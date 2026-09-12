Colombia

Un padre fue asesinado a manos de su hijo por un altercado en Envigado, Antioquia: vecinos denuncian que las peleas eran recurrentes

El responsable del crimen apuñaló a la víctima en el abdomen y lo mató en su propia vivienda en Envigado, donde la Policía capturó al homicida de 37 años

Asesinato en Envigado
La Policía capturó al hijo de Diego Alonso Gómez Saldarriaga, asesinado en su casa en Envigado - crédito Policía Nacional
Guardar

El municipio de Envigado, Antioquia, fue escenario de una tragedia familiar: un hombre perdió la vida durante un altercado y la Policía capturó al presunto responsable, señalado además por conflictos previos con la víctima.

El señalado responsable, hijo de la víctima, apuñaló a su padre en su casa. Las autoridades investigan las razones del crimen, que alertó a los vecinos, quienes escucharon la riña y encontraron la escena.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que en Envigado se registra un caso de este tipo, en el que un hombre mata a su progenitor. Según la información disponible, estos hechos se produjeron tras una riña.

El hijo le dejó el cuchillo clavado al padre

Las autoridades capturaron en Envigado al presunto responsable de un homicidio ocurrido tras una riña familiar el 10 de septiembre de 2026. La víctima fue Diego Alonso Gómez Saldarriaga, de 54 años, quien murió dentro de una vivienda del barrio Uribe Ángel después de recibir una herida con arma cortopunzante.

El hecho se registró hacia las 4:00 de la tarde en un inmueble ubicado en un callejón de la transversal 34B con la calle 30 sur. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que recibió una llamada a la línea 123 sobre una pelea dentro de la casa y envió una patrulla al lugar.

PUBLICIDAD

Asesinato en Envigado
Este es el rostro del hombre que asesinó a su padre en una vivienda de Envigado - crédito @DenunciasAntio2/X

Los uniformados encontraron a Gómez Saldarriaga sin vida, con un cuchillo incrustado en el abdomen. Según los testimonios recopilados, el hombre, de 37 años, habría atacado a su padre durante la disputa; la víctima alcanzó a caminar hasta la puerta, cayó y murió allí.

El señalado fue detenido en flagrancia dentro de la vivienda y deberá comparecer ante un juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado. Según El Colombiano, vecinos afirmaron que padre e hijo tenían altercados frecuentes y que las autoridades habían intervenido en ocasiones anteriores.

Asesinato en Envigado
La Policía Nacional encontró a la víctima con el cuchillo en el abdomen, en la puerta de su casa - crédito @DenunciasAntio2/X

Un caso similar ocurrió el 10 de abril de 2024 en el barrio Jardín, donde Eusebio de Jesús Cano Correa y Luz Omaira Ospina Correa fueron asesinados por su hijo. Juan Sebastián Cano Ospina confesó el crimen y en diciembre de 2025 fue condenado a 28 años y 18 días de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía.

Envigado registra cuatro homicidios en lo que va de 2026, según cifras de la Policía Nacional. Para la misma fecha del año pasado, las autoridades señalaron que el municipio acumulaba siete asesinatos.

La muerte de un ganadero también impactó a los habitantes de Envigado

Sigue el misterio por Henry Ocampo Suaza, asesinado en el barrio Alcalá de Envigado el 8 de abril, cuando bajaba de su camioneta con su hija. Las autoridades investigan sus actividades económicas, un posible seguimiento previo y sus relaciones personales.

La motocicleta utilizada por los atacantes fue abandonada en la calle 30 de Medellín y cerca del lugar del crimen fue encontrado un casco que habría sido usado por los responsables. El material es analizado para identificar a los presuntos homicidas.

Ocampo Suaza tenía 55 años, era oriundo de Génova, Quindío, y se dedicaba a la ganadería en Villavicencio. Fuentes judiciales señalaron que también habría tenido negocios en los Llanos Orientales, incluidos algunos relacionados con esmeraldas.

