policía no abandonará el territorio. “La estación de Policía se va a volver a hacer y se va a volver a hacer nueva”, afirmó. También anticipó que el municipio espera la llegada de más policías y un refuerzo militar.

Revisarán viviendas cercanas y evaluarán sistemas antidrones

El alcalde José Reinel Contreras alertó que los drones explosivos han generado incertidumbre entre los habitantes de El Carmen - crédito Alcaldía Municipal de El Carmen / Facebook

Durante la jornada, funcionarios de la Alcaldía iniciarán una inspección de la estación afectada y de las edificaciones situadas en los alrededores. La revisión buscará establecer el alcance de los daños estructurales y definir las obras necesarias para recuperar la infraestructura.

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La alcaldía funciona frente a la estación de Policía, por lo que el ataque también generó alertas sobre el estado de los edificios administrativos y las viviendas próximas. El mandatario indicó que el diagnóstico permitirá establecer alternativas temporales para el funcionamiento de las autoridades mientras avanza la reconstrucción.

En el próximo Consejo de Seguridad, la administración municipal y la fuerza pública discutirán medidas para reducir el riesgo de ataques similares. Entre las opciones mencionadas por Contreras figuran la instalación de sistemas antidrones, circuitos cerrados de televisión y el inicio de la reconstrucción de la sede policial.

El alcalde permanece en Cúcuta por razones de seguridad y para participar en reuniones con autoridades departamentales, militares y policiales. Explicó que trasladó a su familia a la capital de Norte de Santander ante la situación que atraviesa el municipio.

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