Venezuela vuelve a la Feria Internacional Industrial de Bogotá tras 12 años: participará con 40 espacios de exhibición

La delegación venezolana presentará empresas de sectores como energía, agroindustria, construcción, salud, turismo y tecnología. - crédito Corferias

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Después de 12 años de ausencia, Venezuela regresará a la Feria Internacional Industrial de Bogotá (FIB 2026) como País Invitado. La participación se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre en Corferias, donde la delegación tendrá un pabellón con cerca de 600 metros cuadrados y 40 espacios de exhibición para empresas de distintas zonas del país.

La presencia venezolana estará enfocada en la presentación de productos y servicios de compañías pertenecientes a diferentes sectores productivos. La delegación reunirá empresas de construcción, metalmecánica, generación eléctrica, agroindustria, salud, turismo, automatización y tecnologías de la información, entre otras actividades.

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La FIB 2026 espera reunir a más de 500 expositores y cerca de 50.000 visitantes profesionales de distintos mercados durante los cinco días de programación.

Venezuela contará con 40 espacios de exhibición

El Pabellón Venezuela Empresarial será operado por la firma estadounidense Hergon Projects LLC, en alianza con Corferias. El espacio reunirá iniciativas del sector empresarial público y privado venezolano.

Los 40 espacios de exhibición estarán destinados a empresas que presentarán sus productos y servicios durante la feria. La programación también contempla encuentros entre empresarios, compradores, distribuidores e inversionistas internacionales.

De acuerdo con la información de la organización, estas conexiones estarán orientadas a identificar oportunidades relacionadas con suministro, inversión, transferencia tecnológica y desarrollo de nuevos negocios.

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La participación empresarial estará acompañada por espacios destinados a reuniones B2B, tanto presenciales como virtuales, para facilitar el contacto entre la oferta venezolana y potenciales compradores o socios internacionales.

El espacio de Venezuela dentro de Corferias tendrá cerca de 600 metros cuadrados y reunirá la oferta de compañías de diferentes zonas del país. - crédito Corferias

Corferias destaca la participación internacional

La Feria Internacional Industrial de Bogotá contará con empresas provenientes de diferentes regiones. Según la jefe de proyecto de Corferias, Lilián Conde, el encuentro reunirá compañías de América Latina, Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía.

“En un escenario que reunirá empresas de América Latina, Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía, la delegación podrá presentar capacidades productivas y establecer conversaciones con actores de diferentes mercados”, señaló Conde.

La organización también indicó que al evento asistirán representantes de más de 49 países, además de fabricantes, compradores, inversionistas y proveedores de tecnología industrial.

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Para la delegación venezolana, el pabellón funcionará como espacio para presentar las capacidades productivas de las empresas participantes y establecer contactos con actores vinculados con diferentes mercados.

El recinto bogotano será escenario de la Feria Internacional Industrial de Bogotá del 28 de septiembre al 2 de octubre. - crédito REUTERS/Juan David Duque

El Foro Venezuela 2026 se realizará el 29 de septiembre

Como parte de la agenda de la delegación venezolana, el 29 de septiembre se realizará el Foro Venezuela 2026: Industria, Innovación e Inversión.

El espacio reunirá a representantes del sector empresarial, instituciones públicas, inversionistas y otros actores relacionados con el desarrollo económico.

La agenda estará organizada en seis ejes temáticos:

Industria y competitividad: desarrollo productivo y fortalecimiento de cadenas de valor.

Tecnología e innovación: transformación digital y automatización de procesos.

Energía: transición energética y sostenibilidad.

Infraestructura: proyectos estratégicos y oportunidades de desarrollo.

Exportación: estrategias para ampliar la presencia de productos venezolanos en mercados internacionales.

Inversión: alternativas de financiación y construcción de alianzas de largo plazo.

Las compañías participantes tendrán espacios para exhibir productos y servicios ante compradores, distribuidores e inversionistas. - crédito Corferias

La delegación tendrá ruedas de negocios B2B

Además del pabellón y del foro, la programación contempla ruedas de negocios B2B presenciales y virtuales.

Estos espacios estarán dirigidos a conectar la oferta empresarial venezolana con compradores y potenciales socios internacionales. Entre los asuntos que podrán abordarse están las oportunidades de suministro, inversión, transferencia tecnológica y desarrollo de nuevos negocios.

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La participación de Venezuela en la FIB 2026 es impulsada por Hergon Projects LLC, firma estadounidense especializada en el desarrollo de proyectos y conexiones empresariales en América Latina, en alianza con Corferias.

La XXXV Feria Internacional Industrial de Bogotá se llevará a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026 en Corferias. Venezuela participará como País Invitado con una delegación empresarial que tendrá 40 espacios de exhibición dentro de un pabellón de cerca de 600 metros cuadrados.