Colombia

Gobierno realizó un consejo de seguridad en Ocaña por la situación de inseguridad en el Catatumbo: se tomaron estas decisiones

Los ministros de Defensa e Interior lideraron una sesión con las fuerzas del orden para anunciar nuevas estrategias de protección a la población civil y combate contra los grupos terroristas en Norte de Santander

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El Ministerio de Defensa realizó, en coordinación con el Ministerio del Interior, un consejo de seguridad que tomó lugar en Ocaña, Norte de Santander, el 11 de septiembre de 2026, para enfrentar la situación de inseguridad del Catatumbo.

En el encuentro estuvieron presentes el general (r) Jorge Eduardo Mora (ministro de Defensa) y Rodrigo Lara Restrepo (ministro del Interior) con autoridades regionales y alcaldes de municipios de la región.

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Como resultado de la reunión, se concluyó que, en primer lugar, la activación de la Operación Esparta, que estará enfocada en “golpear a las estructuras criminales”.

“En los próximos 15 a 20 días vamos a activar la campaña militar y policial Esparta, que va a quedar ubicada con puesto de mando principal en Ocaña. Es un esfuerzo contundente dirigido hacia el Catatumbo. Por eso vinimos a escuchar a los alcaldes de la región del Catatumbo, al gobernador, al alcalde de Ocaña”, dijo el ministro Mora.

También desplegará la campaña militar y policial Urano, que operará sobre la vía entre Tamalameque y Ocaña y a lo largo del poliducto. Su objetivo será combatir el apoderamiento ilícito de hidrocarburos y las estructuras criminales vinculadas a ese delito que operan en la región.

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“Esta es una región prioritaria del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. A los criminales les decimos: vamos a combatirlos como se merecen: sin titubeos, concesiones y hasta las últimas consecuencias”, señaló el mensaje oficial.

Esta fue el Consejo de Seguridad que se desarrolló en Ocaña el 11 de septiembre de 2026 - crédito @Mindefensa/X
Esta fue el Consejo de Seguridad que se desarrolló en Ocaña el 11 de septiembre de 2026 - crédito @Mindefensa/X

El objetivo, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, será prevenir el apoderamiento ilícito de hidrocarburos. La información oficial no detalló el número de uniformados que participarán, la fecha de inicio de los operativos ni el alcance territorial de los despliegues.

La cartera también comunicó que se fortalecerán las estaciones de Policía mediante la instalación de cámaras y sistemas antidrones.

El Ministerio del Interior financiará cámaras y sistemas antidrones

El Ministerio del Interior asumirá la financiación de los equipos de vigilancia y de detección o neutralización de drones para las estaciones policiales, según el anuncio.

Las autoridades presentaron el paquete de decisiones como una respuesta de seguridad para el Catatumbo, una región que ha sido escenario de disputas entre grupos armados y estructuras dedicadas a economías ilegales.

Por ahora, no se informaron los municipios que recibirán primero los sistemas tecnológicos ni el presupuesto destinado a su adquisición e instalación.

Fuerzas Militares desarticulan núcleo de seguridad del Comando Central del ELN que delinquía sobre el río Catatumbo - crédito FF. MM.
Fuerzas Militares desplegarán mayor monitoreo de drones con un sistema más robusto Catatumbo - crédito FF. MM.

Incautaron cerca de 5.000 cartuchos que iban hacia el Catatumbo

Días atrás, se conoció que la Policía Nacional y el Ejército de Colombia informaron la incautación de 4.950 cartuchos de munición que tenían como destino la región del Catatumbo, durante un operativo realizado en Aguachica, departamento del Cesar.

Según los detalles que compartieron las autoridades, sus equipos capturaron en flagrancia a un hombre conocido como alias Fabián, a quien señalan como presunto integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El procedimiento estuvo a cargo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía, con apoyo del Gaula Militar. Los uniformados interceptaron una camioneta que transportaba 1.900 cartuchos calibre 5.50 y 3.050 cartuchos calibre 5.56, además de dos banderas alusivas al ELN y un teléfono celular.

Las Fuerzas Militares destruyeron dos búnkeres y cinco campamentos del ELN durante el operativo en zona rural del Catatumbo - crédito MinDefensa
Las Fuerzas Militares incautan material de guerra del ELN durante el operativo en zona rural del Catatumbo - crédito MinDefensa

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, la munición salió de Cundinamarca y tenía como destino el Catatumbo, en Norte de Santander, una zona fronteriza con Venezuela donde opera el Frente Camilo Torres Restrepo.

La institución sostuvo que el material buscaba reforzar la capacidad armada de esa estructura. El detenido, la camioneta y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que continuarán con la investigación.

“Con esta acción se logró bloquear una de las cadenas logísticas del ELN, evitando que este material de guerra llegara a manos del Frente Camilo Torres Restrepo”, señaló el comunicado oficial de la Policía Nacional

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