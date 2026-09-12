Un padre fue asesinado a manos de su hijo por un altercado en Envigado, Antioquia: vecinos denuncian que las peleas eran recurrentes

La Policía capturó al hijo de Diego Alonso Gómez Saldarriaga, asesinado en su casa en Envigado - crédito Policía Nacional

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El municipio de Envigado, Antioquia, fue escenario de una tragedia familiar: un hombre perdió la vida durante un altercado y la Policía capturó al presunto responsable, señalado además por conflictos previos con la víctima.

El señalado responsable, hijo de la víctima, apuñaló a su padre en su casa. Las autoridades investigan las razones del crimen, que alertó a los vecinos, quienes escucharon la riña y encontraron la escena.

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No es la primera vez que en Envigado se registra un caso de este tipo, en el que un hombre mata a su progenitor. Según la información disponible, estos hechos se produjeron tras una riña.

El hijo le dejó el cuchillo clavado al padre

Las autoridades capturaron en Envigado al presunto responsable de un homicidio ocurrido tras una riña familiar el 10 de septiembre de 2026. La víctima fue Diego Alonso Gómez Saldarriaga, de 54 años, quien murió dentro de una vivienda del barrio Uribe Ángel después de recibir una herida con arma cortopunzante.

El hecho se registró hacia las 4:00 de la tarde en un inmueble ubicado en un callejón de la transversal 34B con la calle 30 sur. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que recibió una llamada a la línea 123 sobre una pelea dentro de la casa y envió una patrulla al lugar.

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Este es el rostro del hombre que asesinó a su padre en una vivienda de Envigado - crédito @DenunciasAntio2/X

Los uniformados encontraron a Gómez Saldarriaga sin vida, con un cuchillo incrustado en el abdomen. Según los testimonios recopilados, el hombre, de 37 años, habría atacado a su padre durante la disputa; la víctima alcanzó a caminar hasta la puerta, cayó y murió allí.

El señalado fue detenido en flagrancia dentro de la vivienda y deberá comparecer ante un juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado. Según El Colombiano, vecinos afirmaron que padre e hijo tenían altercados frecuentes y que las autoridades habían intervenido en ocasiones anteriores.

La Policía Nacional encontró a la víctima con el cuchillo en el abdomen, en la puerta de su casa - crédito @DenunciasAntio2/X

Un caso similar ocurrió el 10 de abril de 2024 en el barrio Jardín, donde Eusebio de Jesús Cano Correa y Luz Omaira Ospina Correa fueron asesinados por su hijo. Juan Sebastián Cano Ospina confesó el crimen y en diciembre de 2025 fue condenado a 28 años y 18 días de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía.

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Envigado registra cuatro homicidios en lo que va de 2026, según cifras de la Policía Nacional. Para la misma fecha del año pasado, las autoridades señalaron que el municipio acumulaba siete asesinatos.

La muerte de un ganadero también impactó a los habitantes de Envigado

Sigue el misterio por Henry Ocampo Suaza, asesinado en el barrio Alcalá de Envigado el 8 de abril, cuando bajaba de su camioneta con su hija. Las autoridades investigan sus actividades económicas, un posible seguimiento previo y sus relaciones personales.

La motocicleta utilizada por los atacantes fue abandonada en la calle 30 de Medellín y cerca del lugar del crimen fue encontrado un casco que habría sido usado por los responsables. El material es analizado para identificar a los presuntos homicidas.

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Ocampo Suaza tenía 55 años, era oriundo de Génova, Quindío, y se dedicaba a la ganadería en Villavicencio. Fuentes judiciales señalaron que también habría tenido negocios en los Llanos Orientales, incluidos algunos relacionados con esmeraldas.

La Policía y la Fiscalía continúan en la investigación del asesinato de un ganadero en Envigado - crédito @180gradosquindio/Facebook

El hombre se había detenido con su hija para reparar un electrodoméstico cuando fue interceptado por sicarios que se movilizaban en una motocicleta de alta gama. El secretario de Seguridad de Envigado, Ricardo Vásquez González, dijo que la víctima habría sido seguida desde el sector de El Tesoro, en Medellín, antes de recibir los disparos.

Los investigadores también examinan una posible relación entre Ocampo Suaza y Jesús Hernando Sánchez, asesinado el 6 de abril de 2025 en el norte de Bogotá. Algunos testimonios indican que ambos mantenían una relación cercana, por lo que las autoridades buscan establecer si existe un vínculo entre los dos crímenes.

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