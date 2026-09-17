Colombia

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?<br>

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
Guardar

Antes de tomar las llaves, averigüe si su carro circula debido al programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este jueves 17 de septiembre en Villavicencio.El Pico y Placa cambia según el día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta, taxi, transporte público o de carga.

Recuerda que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

PUBLICIDAD

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y lmejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y Placa hoy

Particulares: 9 y 0

Motos: No aplica

Taxis: 3

Transporte público colectivo: Todos

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

PUBLICIDAD

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

Así regirá el Pico y Placa en Villavicencio en 2026

La Secretaría de Movilidad de Villavicencio dio a conocer los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 26 de enero y hasta el 22 de diciembre del 2026.

El funcionamiento de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo miércoles 21 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 6 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 6 a 5.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con la alcaldía de Villavicencio, la sanciónpor violar los lineamientos del Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CartagenaPico y Placa en Villavicencio hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la Lotería de Meta 16 de septiembre: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Meta

Resultados de la Lotería de Meta 16 de septiembre: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para este 17 de septiembre<br>

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Infobae

Resultado Sinuano Noche hoy 16 de septiembre

Cada sorteo es una nueva posibilidad. ¿Será uno de los afortunados de la noche?

Resultado Sinuano Noche hoy 16 de septiembre

Atlético Nacional derrotó 3-2 a Inter Bogotá con asistencia de James Rodríguez en su debut

El conjunto verdolaga se impuso en un partido que tuvo cinco goles y un cierre definido en el tiempo añadido. El resultado le permitió sumar tres puntos en la fecha 13 de la Liga BetPlay

Atlético Nacional derrotó 3-2 a Inter Bogotá con asistencia de James Rodríguez en su debut

Pico y Placa Cali evita multas este jueves 17 de septiembre

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como de la terminación de la placa

Pico y Placa Cali evita multas este jueves 17 de septiembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón le advirtió a ‘El Agropecuario’ que no repita su error en ‘Stream Fighters 5′: “No se vaya a retirar”

Yina Calderón le advirtió a ‘El Agropecuario’ que no repita su error en ‘Stream Fighters 5′: “No se vaya a retirar”

J Balvin y Valentina Ferrer: estas fueron sus últimas publicaciones juntos en redes sociales antes de confirmarse su separación

Juanpis González no perdonó a Karina García por sus comentarios sobre perros criollos y le lanzó duros calificativos: “No tiene original ni el pelo”

Valentina Ferrer confirmó que terminó su relación con J Balvin: “Hemos decidido tomar caminos separados”

María Fernanda Cabal contó qué cirugías estéticas se realizó y por qué tomó la decisión: “Yo estaba muy aburrida”

Deportes

Atlético Nacional derrotó 3-2 a Inter Bogotá con asistencia de James Rodríguez en su debut

Atlético Nacional derrotó 3-2 a Inter Bogotá con asistencia de James Rodríguez en su debut

Colombia sumó tres oros sobre ruedas y se mantuvo tercera en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Video | Así fue la asistencia de Kevin Castaño para la victoria ‘agónica’ de Atlético Mineiro ante Santos en Copa Sudamericana 2026

Sebastián Viera tiene claro cómo sacar a Junior de Barranquilla del último lugar: “Tenemos que ganar nueve partidos”

James Rodríguez debutó oficialmente con Atlético Nacional: así fue el regreso del volante al fútbol profesional colombiano