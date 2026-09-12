Exministro de Minas cuestionó al Gobierno De la Espriella por la manera como está enfrentando la crisis energética: “Están improvisando”

El exministro criticó la falta de consenso al interior del Gobierno sobre las tarifas de energía y las medidas que tomará para responder a la falta de recursos - crédito @PalmaEdwin/X

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El exministro de Minas y Energía Edwin Palma Egea cuestionó al gobierno de Abelardo de la Espriella por la manera como está afrontando la crisis del sector energético. De acuerdo con el exfuncionario, en su momento, el primer mandatario aseguró públicamente que regularía las tarifas que se están aplicando al servicio de energía en el Caribe.

“No más tarifas impagables en mi región, en el Caribe colombiano”, dijo el jefe de Estado en su momento, información que también fue ratificada por el movimiento Defensores de la Patria en un comunicado.

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Sin embargo, posteriormente, la actual ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, negó que sea posible bajar las tarifas de energía. Por el contrario, deben aumentar. “No nos digamos mentiras, la tarifa tiene que subir. ¿Por qué la tarifa tiene que subir? Porque ya los recursos no son los que van a atender toda la demanda (...). Yo no les voy a prometer lo que no les puedo prometer”, explicó la jefa de cartera ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, en un debate de control político que se llevó a cabo el 8 de septiembre.

El exministerio de Minas y Energía Edwin Palma aseguró que una de las fallas del Gobierno De la Espriella es la falta de información que pudo haber conseguido en el empalme, el cual no quiso hacer - crédito @PalmaEdwin/X

Luego, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, indicó ante la Comisión Quinta del Senado que sería posible aplicar tarifas diferenciales en el cobro del servicio de energía para la Costa Atlántica. Aseguró que sería una medida temporal.

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“¿Vale la pena hacerlo? Yo creo que en el caso de las tarifas de servicios públicos de energía en la Costa Atlántica se justifica. Yo sí creo que se justifica, pero pongámonos de acuerdo por cuánto tiempo, o si esto va a ser así hasta el final de los tiempos. No, la Costa Atlántica necesita energía solar y necesita energía eólica”, dijo el jefe de cartera ante los congresistas.

Ante las distintas declaraciones que han dado los miembros del Gobierno nacional sobre la situación energética del país y las medidas que se tomarán para aliviar el bolsillo de los colombianos, el exministro Edwin Palma Egea afirmó que la administración estaría improvisando y que probablemente no tendría muy claro cómo afrontar la crisis que hay en el sector. Además, recordó que el Gobierno se abstuvo de hacer un empalme con la administración anterior, liderada por el expresidente Gustavo Petro, lo cual también estaría afectando la toma de decisiones.

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El Gobierno no se decide sobre qué hacer con las tarifas de Energía. La ministra de Minas aseguró que deben aumentar - crédito @Dumek_Turbay/X

“Llegaron a demostrar que lo que están es improvisando, que fue falso lo del arca de Noé, de los 1.700 expertos de la inteligencia artificial y todo ese cuento que nos echaron una vez ganaron las elecciones para justificar no hacer empalme, porque ni tenían nada preparado ni saben cómo sortear la crisis del sector energético”, detalló el exministro de Minas y Energía.

Indicó, además, que estando al frente de la cartera se diseñó una hoja de ruta para la nueva administración. Sin embargo, aseguró que, al parecer, ese documento ha sido poco abordado por el Gobierno.

“También conocemos que Abelardo de la Espriella prometió tener listo el pago para las deudas del sector eléctrico, que ya todo lo tenía listo, y hasta ayer propusieron un proyecto de ley para financiar o hacer una minirreforma tributaria para financiar parte de las deudas del sector eléctrico”, añadió el exfuncionario.

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El exministro de Minas indicó que el Gobierno debe aclarar de dónde saldrán los recursos para pagar las deudas del sector eléctrico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Asimismo, afirmó que es necesario que el Gobierno De la Espriella explique con claridad de dónde saldrán los recursos que se recaudarán, en caso de que el proyecto sea aprobado, y precisar qué sectores de la población resultarán afectados por la iniciativa.

“Es importante que el país sepa, primero, que lo engañaron, que le están diciendo mentiras, que están improvisando, que no saben qué hacer. Y segundo, que seguramente lo único que está evitando el Gobierno de Abelardo de la Espriella es tocar a los poderosos, tocar a los ricos y le va a echar mano al bolsillo de la gente menos favorecida”, aseveró.

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