Asesinato de ganadero en Envigado
La Policía y la Fiscalía continúan en la investigación del asesinato de un ganadero en Envigado - crédito @180gradosquindio/Facebook

El hombre se había detenido con su hija para reparar un electrodoméstico cuando fue interceptado por sicarios que se movilizaban en una motocicleta de alta gama. El secretario de Seguridad de Envigado, Ricardo Vásquez González, dijo que la víctima habría sido seguida desde el sector de El Tesoro, en Medellín, antes de recibir los disparos.

Los investigadores también examinan una posible relación entre Ocampo Suaza y Jesús Hernando Sánchez, asesinado el 6 de abril de 2025 en el norte de Bogotá. Algunos testimonios indican que ambos mantenían una relación cercana, por lo que las autoridades buscan establecer si existe un vínculo entre los dos crímenes.

Temas Relacionados

EnvigadoAesinato EnvigadoAntioquiaDiego Alonso Gómez SaldarriagaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Tolima en vivo, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

El “León” recibe al “Pijao” en uno de los partidos más destacados de la fecha 10 del fútbol profesional colombiano

Santa Fe vs. Tolima en vivo, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

“Se acaban los abusos”: el Gobierno frenó los “carros cazafotomultas” y no podrán imponer multas sin agentes de tránsito presentes

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, fue directa en afirmar que el sistema de fotomultas “debe servir para salvar vidas, no para hacer negocios con los ciudadanos”

“Se acaban los abusos”: el Gobierno frenó los “carros cazafotomultas” y no podrán imponer multas sin agentes de tránsito presentes

Chats de WhatsApp se podrán usar en litigios laborales: la Corte Suprema de Justicia se pronunció

Se trata de una decisión que permitirá que dichas copias de conversaciones en esta red social se conviertan en pruebas durante esos procesos

Chats de WhatsApp se podrán usar en litigios laborales: la Corte Suprema de Justicia se pronunció

Gobierno y autoridades acordaron reconstruir la subestación de Policía de Guamalito, Norte de Santander, tras varios ataques terroristas

La unidad policial fue blanco de hostigamientos en al menos tres ocasiones durante septiembre. Quedó prácticamente destruida y los uniformados que prestaban servicio allí fueron evacuados

Gobierno y autoridades acordaron reconstruir la subestación de Policía de Guamalito, Norte de Santander, tras varios ataques terroristas

Mamá de Yeison Jiménez pidió investigar a la ex “mano derecha” del cantante: la mujer lo acusó de ocho delitos ante la Fiscalía

Fabián Mauricio Cáceres Otálora, hombre de confianza del intérprete de música popular, es el principal señalado por la madre del fallecido cantante en el proceso penal, por supuestas modificaciones en el control accionario de empresas vinculadas al artista

Mamá de Yeison Jiménez pidió investigar a la ex “mano derecha” del cantante: la mujer lo acusó de ocho delitos ante la Fiscalía
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Mamá de Yeison Jiménez pidió investigar a la ex “mano derecha” del cantante: la mujer lo acusó de ocho delitos ante la Fiscalía

Mamá de Yeison Jiménez pidió investigar a la ex “mano derecha” del cantante: la mujer lo acusó de ocho delitos ante la Fiscalía

Festival Cordillera 2026: los artistas que no se puede perder el sábado 12 de septiembre

Abogada de Epa Colombia cuestionó que su clienta fuera esposada de pies y manos durante el traslado a Ibagué para asistir a una audiencia

Karol G presentó a sus seguidores al nuevo miembro de su familia: “Ya nació mi preciosa”

Shakira habría contratado a un detective privado para vigilar a Piqué ante sospechas de infidelidad: Jordi Martín reveló detalles sobre el caso

Deportes

Santa Fe vs. Tolima en vivo, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

Santa Fe vs. Tolima en vivo, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

Juan Guillermo Cuadrado ya tiene fecha para su debut en Millonarios: Alberto Gamero reveló cuándo será el primer partido

Qué pasará con James Rodríguez y la selección Colombia: el volante habría tomado una decisión tras firmar con Atlético Nacional

Jackson Martínez regresó al Independiente Medellín: lo bueno y lo malo de “revivir” a un jugador retirado

Cómo cambiará el estilo de juego de Nacional y Millonarios ahora con James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado: esto dice analista