Armana incautó 4,69 toneladas de cocaína en dos operaciones marítimas y De la Espriella ‘sacó pecho’: “El narcotráfico no tendrá tregua”

Los procedimientos incluyeron la interceptación de dos lanchas rápidas en Turbo y el Caribe norte, donde las fuerzas hallaron bultos, combustible, equipos de navegación, radios y una antena satelital - crédito Armada de Colombia

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El presidente Abelardo de la Espriella informó el lunes 21 de septiembre de 2026 que la Estación de Guardacostas interceptó una lancha con más de cuatro toneladas de cocaína en jurisdicción de Turbo, Antioquia, y capturó a cinco personas, entre ellas un ciudadano hondureño.

La Armada de Colombia informó, además, que en dos operaciones en el Caribe incautó 4.690 kilogramos de la droga.

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La operación en Turbo tuvo como objetivo una embarcación tipo go fast que transportaba el alcaloide oculto en su estructura. De acuerdo con el mandatario, los agentes encontraron 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 126 bultos, y detuvieron a los cinco ocupantes de la lancha.

“¡Golpe contundente al narcotráfico en Urabá!”, escribió De la Espriella en su cuenta de X. El jefe de Estado afirmó que el cargamento no llegará a las calles y sostuvo que “en la era del Tigre, el narcotráfico no tendrá tregua”.

Abelardo de la Espriella informó la incautación de más de cuatro toneladas de cocaína - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

Cinco detenidos fueron interceptados en una lancha rápida cerca de Turbo

La información entregada por la Presidencia señala que el procedimiento se desarrolló en el área de influencia de Turbo, en el golfo de Urabá, una zona que conecta el litoral colombiano con rutas marítimas del Caribe.

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El mandatario precisó que entre los detenidos hay un hombre de nacionalidad hondureña. Las autoridades dejaron a los cinco sospechosos a disposición de los organismos competentes para que avancen en el proceso de judicialización.

La Armada de Colombia confirmó en un comunicado que la embarcación trasladaba 126 bultos y que, además de la droga, las unidades navales incautaron 1.750 galones de combustible, tres equipos de posicionamiento global (GPS), dos radios de muy alta frecuencia (VHF) y una antena de Starlink.

La Estación de Guardacostas interceptó una lancha tipo Go Fast con 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína - crédito Armada de Colombia

Esos elementos hacen parte de la logística que suelen utilizar las organizaciones narcotraficantes para desplazarse por rutas marítimas de larga distancia. Las lanchas tipo go fast cuentan con motores de alta potencia y pueden transportar cargamentos ilícitos a gran velocidad.

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De acuerdo con el capitán de navío Nicolás Guzmán, comandante del Grupo de Guardacostas del Caribe, las condiciones del mar no impidieron que las unidades desplegaran la maniobra para detener la motonave antes de que llegara a su destino.

El oficial afirmó que la acción afectó la capacidad de traslado de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. “La Armada de Colombia continuará cerrando espacios al narcotráfico y fortaleciendo el control del mar Caribe”, señaló en declaraciones divulgadas por la institución.

Las autoridades capturaron a cinco ocupantes de la primera lancha, entre ellos un ciudadano hondureño - crédito Armada de Colombia

Una segunda interdicción elevó el total a 4.690 kilogramos de cocaína

La segunda operación se produjo en aguas del Caribe norte y contó con la participación del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, bajo coordinación de la Armada. En ese procedimiento, los uniformados interceptaron otra lancha tipo go fast con tres ciudadanos colombianos a bordo.

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Durante la inspección de esa embarcación, las autoridades encontraron 35 bultos que contenían 856 kilogramos de cocaína. Con esa incautación, el volumen total de las dos operaciones ascendió a 4.690 kilogramos, cerca de 4,7 toneladas.

Las autoridades capturaron a ocho personas entre ambos procedimientos: cinco en la primera lancha y tres en la segunda. La Armada sostuvo que el resultado impidió la comercialización de más de 11 millones de dosis de cocaína en mercados ilegales.

Una segunda operación en el Caribe norte permitió incautar 856 kilogramos de cocaína en otra lancha Go Fast - crédito Armada de Colombia

La institución calculó que el golpe contra las redes criminales supera los USD 217 millones, cifra que corresponde al valor estimado de la droga que no pudo ser enviada hacia su destino final.

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La Fuerza Naval del Caribe mantendrá los operativos marítimos

El presidente De la Espriella calificó la operación como un golpe contra el narcotráfico en y destacó la participación de la Estación de Guardacostas en la detección de la embarcación.

Por su parte, la Armada informó que la Fuerza Naval del Caribe continuará con las tareas de patrullaje, vigilancia y control marítimo para afectar las rutas, los recursos financieros y la infraestructura logística de las organizaciones que transportan drogas por el mar Caribe.